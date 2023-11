[IKUSA]

チャンバラ合戦以外にも刀づくりワークショップや手裏剣バトル「e-Ninja」、合戦武将隊の演舞披露も!



あそび総合カンパニー株式会社IKUSA(本社:東京都豊島区、代表取締役:赤坂大樹)は、2023年11月25日(土)に浜松市が主催するイベント「戦国フェスティバル in 出世の街浜松」(場所:静岡県浜松市 浜松出世パーク)を企画運営します。

本イベントは”徳川家康”をテーマに、若き日の活動拠点”浜松城”を会場として、家康の歴史を学び、戦国時代を体験できる親子向けイベントとして開催されます。

チャンバラ合戦は、柔らかいスポンジ刀で敵の腕についたボールを狙い落とすゲームです。100対100の軍に分かれ、全滅戦や大将戦のルールで行います。家康が出陣した「三方ヶ原の戦い」をもとにしたオリジナルストーリーで展開、楽しみながら歴史を知るきっかけづくりを行います。老若男女問わずお侍(参加者)を各回200名ずつ事前募集します。

イベントはほかにも、チャンバラ合戦で使用するスポンジ刀に絵付けができる「刀づくりワークショップ」や、赤外線を使用した手裏剣バトル「e-Ninja」、武将隊による演舞披露など、様々な催しが予定されています。







▶「戦国フェスティバル in 出世の街浜松」詳細:https://hamamatsusengokufes.peatix.com

▶チャンバラ合戦参加のご予約はこちら:https://hamamatsutyanbara.peatix.com



「戦国フェスティバル in 出世の街浜松」開催概要





開催日時:2023年11月25日(土) / 10:00~17:00 (雨天延期)

場所 :浜松出世パーク(どうする家康 浜松 大河ドラマ館前)

〒430-0946 静岡県浜松市中区元城町102-1

内容 :

■チャンバラ合戦



1部:10時30分~ / 2部:13時30分~ / 3部:15時30分~

※事前予約制、当日分はキャンセル枠が出れば先着でご案内

※受付時間は事前予約・当日いずれも各回開始時間の30分前~

参加費:500円

条件 :5歳以上

☆参加者には「どうする家康 浜松 大河ドラマ館」入場券をプレゼント!☆



■体験コーナー



・刀づくりワークショップ:700円

・侍缶バッジづくり:500円

・服部半蔵 手裏剣道場:無料

・e-Ninja:無料



■ステージイベント

合戦武将隊演武「万里一空」披露



主催:浜松市 企画運営:株式会社IKUSA



▶「戦国フェスティバル in 出世の街浜松」詳細:https://hamamatsusengokufes.peatix.com

▶チャンバラ合戦参加のご予約はこちら:https://hamamatsutyanbara.peatix.com



今後の展望 ~2023年は日本で約150回の開催(前年比2倍)を目指します!~







「チャンバラ合戦」はIKUSAの前身、NPO法人ゼロワンが2011年に考案して以来、各自治体と連携しながら大阪城、松江城など西日本を中心に展開。その後は名古屋城や練馬区などの全国の自治体に展開し、さらに大型商業施設やテーマパークといった企業様にも実施いただいています。

今回の開催場所となる「どうする家康 浜松大河ドラマ館」は、2023年大河ドラマ「どうする家康」(NHK)の世界観を体験できる施設です。チャンバラ合戦を開催することで、施設の集客や認知拡大のPRに貢献します。

今後もIKUSAは、関連団体、行政機関等との連携を強化しながら「チャンバラ合戦」の普及を図り、2023年は日本で約150回の開催(前年比2倍)を目標に掲げ、地域の歴史・名跡の再認知と企業PRに貢献します。



世界一平和な合戦「チャンバラ合戦(R)」とは







当たっても痛くないスポンジの刀を持ち、腕に命(カラーボール)を取り付けて大人数で戦う、まさに戦国時代の戦いを想起させるような体験型アクティビティです。初めまして同士でもコミュニケーションの壁を打ち壊す一体感が生まれ、勝利も敗北も楽しい「最高の共有体験」を味わうことができます。また、合戦を通してその土地や人物の歴史に興味をもつきっかけにもなります。老若男女、運動神経に左右されず誰でもお楽しみいただけます。









全滅戦

全滅戦はとにかく敵軍を全滅させれば勝ちです。敵の命を斬って斬って、斬りまくりましょう!













大将戦

大将戦は自軍の大将の命がなくなった時点で終了です。自軍の大将の命を守りながら敵軍の大将の命を取りましょう!









「チャンバラ合戦」公式サイト:https://tyanbara.org/

※「チャンバラ合戦(R)」は、あそびで社会課題の解決を支援する株式会社IKUSAの登録商標です。



日本全国どこまでも、戦があれば駆けつける「合戦武将隊」







チャンバラ合戦から生まれた、合戦イベント専門の武将隊。

合戦に参加される侍たち(参加者)を楽しませるために、

MCや軍師として戦場を盛り上げ、時には共に合戦へ出陣する。

2023年には演舞「万里一空」をリリース。

全国津々浦々の武将隊とのコラボレーション実績あり。



合戦武将隊の詳細はこちら▼

https://ikusa.jp/service/kassen-bushotai

気分は忍者、戦国時代を体験できるキッズコーナー設置





チャンバラ合戦以外にも戦国時代や忍者体験ができるキッズコーナーが登場します。







刀づくりワークショップ

合戦でも使われるスポンジの刀を自分でデザインして、世界に一つだけの刀を作ることができます。

















侍缶バッジづくり

あの武将の家紋をおしゃれに色付け!

誰でも簡単にオリジナル缶バッジが作れます!















手裏剣道場

忍者になるには必須の修行!?

手裏剣を使って的当てに挑戦!

















手裏剣バトル「e-Ninja」

手裏剣修行の後は実戦だ!

次世代型忍者アクティビティ「e-Ninja」もやってくる!

赤外線を使用した手裏剣で安全!

友達で家族で思いっきり戦おう!















▶「戦国フェスティバル in 出世の街浜松」詳細:https://hamamatsusengokufes.peatix.com

企画運営:株式会社IKUSA 概要







あそびで社会課題の解決を支援するイベント・研修会社です。

チームビルディングや地域活性化など、企業や地域の課題を解決する90種類以上のサービスを展開。

年間1000件以上のイベント・研修を実施しています。





ミッション:世界のあらゆる人が遊ぶ 機会 場所 仲間を生み出す

パーパス:遊びの価値を高める

会社名 :株式会社IKUSA(英語表記 IKUSA Inc.)

設立 : 2012年5月29日

本社所在地: 東京都豊島区東池袋3-20-21 広宣ビル 4F

大阪事務所:大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル805

名古屋事務所:愛知県名古屋市東区泉1-4-3 Changu III 泉 1103

東北事務所:宮城県仙台市青葉区本町1-13-32 302

役員 :代表取締役 赤坂大樹

事業内容 :イベント事業/研修事業/フードデリバリー事業/デジタルマーケティング事業



■株式会社IKUSA サービスサイト一覧



IKUSA.jp :https://ikusa.jp/

チャンバラ合戦 :https://tyanbara.org/

社内運動会.com :https://shanaiundokai.com/

謎解きコンシュルジュ:https://nazotoki-concierge.com/

あそび防災プロジェクト:https://asobi-bosai.com/

ビジネスゲーム研修.com :https://business-game-training.com/

ビジメシ :https://biz-food.com/

SDGsコンパス :https://sdgs-compass.jp/





