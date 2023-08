[株式会社10ANTZ]

新機能”動く”「コレクションスナップ」シリーズ第1弾『プールサイドで夏デート』が登場!



株式会社10ANTZ(本社:東京都渋谷区 代表取締役:高澤真)が企画・運営するスマートフォン向けゲームアプリ「ひなこい」は、ひなこいサマー2023「スマホいっぱいに、夏の思い出詰め込んで。」キャンペーン第2弾として、アプリ内イベント「第9回かれしイベント~君との夏は、全部スマホの中に編~」を、8月19日(土)15:00より開催いたします。イベント特典として、各メンバーにつき100名限定の「思い出いっぱい(ハート)スマホストラップ」と、アプリ内で日向坂46があなたの名前を呼んでくれる、各メンバーにつき10名限定の「スペシャルボイス」をご用意いたしました。



併せて、新機能として「コレクションスナップ」が開始いたします。アプリ内イベントのステージをクリアすることで、まるで自らがデートの最中に撮影したかのような彼女感の溢れる写真や動画をランダムで手に入れることができます。



さらに、第9回かれしイベントの開催を記念したログインボーナスや、全国ツアー日向坂46「Happy Train Tour2023」会場連動GPSチェックインキャンペーンの開催も決定。日向坂46と過ごす、特別な夏をお楽しみください。







コレクションスナップ紹介ムービー:https://youtube.com/shorts/cwXPmzxzGKk







かれしイベントとは、アプリ内イベントをプレイすることで、メンバー1人につき、100名のユーザーが“運命のかれし”の称号を得ることができ、リアル特典やアプリ内のデジタル特典を手に入れることができるイベントです。

第9回目を迎える今回は、各メンバーにつき、イベントランキング上位80名、さらに、抽選でイベントランキング81位~1,000位のユーザーの中から20名が“運命のかれし”になることができます。



ぜひこの機会に「ひなこい」をプレイしてお楽しみください。



■ひなこいサマー2023「スマホいっぱいに、夏の思い出詰め込んで。」キャンペーン詳細:

1.アプリ内イベント「第9回かれしイベント ~君との夏は、全部スマホの中に編~」

今年の残りの夏休み、日向坂46と全力で思い出を作る、夏にぴったりのストーリーを配信!

開催期間:2023 年8月19日(土)15:00~9月1日(金)22:59

本命の選択:8月26日(土)5:00~

結果発表:9月2日(土)15:00~

出演:日向坂46 1~4期生 全31名



各メンバーにつき100名限定(イベントランキング上位80名、上位81~1,000位から抽選20名)運命のかれし特典:コレクションスナップ一体型!「思い出いっぱい(ハート)スマホストラップ」

各メンバーにつき10名限定(イベントランキング上位10名)運命のかれし特典:アプリ内で日向坂46メンバーが、あなたの名前を呼んでくれる「スペシャルボイス」





2.新機能“動く”「コレクションスナップ」 シリーズ第1弾『プールデート』

新機能「コレクションスナップ」シリーズの第1弾として、「プールデート」が登場いたします。

アプリ内イベントのステージをクリアすると、日向坂46の彼女感が味わえる縦型の写真や動画を、ランダムでコレクションすることができます。



3.ゲーム内ガチャ「真夏の女神(ハート)はしゃぐ君をひとりじめ」

日向坂高校を飛び出し、プールサイドで君とデート(ハート)

いつもと違うシチュエーションではしゃぐ日向坂46が、爽やかな夏の装いで登場します。

開催期間:8月19日(土)15:00~9月2日(土)22:59



4.第9回かれしイベント開催記念 ログインボーナス

期間中、アプリにログインすると、

10連無料ガチャチケットやアプリ内イベント用アイテムなど、

本イベントにより楽しく参加いただけるアイテムを手に入れることができます。

開催期間:8月19日(土)5:00~9月1日(金)22:59



5.全国ツアー日向坂46「Happy Train Tour2023」開催記念 会場連動GPSチェックインキャンペーン

日向坂46「Happy Train Tour2023」の開催を祝して、

「ひなこい」会場連動GPSチェックインキャンペーンを実施いたします。

期間中、会場にて「ひなこい」のGPS連動キャンペーンページにチェックインすると、

アプリ内アイテム日向石500個を手に入れることができます。

※報酬の獲得は各会場1回までです。

開催期間:※会場毎に違いますのでご注意ください。





■「ひなこい」とは:

グループ単独では初となる、日向坂46と全力で恋するスマホゲーム。

のどかな田舎町での爽やかで甘酸っぱい青春恋愛ストーリーには、ここでしか見られない撮りおろしドラマシーンが盛り沢山!

その他、多数の撮りおろし写真、ボイスなどここでしか見られないコンテンツが満載の、日向坂46ファン必見のアプリです。



『ひなこい』

対象OS:iOS/Android

公式サイト:https://hinakoi.jp/

公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UC4IONb6pMWed0F7BC6niliQ

公式Twitter:https://twitter.com/hinakoiofficial

公式LINE:https://lin.ee/dJbMwQk

公式Instagram:https://www.instagram.com/hinakoi_official/

公式TikTok:https://vt.tiktok.com/ZSejK24MS/

利用料:基本無料/アイテム課金

著作権表記:(C)Seed&Flower LLC/Y&N Brothers Inc. (C)10ANTZ Inc.



配信プラットフォーム:

iOS版 App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1489909693

Android版 Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.tenantz.hinakoi

