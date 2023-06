[株式会社baton]

株式会社baton(東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑)が運営するQuizKnockが高校生以下対象のクイズ大会「KODANSHA Presents High School Quiz Battle WHAT 2023」を開催しました。大会には1824名がエントリーし、5月5日(金・祝)にはFinal stageが行われました。計3日間に及ぶ激闘の模様は、6月17日(土)にQuizKnockのYouTubeチャンネルにて配信予定です。





東大クイズ王・伊沢拓司率いるQuizKnockは「KODANSHA Presents High School Quiz Battle WHAT 2023」を開催しました。







「KODANSHA presents High School Quiz Battle WHAT 2023」は、高校生以下を対象とする個人戦のクイズ大会です。「君は世界を知る、世界はクイズを知る、クイズは君を知る。」というキャッチコピーのもと、昨年5月に初めて開催され、今年で2回目の開催となります。大会は4月23日(1st day)、30日(2nd day)、5月5日(3rd day)の3日間に及んで行われました。



1st dayでは、ニコニコ生放送を利用しオンラインで4択クイズを実施。全100問が出題され、エントリー者1824名のなかから2nd dayに進出する150名が決まりました。

2nd dayでは、全国6箇所のサテライト会場にて6時間耐久ボードクイズを実施。会場では、解答が発表されるたびに思い思いに嬉しがったり悔しがったりする参加者の様子が見られました。長時間にわたる熾烈な戦いを勝ち抜いたわずか10名が、決勝戦である3rd dayへの進出を決めました。









3rd dayは、東京都内の会場にて早押しクイズを実施。全国から集まった10名が激闘を繰り広げ、会場は熱気に包まれました。4時間に及ぶ戦いの末、総エントリー1824名の優勝者が決定し、大会は盛況のなか幕を閉じました。









なお、本大会の模様はQuizKnockのYouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/QuizKnock )にて、6月17日(土)に特別番組として配信予定です。



大会長・河村拓哉 コメント







まずは、参加した皆様お疲れ様でした! いちばんには、参加者のおかげで良い大会になったと確信しております。この大会の結末は、皆様のひとつひとつの選択が生んだ結果そのものです。4択のどれを選んだか、思いついた単語のうちどれを選んだか……。その積み重ねこそがこの大会です。

そして、応援してくださった皆様ありがとうございました! 大会は無事終了しました。プレスリリースの場を借りてご報告させていただきます。6月17日(土)に動画を公開予定ですので、そちらをお待ちください!











QuizKnockとは





QuizKnock(クイズノック)は、東大クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube(https://www.youtube.com/c/QuizKnock)チャンネル登録者は201万人を突破。(2023年5月時点)



株式会社batonとは





株式会社batonはビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営を行っています。現在の主力サービスは「楽しいからはじまる学び」をコンセプトとしたQuizKnock。



・森羅万象にクイズで楽しく触れられるWebメディア

・エンタメと知を融合させた動画コンテンツを提供するYouTubeチャンネル

・直感的な楽しみを通じて知力を鍛えるゲームアプリ



の3つの事業についてコンテンツ制作や運営を行っています。また、昨日よりも楽しく・知的な人生をおくるきっかけ作りの一環として、書籍の刊行やイベントの開催、学校での講演活動などにも積極的に取り組んでいます。





【会社概要】

社名:株式会社baton

設立:2013年10月

代表取締役:衣川洋佑

コーポレートサイト:https://baton8.com/





▼本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム qk_support@baton8.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-11:16)