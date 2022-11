[株式会社じげん]

ひとりでも多くの皆さまに「ベスト占い師」が見つかるお手伝いをいたします



株式会社じげん(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO:平尾丈、東証プライム:3679、以下じげん)のグループ会社である株式会社にじげん(本社:東京都港区、代表取締役社長:今井良祐、以下にじげん)は、電話占いサービス「みんなの電話占い」 https://sp.minden.jp/ において、公式アプリのリニューアルをしましたことをお知らせいたします。







■アプリリニューアルの背景

にじげんが提供する「みんなの電話占い」は、携帯電話専用の電話占いサービスとしてスタートしました。

タロットやチャネリングなど様々な占いが体験でき、ご予約いただいた方の約7割がリピートするなど、100名を超える良質な占い師のラインナップが特徴のサービスとして、これまでも多くのお客さまにご利用いただいております。

この度、お客さまからのご要望を踏まえ、アプリをよりシンプルに使いやすく、新機能を実装してリニューアルいたしました。新規登録からご予約、鑑定通話までこのアプリひとつでスムーズに行うことができ、お客さまのキャッチしたい情報を通知する機能も拡充いたしました。

「みんなの電話占い」では、この他にもさまざまなコンテンツやキャンペーンをご用意しておりますので、この機会にぜひお試しください。占いを日常生活のエッセンスとして取り入れて、ご自身ではなかなか気付くことのできない好機を見つけるコンテンツをお届けいたします。







登録からご予約、鑑定通話までアプリで完結!





ブラウザに遷移せず、アプリ内でそのまま情報をご覧いただけるお知らせ閲覧機能を新設しました。季節ごとの占い特集やお得なキャンペーン情報などもこちらからご覧いただけます。





お得な情報や占い師の空き状況もアプリが通知!





「人気の占い師は、予約が埋まってしまって鑑定が受けられない…」というお声にお応えして、今すぐ鑑定を受けられる鑑定完了通知を追加しました。占い師の鑑定が終了したタイミングで、アプリからプッシュ通知が届くので、ご希望の占い師に鑑定してもらえるチャンスが大幅にアップします。クーポンやポイントくじなどのお得情報もお知らせが来るので、見逃しません。もちろん、お客様ご自身で通知内容のON・OFFは切り替え可能となっています。





まだアプリをご利用いただけていない会員様は、メールアドレス・パスワードを入力するだけ!





すでに「みんなの電話占い」をご利用のお客様で、アプリをご利用いただけていない場合はログイン画面でご登録いただいているメールアドレスとパスワードをご入力いただくだけでご利用いただけます。

過去の履歴データなどはアプリに引き継がれますので、この機会に是非ご利用ください。



「みんなの電話占い」は、お客さまにより快適に、安心してサービスをご利用いただきたいという想いのもと、これからもさまざまなサービス・機能をリリースしてまいります。





☆アプリインストール方法☆





〈Androidの方〉

STEP1 以下のURLからダウンロードを実施

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.nizigexn.minden

STEP2 「インストール」を押下し、インストールを実施

STEP3 アプリを開き、写真と動画・音声の録音・電話の発信と管理を許可

STEP4 みんなの電話占いをご利用いただいているアカウントでログイン



〈iOS(iPhone)の方〉

STEP1 以下のURLからダウンロードを実施

https://apps.apple.com/jp/app/minden/id1017207498

STEP2 「入手」を押下してインストールを実施

STEP3 アプリを開き、通知・マイクを許可

STEP4 みんなの電話占いをご利用いただいているアカウントでログイン



※アプリの対応環境について

iOS(iPhone) ・Androidの対応のバージョンは以下の通りになります。

iOS 14 以降 (iOS)、Android 10 以降 (Android)



■2022 年9月度 月間表彰

また、お客さまの声をもとにした占い師表彰制度におきまして、この度 2022 年9月度の受賞者が決定いたしました。

コロナ禍をきっかけに、オンライン(電話やビデオチャットなど含む)占いの需要は上昇し、20~40 代の女性を中心に Z世代(10 代~20 代)の利用者も増加しました。幅広い世代にとってオンライン占いは身近なコンテンツとなったと言えるのではないでしょうか。数多くいる占い師ですが、得意分野は千差万別。ひとりでも多くの相談者さまに安心してご利用いただけるよう、「みんなの電話占い」では、毎月・四半期ごとに所属占い師の中から厳正に審査をし、実力ある占い師を選出・表彰しています。







