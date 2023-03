[チョーヤ梅酒株式会社]

3月10日~5月21日まで(予約URL: https://bit.ly/choya-yoyaku )梅酒カクテルやノンアル梅酒カクテルなど100種類以上のドリンク150分間飲み放題付き



チョーヤ梅酒株式会社(本社:大阪府羽曳野市、社長:金銅重弘、以下チョーヤ)は、梅酒カクテル専門店「The CHOYA銀座BAR(ザ チョーヤ ギンザバー)」にて、不思議な梅体験がコンセプトの「WHY? The CHOYA」シリーズ第2弾として、春をイメージして創作した「至極の梅クッキーフロマージュ 梅とお抹茶」と「至極の梅クッキーフロマージュ 梅とイチゴ」2種類を3月10日(金)から5月21日(日)まで人気プラン「梅づくしアフタヌーンティー&ハイティー」の選べるデザートとして限定販売いたします。







梅チョコクッキー層を土台に、なめらか食感の梅チーズクリームに至極の梅シロップを重ね、ノンアルコール梅酒を使用した梅ミルクエスプーマ層は抹茶とイチゴの2種類から選択いただけます。最上部に自家製の梅パイを乗せ、ミクソロジーカクテルで使用するスモーク技術を応用した芳ばしい香りの煙を詰め込んだガラスドームで蓋をしました。厳しい冬の季節を越え「青々と草木が芽吹く新緑」と「花々が一斉に咲きそろう花々」2つの春をイメージした創作スイーツで、中の見えないワクワク感・ドキドキ感満載のガラスドームを開けると華やかでかわいい梅スイーツに出会えます。「常に新しい梅との出会い」をお届けする事をコンセプトとするThe CHOYA 銀座BARならではの体験型スイーツです。共に、アルコールタイプとノンアルコールタイプをお選びいただけます。







「梅づくしアフタヌーンティー&ハイティー」コースは、梅をアレンジしたフードや梅酒との相性を考えたオードブルやスイーツに、飲食店でしか味わえない限定品の利き梅酒が楽しめるフライトセットや人気の梅酒カクテルにノンアルコール梅酒カクテルなど、100種類以上のドリンクが2時間30分飲み放題のコースです。コーヒーや紅茶などホットドリンクも飲み放題に含まれておりますので、お友達やご家族との遅めのランチやくつろぎのカフェタイムとして、お買い物の休憩の場としてお気軽にお立ち寄りください。





■コース概要

共通予約ページ: https://bit.ly/choya-yoyaku

販売期間 : 2023年3月10日(金)~2023年5月21日(日)まで

コース : 梅づくしアフタヌーンティー&ハイティー 至極の梅クッキーフロマージュ付き

価格 : 5,200円(税込)※チャージ料含む

※アルコール有りとアルコール無しからお選びいただけます。





■フードメニュー例





<オードブル>



・アイスクリームな梅ポテトサラダ

・梅の実入りチーズホイップ最中

・梅昆布茶風味のポップコーン

・四元豚ポークパストラミ 梅コンフィチュール

・イタリア産プロシュート 梅コンフィチュール

・合鴨のロース 梅ドレッシング

・燻製梅









<梅酒が進む温野菜>

・サーモンのパイ包み 梅胡椒ソース

・スペイン風オムレツ 梅タルタルを添えて

・梅干し風味のフライドポテト





<プティフール盛り合わせ>

・梅チーズタルト

・梅あられ

・梅酒風味のパウンドケーキ

・生チョコレート 刻み梅を添えて





<デザート(どちらか1品をお選びください)>

・至極の梅クッキーフロマージュ (梅とお抹茶・梅イチゴ)







※アルコールタイプとノンアルコールタイプからお選びください。

※季節など状況によりプラン内容が変更になる場合がございます。





■飲み放題ドリンクメニュー例

<アルコール>

・梅酒カクテル(The CHOYAソニック・The CHOYAハイボール・The CHOYAレモンサワー・The CHOYA生姜・The CHOYA HOTEE・The CHOYAロワイヤル・The CHOYAサングリア・The CHOYAビア)







・利き梅酒The CHOYA フライト 5種類

本格梅酒ならではの個性をご堪能ください。

(シングルイヤー・エイジドスリーイヤーズ・ブラック・クラフトフルーツ・黒糖梅酒)









・利き梅酒The CHOYA 至極のフライト 3種類

(至極の梅・限定梅酒 セレクション Deep & Rich・限定梅酒 セレクション Sweet & Juicy)





他、The CHOYA 大地の梅・The CHOYA至極の梅・The CHOYA梅サルーテ・The CHOYA×桃・The CHOYA×パイン・The CHOYA ミュール・The CHOYA ジントニック・The CHOYA ソルティ・The CHOYA クバーノ・The CHOYA デイジーなど



<ノンアルコール/その他ドリンク>

酔わない梅スカッシュ・酔わない梅レモンサワー・酔わないThe CHOYA・ノンカクシンデレラ・ノンカクサンセット・コーヒー・紅茶・ウーロン茶など





The CHOYA 銀座BARでは、お客様に「常に梅との新しい出会い」をお届けする事をコンセプトにこれからも運営して参ります。通常のBARメニューやその他コースの提供、専用シロップ「The CHOYA至極の梅シロップ」の物品販売なども引き続き行っております。



チョーヤは「とどけ、梅のちから。」をスローガンに、梅のもつ新しい可能性を追求し、健康的で楽しい毎日を送れるよう梅の素晴らしさを世界中の人々にお届けします。





■店舗概要

店名 : The CHOYA 銀座BAR(ザ チョーヤ ギンザバー)

時間 : 事前にホームページよりご確認ください。

チャージ料: 880円(税込) ※コースプランお申込みの場合は除く。

所在地 :〒104-0061 東京都中央区銀座5-6-5 NOCO 7F

TEL :03-3573-8015

アクセス :地下鉄丸ノ内線 銀座駅 A1番出口 徒歩1分

地下鉄銀座線 銀座駅 B5番出口 徒歩1分

地下鉄日比谷線 銀座駅 B5番出口 徒歩1分

URL :https://www.choya.co.jp/the-choya-ginza-bar/

※店内は全面禁煙となっております。ご注意ください。



日本発祥の伝統的リキュールである本格梅酒の飲用スタイルを進化させ、文化として世界に発信する事を目的にオープンしたチョーヤ梅酒初の常設バー。次世代のスタンダードとして開発した本格梅酒「The CHOYA」をベースとしたカクテル、梅酒や梅干しを使用した梅フードなど合わせて100種類以上のオリジナルメニューをお楽しみいただけます。







■会社概要

名称 : チョーヤ梅酒株式会社

設立 : 1962年6月

資本金 : 2,800万円

代表者 : 代表取締役社長 金銅 重弘(こんどう しげひろ)

事業内容 : 梅酒、梅関連製品の製造販売

所在地 : 〒583-0841 大阪府羽曳野市駒ヶ谷160-1

主な販売先 : 全国酒類卸問屋、欧米各国、東南アジアなど諸外国

ホームページ: https://www.choya.jp





■お問い合わせ先

チョーヤ梅酒株式会社

TEL: 072-956-0515(代表)



