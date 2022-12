[株式会社目黒雅叙園]

ホテル雅叙園東京にて、2023年2月10日(金)より5日間限定販売



日本美のミュージアムホテル、ホテル雅叙園東京(所在地:東京都目黒区 / 総支配人:深澤正生) では、2023年2月10日(金)~2月14日(火)の期間限定で「バレンタインアフタヌーンティー」をCafe&Bar「結庵」にて販売いたします。







ホテル雅叙園東京では、季節の食材を活かしたアフタヌーンティーを販売し、好評をいただいております。今回のアフタヌーンティーは、ピンクとダークブラウンの対比や、チャーミングなチョコレート細工がバレンタインの特別な高揚感を演出いたします。

スイーツスタンドの上段には、甘く濃厚なムースリーヌと酸味のあるいちごとのバランスが絶妙な「フレジェ」や、爽やかな酸味と香りを感じる柚子の皮をアクセントにした「柚子と苺のタルトレット」、華やかなバラが香る「マカロン・ロゼ」など、乙女の恋心を表現した愛らしい4種を、下段には、ビターで芳醇なチョコレートスイーツ3種をご用意いたしました。セイボリーは、サワークリームや塩レモンなどを用い、濃厚なスイーツのお口直しにぴったりな4種をワンプレートでご提供いたします。

恋する季節を甘く彩る5日間限りの特別メニューで至福のひとときをお過ごしください。





「バレンタインアフタヌーンティー」概要 ※数量限定







【店舗】Cafe&Bar「結庵」(ホテル雅叙園東京内)

【期間】2023年2月10日(金)~2月14日(火)

【時間】14:00~17:00(L.O.)

【料金】¥5,280 / グラスシャンパーニュ付 ¥7,150 / バレンタインカクテル付 ¥6,160

<メニュー>

紅い果実のパンナコッタ / フレジェ / 柚子と苺のタルトレット / マカロン・ロゼ / ザッハトルテ / 苺とチョコレートのスコーン / ショコラショー / スモークサーモンとサワークリームのサンドイッチ / ミネストローネスープ / オイルサーディンのパイ / 水蛸の塩レモンマリネ

<お飲物>

★印の3種は、季節替わりのホテルオリジナルブレンドティーです。

★チョコレートティー / ★ラブリーショコラティー / ★キャラメルティー / ブレンドコーヒー / アイスコーヒー / アイスティー / ダージリンティー / アッサムティー / カモミールティー / アールグレイティー / 酵素発酵茶La香寿緑茶(アイス)

【URL】https://www.hotelgajoen-tokyo.com/archives/69466

【ご予約・お問合せ】050-3188-7570 (レストラン総合案内 10:00~19:00)



※カクテルは、ノンアルコールも対応可能です。

※数量限定となります。

※料金は全て税込みとなります。別途、サービス料13%を頂戴いたします。





Cafe&Bar「結庵」













関連商品のご案内



< バレンタインコレクション2023>





吉祥文様や縁起ものをモチーフにした新作をはじめ、ホテル内にある美術品の天井画をモチーフにしたボンボンショコラなど、ホテル雅叙園東京ならではの商品が揃います。

【販売】PATISSERIE「栞杏1928」

【期間】2023年1月23日(月)~2月14日(火)

【URL】https://www.hotelgajoen-tokyo.com/lien/choco

【ご予約・お問合せ】03-5434-5230(11:00~20:00 / PATISSERIE「栞杏1928」)





新型コロナウイルス感染予防に対する当ホテルの取組み

https://www.hotelgajoen-tokyo.com/archives/51786

レストランをご利用のお客様に対する取組み

https://www.hotelgajoen-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2020/05/0601_rest.pdf



ホテル雅叙園東京とは

90年以上の伝統を受け継ぎ、2,500点もの日本画や美術工芸品に彩られた唯一無二のミュージアムホテルです。茶室に見立てた全60室の客室は、80 平方メートル 以上のスイートルームで、スチームサウナとジェットバスを完備し、シンプルさと日本の気品ある美しさを兼ね備えています。もてなしの心を継承する日本料理や中国料理、イタリア料理など7つのレストラン、日本美の粋を尽くした和室宴会場をはじめとした23の宴会施設、そして東京都指定有形文化財「百段階段」を有しています。

また、世界80カ国、520軒を超える独立系の小規模なラグジュアリーホテルだけで構成された「Small Luxury Hotels of the World(SLH)」、および世界的なラグジュアリーツーリズム・コンソーシアム「Serandipians by Traveller Made(R)」に加盟しています。



URL:https://www.hotelgajoen-tokyo.com/

Facebook:https://www.facebook.com/gajoen/

Instagram:https://www.instagram.com/hotelgajoentokyo/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/14-12:16)