月間MVP賞:鑑定数等・多くのご支持をいただいた占い師







心ノ羽 先生 https://sp.minden.jp/shaman/prof/268/

タロットを用いてタイミングや気持ちを視ることに抜群のお力を発揮されます。長きにわたり、お客さまから信頼を集める占い師のひとりです。

占い方法・得意ジャンル:【霊感タロット】【霊感霊視】【仕事運】【複雑愛】



<お客様からの口コミ>

心ノ羽先生、いつも鑑定ありがとうございます! いつも私の不安を優しく聞いて受け止めてくださるのでとても安心しています。 今回も不安なことがあり相談しましたが、彼の気持ち変わっていなくて恋愛感情として好きと思ってくれている、夏にはまた会えると教えてくださって本当に嬉しかったです。不安でしたが、心ノ羽先生が大丈夫な人にしか大丈夫だよって言わないですからね!と言ってくださって、改めて踏ん張ろうとやる気が出ました。おかげ様で明るく過ごせています! また不安な時はご相談させてください。(20歳代・女性)





★ダブル部門受賞★





ベストアクティブ賞:鑑定数が最も多い占い師

ベストコミュニケーション賞:お客さまと最もコミュニケーションを取った占い師





星藍 先生 https://sp.minden.jp/shaman/prof/294

2020年に殿堂入りを果たした人気・実力ともに、圧倒的な支持・的中率を誇る占い師です。

占い方法・得意ジャンル:【スピリチュアルカウンセリング】【0学】【復縁】【人間関係】





ベストリザーブ賞:事前予約を最も多くいただいた占い師





倭女 先生 https://sp.minden.jp/shaman/prof/190/

2021年殿堂入りを果たした、予約待ちが連日続く実力派占い師です。

占い方法・得意ジャンル:【四柱推命】【アカシックレコード】【出逢い】【複雑愛】





ベストレビュー賞: 好評な口コミを最も多く集めた占い師





祈愛(ノア) 先生 https://sp.minden.jp/shaman/prof/315/

緻密に気持ちをリーディングすることを得意とする、リピーター様からのご依頼殺到の人気占い師です。

占い方法・得意ジャンル:【霊感・霊視】【カラー占術】【夫婦】【相手の気持ち】





ベストリピート賞:お客さまが最もリピートした占い師





あいか 先生 https://sp.minden.jp/shaman/prof/200/

能力を活かしたスピーディーな鑑定とアドバイス力にご支持をいただく、ハイスペック占い師です。占い方法・得意ジャンル:【チャクラリーディング】【波動修正】【複雑愛】【企業】





新人賞:デビュー後高評価の口コミが最も多かった占い師





結愛 先生 https://sp.minden.jp/shaman/prof/517/

恋愛相談に定評があり、様々な恋愛ジャンルのご相談に特化した予約困難な占い師です。

占い方法・得意ジャンル:【西洋占星術】【スピリチュアル鑑定】【経営】【パートナー】



■サービス概要



「みんなの電話占い」は、2007年にサービスを開始した電話占いです。合格率3.7%という占い師採用の難関を突破し、数多くの占術を兼ね備えた良質な占い師が在籍している点が特徴です。累計鑑定数約27万件、口コミ数約8万件、数多くの鑑定実績を持つベテラン占い師の鑑定が人気を博し、初回ご利用いただいた方の約7割以上にリピートしていただいています。時間や場所にとらわれることなく自宅から電話1本で鑑定ができるため、さまざまな理由で外出が難しい方でも手軽にお試しいただくことができます。

サービスはコチラ https://sp.minden.jp/



■株式会社にじげん 会社概要

[社名]株式会社にじげん (NIZIGExN Co.,Ltd.)

[本社所在地]東京都港区虎ノ門3-4-8

[設立年月日]2012年2月22日

[代表者]代表取締役社長 今井良祐

[事業内容]電話占い事業・ウェブメディア事業

[サービス内容] みんなの電話占い: https://sp.minden.jp/

電話占いミスティーライン:https://mistyline.jp/

Cloverチャット占い:https://www.minden.jp/cloverchat//

Clover:https://www.minden.jp/clover/

[URL]https://2zigexn.co.jp/



■株式会社じげん 会社概要

[社名]株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

[証券コード]3679 (東証プライム)

[本社所在地]東京都港区虎ノ門3-4-8

[設立年月日]2006年6月1日

[代表者]代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

[資本金]125百万円(2022年9月15日時点)

[事業内容]ライフサービスプラットフォーム事業

[主要グループ会社] 株式会社リジョブ 株式会社ミラクス 株式会社三光アド

株式会社BizMo 株式会社ブレイン・ラボ 株式会社Struct

株式会社ビヨンドボーダーズ 株式会社タイズ 株式会社アップルワールド

株式会社TCV ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社にじげん

[URL]https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story - あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域(求人・住まい・車・旅行など)において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdateする40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-21:46)