株式会社日立システムズ(代表取締役 取締役社長:柴原 節男、本社:東京都品川区/以下、日立システムズ)は、生成AIの導入を検討している企業などに向けた生成AIの有効性を検証するパッケージ「おてがる生成AIパック」の提供を本日から開始します。なお、本パックはマルチクラウドソリューション「Gateway for Business Cloud」の新サービスとして提供するものです。

本パックは、マイクロソフト社の「Azure OpenAI Service」を基盤に、生成AIに触れたことがない方でも直感的に利用できるシンプルなUI(ユーザーインターフェース)を実装したサービスです。業務効率化に向けて、生成AIを導入したいお客さまに対し、社内環境に存在するデータも参照可能な生成AIの有効性を検証する専用環境を短納期・低価格で構築します。







■開発の背景

世界全体での生成AIの市場規模は2030年までに約14兆円に拡大し、2022年から2030年の期間のCAGR(年平均成長率)は35%強と予測されています。市場の急成長に合わせて、生成AIサービスを提供する事業者が増加しています。その一方で、企業側は費用面やセキュリティ面の懸念などが導入への課題となっており、まずは生成AIを短納期かつ低価格に導入し、有効性を検証したいというニーズがあります。



■「おてがる生成AIパック」の概要

生成AIの導入を検討するお客さまに向けて、短納期かつ低価格でのサービスを提供するため、必要最低限の以下の4機能を提供します。



1.直感的に利用できるシンプルなUI機能

2.標準チャット機能(GPTチャット機能、ボタン1つで入力された長文を要約する機能)

3.最適な回答を得られた際のプロンプト(質問や指示)をテンプレートとして登録し、再利用できる機能

4.ログイン時に安心な多要素認証機能



■「おてがる生成AIパック」の特長

(1)短納期:パック化することで、注文から最短1カ月で生成AIを検証できる環境を提供

(2)低価格:100万円以下*1での導入を実現

(3)導入後オプション:導入後のお客さまを支援するメニューをご用意

*1価格は税抜き価格となります。



本パックの基盤として提供される環境はマイクロソフト社のMicrosoft Azure(東日本リージョン)内のサービスを利用しており、お客さまごとに専用環境として提供されます。そのため、お客さまはPoC環境として輸出管理を気にせず安心してご利用いただけます。また、オプションとして、お客さま独自のUI設計やお客さまのポリシーに合わせた環境構築を支援するPoC支援サービス*2を用意しています。

*2 PoC支援サービスは要件定義まで、実装は個別見積もりとなります。



■「おてがる生成AIパック」の活用例

・複雑な資料や社内規定のサマリー化

・回収した顧客アンケートの傾向分析

・自社セミナーの集客文書作成

・社内ルールに沿った報告書の作成

・過去の実績を踏まえたKPI策定のアイデア出し など



■今後の展望

日立システムズは本パックの販売目標として3年間で200社への導入をめざしています。自治体向け生成AI、金融向け生成AIなど業種に特化したプロンプトテンプレートやWebUIモデルを提供し、ニーズに細やかに対応しながらサービス拡大を図り、お客さまの生成AIの活用、DXを支援していきます。



■日本マイクロソフト株式会社 執行役員 常務 パートナー事業本部長 浅野 智氏のコメント

日本マイクロソフト株式会社はこの度の日立システムズ様の「おてがる生成AIパック」提供開始を心より歓迎いたします。

今回リリースいただきました「おてがる生成AIパック」を通じて、Microsoft Azure上で稼働するAzure OpenAI Serviceのご導入、ご活用いただくことにより、迅速なお客さまのAI活用およびDXが劇的に加速するものと確信しております。

今後も日本マイクロソフトは日立システムズ様との強固な連携を通じ、より多くのお客さまの課題解決、ビジネスの発展に寄与してまいります。



■「おてがる生成AIパック」に関するWebサイトについて

https://www.hitachi-systems.com/solution/s0312/osap/



■「Gateway for Business Cloud」について

日立システムズは、2024年中期経営計画においてクラウド市場拡大に合わせ、マルチクラウド環境に対応したマネージドサービスの提供による事業の拡大をめざしています。マルチクラウドの構築・運用を検討されるお客さまがこれまで以上にスムーズに、適切なサービスを選択できるよう、マルチクラウド環境を効率よく構築・運用するために必要なサービス群をマルチクラウドソリューション「Gateway for Business Cloud」として体系化しました。

「Gateway for Business Cloud」は日立システムズが培ったマルチクラウド環境におけるノウハウに基づき、下記を特長としています。

特長(1) 体系化サービス活用によるクラウド迅速導入・運用

特長(2) 業種・業界ガイドラインに準拠したサービスパックによる品質向上

特長(3) データ分析に基づいた業務改善・クラウド利用価値の向上

また、お客さまに対して、業種・業界の特長に合わせた付加価値の高いサービスを提供するため、クラウドベンダーや各種サービスベンダーとの連携も図りながら「Gateway for Business Cloud」の強化を継続的に行っています。



詳細は https://www.hitachi-systems.com/ind/m-cloud/ をご覧ください。



■日立システムズについて

日立システムズは、企業理念に掲げる「真に豊かな社会の実現に貢献する」ために、日立グループの社会イノベーション事業を支える一員としてサステナビリティ経営を推進しています。強みであるさまざまな業種の課題解決で培ってきたお客さまの業務知識やノウハウを持つ人財・サービスインフラを活用したデジタライゼーションサービスと、日立の先進的なデジタル技術を活用したLumadaやパートナーと連携した独自のサービスによりお客さまのデジタル変革を徹底的にサポート。社会課題を解決するだけでなく、社会価値、環境価値、経済価値の3つの価値向上に貢献し、人々のQuality of Lifeの向上とお客さまの価値向上を支援してまいります。

詳細は https://www.hitachi-systems.com/ をご覧ください。



■お客さまからのお問い合わせ先

株式会社日立システムズ お問い合わせWebフォーム

https://www.hitachi-systems.com/form/contactus.html



