栄養学に基づいて犬と猫の健康を実現する企業として、プレミアムペットフードおよび食事療法食を展開するロイヤルカナン ジャポン(本社:東京都港区、社長:山本 俊之)は、本日2022年11月9日(水)から12月4日(日)まで、ブリーダー・シェルター・訓練所等、犬と猫の専門家に向けたオンライン学術セミナー「PROFESSIONAL SEMINAR in 2022」を開催します。



「PROFESSIONAL SEMINAR」は、ブリーダー・シェルター・訓練所等の犬と猫の専門家の皆さまと共に、犬と猫を取り巻く環境の向上とビジネスの持続的な発展を目的として、ロイヤルカナンが提供している学術セミナーです。犬と猫の栄養学、繁殖学、行動学、衛生管理などをテーマに大学教授や獣医師などによる講演を、専門家の皆さまとの知識の共有の場として開催しています。今回の「PROFESSIONAL SEMINAR in 2022」では、シェルターという特殊な環境で暮らす犬と猫の健康を守るため、シェルターメディスンおよび子猫の感染症をテーマに、犬と猫の健康やビジネスに役立つ学術知識を提供します。





開催概要



名 称 : PROFESSIONAL SEMINAR in 2022

テーマ : シェルタードッグ・シェルターキャット

開催期間 : 2022年11月9日(水)~12月4日(日)

会 場 : 特設サイト( https://rc-proseminar.jp/pro22/contents_aut/teaser/index.php )

受講料 : 無料

主 催 : ロイヤルカナン ジャポン合同会社

お問い合わせ: プロフェッショナルセミナー事務局( pro_seminar@plan-sms.co.jp )



ロイヤルカナンは、A BETTER WORLD FOR PETS™(ペットのためのより良い世界)の実現を目指しています。

そのために、ペットのエコシステム全体に向けて価値を創造し、私たちのパートナーであるペットの専門家のサステナブルな発展を支援しています。その一環として、ペットの一生の起点となるブリーダーやシェルターなど専門家の皆さまを支援するために、世界中のロイヤルカナンで「PROactive(プロアクティブ)」という取り組みを展開し、国内ではセミナー、イベント、コミュニティサイト等を通じて知識と専門性の向上に尽力しています。



ロイヤルカナン社について

ロイヤルカナン社は、50年以上にわたり、犬と猫に真の健康を提供することに尽力しています。1968年、フランス人獣医師ジャン カタリーにより創設されて以来、獣医師、ブリーダーなど世界中の犬と猫の専門家との連携を通して栄養学と知識の限界を押し広げることにより、A BETTER WORLD FOR PETS™(ペットのためのより良い世界)の実現を目指しています。常に犬と猫の栄養ニーズをイノベーションプロセスの中心に置いて、犬や猫の品種、年齢、身体のサイズ、ライフスタイル、感受性、活動レベルを科学と観察を通じて研究し、それぞれの犬や猫に最適な栄養バランスのフードを開発しています。ロイヤルカナンは、責任ある原材料調達、CO2排出量および廃棄物の削減、持続可能なパッケージ資材の使用という観点から、サステナビリティへの取り組みを推し進めています。世界100カ所以上の市場で事業展開しているロイヤルカナンの従業員は約8,000名。そのうち、約500名が獣医師または栄養学の専門家です。世界16カ所の工場、2カ所のペットセンターを運営しています。ロイヤルカナンの栄養学に基づいたフード製品は、世界中の動物病院、ペット専門店または公式通販サイトを通して販売されています。日本をはじめ、ヨーロッパ地域以外では、ロイヤルカナン社はユーカヌバ製品を展開しています。ユーカヌバは愛犬の健康とアクティブな毎日をサポートするフードブランドです。

ロイヤルカナンに関する詳細: https://www.royalcanin.com/jp/

ユーカヌバに関する詳細: https://www.eukanuba.com/jp/

ロイヤルカナン ジャポン企業サイト: https://royalcanin.jp/



