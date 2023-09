[株式会社SUPER STUDIO]

~D2Cビジネスに再現性をもたらす体系的メソッド~



D2C(※1)支援事業やECプラットフォーム「ecforce」(イーシー・フォース)を提供する株式会社SUPER STUDIO(所在地:東京都目黒区、代表者:代表取締役 林 紘祐、以下:SUPER STUDIO)は、書籍「D2C THE MODEL」を全国の書店やAmazonにて本年9月29日(金)より発売開始することをお知らせします。







「D2C THE MODEL」について





「D2C THE MODEL」は、ECプラットフォーム「ecforce」(イーシー・フォース)を提供するSUPER STUDIO 取締役 COO 花岡、執行役員 CMO 飯尾がD2Cビジネスの成功確率を最大化するための方法論を体系的にまとめた超実践的バイブルです。



2025年には4兆円近くの市場規模に成長すると言われる「D2C」。D2Cは「3つのデジタル化」を背景に、新規のメーカー事業参入者でもIPOを目指せるまでに急成長しました。



そして今、多くのメーカー・リテール事業者は、競争力の担保のため、デジタルを最大限に活用したD2Cシフトを迫られています。D2Cシフトはあらゆる商売をDXするために必須の手段であり、多くの事業者がD2C化を目指すものの、成功ブランドの事例はそう多くはありません。その大きな要因は、国内市場でD2Cの黎明期から成功と失敗を繰り返しチャレンジし続けてきた事業者のみが保有している「集合知」の共有の不足にあります。従来のメーカー業やリテール業とD2Cの本質的な違いを踏まえた上で事業運営が行われない限り、どれだけ優れたプロダクトを作り出せたとしても、その成功確率は著しく下がってしまうのです。



本書は、D2Cを主軸としたビジネス戦略構築の考え方から、日本のD2Cブランドが効率的かつ持続的な成長を実現するためのプロセスや、そのエッセンスを体系的にまとめた実践ガイドです。また、D2Cの黎明期より、数多くのD2Cビジネスに携わってきた著者の2名だからこそ伝えられる、D2Cの事業基盤となるシステムやデータのあるべき姿や考え方についても具体的に踏み込んでいきます。



書籍の概要



















著者プロフィール





取締役 COO 花岡 宏明



1987年、大阪府出身。関西大学を卒業後、国内大手SI企業にて大規模金融基幹システムの運用を担当。2014年にSUPER STUDIOを共同創業し、同社取締役に就任。現在はCOOとしてecforceをはじめとした事業全体を統括する。



執行役員 CMO 飯尾 元



大学卒業後、楽天株式会社に入社。その後外資コンサルファームにて、新規事業開発やビジネスモデル変革等のプロジェクトに従事。 2019年にSUPER STUDIOに入社し、2021年に執行役員に就任。現在はCMOとしてecforceのセールス&マーケティング部門と自社EC部門を管掌。



書籍特設ページ





書籍の詳細については下記ページをご参照ください。

https://ec-force.com/lp?u=d2cthemodel



SUPER STUDIOについて





[会社名]

株式会社SUPER STUDIO



[代表者]

代表取締役 林 紘祐



[所在地]

東京都目黒区下目黒2-23-18 目黒山手通ビル 8F



[資本金]

6,571,220,000円(資本準備金含む)



[事業内容]

D2C支援企業として、ビッグデータ解析による世の中のニーズの抽出、商品開発、基幹システム「ecforce」の提供、広告運用、生活者のもとへ商品を直接届けるところまで、全ての工程をワンストップで支援。



[URL]

https://super-studio.jp/

※ 記載の商品名、サービス名及び会社名は、各社の商標または登録商標です。



※1 D2C(Direct to Consumer)は、自社で企画及び製造した商品を自社ECサイトで販売から管理まで行う販売モデルのこと。従来は販売代理店や大手小売経由で販売をするのが一般的でしたが、SNSやWebメディアの広告で消費者個人へダイレクトにリーチできるようになり、発展しました。





企業プレスリリース詳細へ (2023/09/30-22:40)