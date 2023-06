[株式会社ルミネ]

3つのPOP UP SHOPを含む計20ショップにて、プリンセスの限定スペシャルグッズを販売!限定アートを用いた館内装飾や、プレゼント企画にも注目!



株式会社ルミネ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:高橋眞)が運営する「ルミネエスト新宿」は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社とともに、ディズニープリンセスにフォーカスしたキャンペーン「SUMMER BREEZE COLLECTION」を2023年6月15日(木)~7月19日(水)の期間で開催します。





期間中は、ルミネエスト新宿のために描き起こされたディズニープリンセスのデザインが館内に登場します。また、各ショップにてディズニープリンセスのデザインをあしらった限定スペシャルグッズを販売するほか、3つのPOP UP SHOPもオープンいたします。一部ショップのグッズはルミネのネット通販「アイルミネ」でも販売いたします。さらに、Instagramアカウント「エストレ(@lumine_est_channel_)」では、限定グッズを使ったコーディネートを発信!

みんなの憧れの存在のディズニープリンセスと一緒に、この夏おしゃれとお買い物を楽しもう!



開催概要





〔期間〕 2023年6月15日(木)~7月19日(水)

〔場所〕 ルミネエスト新宿 各ショップ

〔内容〕

1.ルミネエスト新宿限定展開!ディズニープリンセスの館内装飾

2.約20ショップにてディズニープリンセスデザイングッズを限定・先行販売

3.3つのPOP UP SHOPの開催

4.Instagramアカウント「エストレ(@lumine_est_channel_)」にて限定グッズを取り入れたコーディネートを紹介

5.限定デザインのステッカーをプレゼント!抽選でスペシャルアイテムが当たるプレゼントキャンペーン

〔特設WEBサイト〕

キャンペーン詳細やディズニープリンセスデザイングッズはコチラからチェック!

https://www.lumine.ne.jp/est/2023_disney_summerbreezecollection/

※特設サイト公開日:6月5日(月)10:00公開

POINT1:ルミネエスト新宿限定展開!ディズニープリンセスの館内装飾





ルミネエスト新宿のために描き起こされた「SUMMER BREEZE COLLECTION」のアリエル、ラプンツェル、ベル、シンデレラ、ジャスミンの装飾が6月15日(木)~7月19日(水)の期間限定で登場します。フロアごとでキャラクターが異なる限定装飾も登場します。館内のあらゆるところにいるディズニープリンセスにぜひ会いに来てください。

















※画像はイメージです

POINT2:約20ショップにてディズニープリンセスデザイングッズを限定・先行販売





ルミネエスト新宿館内の各ショップにて、本キャンペーン限定のディズニープリンセスデザイングッズを販売します。一部ショップの商品はルミネのネット通販「アイルミネ」でも販売します。



2F/メリージェニー (ルミネエスト新宿・アイルミネ)

ディズニープリンセス/ BIG Tee



シンデレラ、アリエル、ジャスミンの3人のプリンセスたちのワンシーンをあしらった、色鮮やかでドラマチックな、この時期にぴったりのプリントTeeです。

各6,600円(税込) 販売日:6月15日(木)~



6F/マンハッタンポーテージ (ルミネエスト新宿・アイルミネ)

Jogger Bag / Disney Princess Lumine 2023



マンハッタンポーテージの高品質な素材や機能性に加え、アリエルファンの方々はもちろん、ファッションアイテムを探している方にもおすすめのバッグコレクションです。

各9,460円(税込) 販売日:6月15日(木)~



B1/マウジー (ルミネエスト新宿のみ)

MD OT UNDER THE SEA TSJ / ARIEL



素材に馴染むプリントなので、子供っぽくなりすぎず、ぬけ感のある印象で、愛くるしいフランダーがバックスタイルでもポイントになっています。

各6,996円(税込) 販売日:6月15日(木)~



3F/エピヌ (ルミネエスト新宿のみ)

<Cinderella>epine logo sweat



バックスタイルには、epineのロゴ入りで、特別感があります。コーディネートしやすいサイズ感で、ボトムを選ばずご着用いただきやすいシルエットです。

各9,890円(税込) 販売日:6月15日(木)~



2F/ローリーズファーム (ルミネエスト新宿のみ)

DisneyPRINCESS/キーチャーム



キャラクターとお話に出てくるモチーフがセットになったキーチャームです。大きめのチャームなので存在感◎

フック付きでカバンなどにひっかける事ができ、キーリングに鍵を付けてキーホルダーとしても使用できます!

各1,760円(税込) 販売日:6月15日(木)~



1F/パパブブレ (ルミネエスト新宿のみ)

ディズニープリンセス / キャンディミックス



プリンセスたちのアイコンやカラーを元に、柔らかく優しい色味で物語を表現しています。“PRINCESS”の文字入りキャンディは、光にかざすと文字や絵柄がキラキラと鮮明に浮かび上がる仕掛けつきです。

各770円(税込)※数量限定 販売日:6月15日(木)~



ディズニープリンセスデザイングッズ取扱いショップ(計20ショップ)

B1:ディズニープラス POP UP SHOP(6/15~7/2)、マウジー、ダーリッチ、ロイヤル パーティー

1F:ディズニープリンセス POP UP SHOP(6/15~7/16)、パパブブレ

2F:シアラ、メリージェニー、ローリーズファーム

3F:靴下屋、アコモデ、レイカズン、179/WGニコルクラブ、ミルクフェド、エピヌ、アリーム(6/15~6/29)

4F:レッセ・パッセ

6F:ゾフマート”オールウェイズ イン シーズン”、マンハッタンポーテージ、リー

※画像はイメージです。

※商品の価格は変更することがございます。

※販売期間がショップによって異なるため、詳細はショップにお問い合わせください。

※売り切れや販売終了の際はご容赦ください。

POINT3:3つのPOP UP SHOPが登場!





ディズニーファンに大人気のアパレルブランド「Areeam」をはじめ、本キャンペーン限定のPOP UP SHOPがルミネエスト新宿に期間限定オープン。



●「Disney+ POP UP SHOP by PONEYCOMB」

期間:2023年6月15日(木)~7月2日(日)

場所:B1 新宿駅中央東改札外 券売機横



ディズニープリンセスがデザインされたアイテムをはじめ、「ディズニープラス」で配信中の大人気のキャラクターたちのアイテムが数多く展開するスペシャルなPOP UP STORE。

本STORE先行販売など、特別感のあるアイテムも登場。



●「DISNEY PRINCESS POPUP SHOP/4GEEKs by SPIRALGIRL」

期間:2023年6月15日(木)~7月16日(日)

場所:1F インフォメーション横



レディースアパレルブランド「SPIRALGIRL」のセカンドライン、「4GEEKs by SPIRALGIRL」より、ディズニープリンセスのキュートなデザインを落とし込んだTシャツをはじめ、プリンセスとプリンスの雑貨アイテムを多数展開。



●「Areeam」

期間:2023年6月15日(木)~6月29日(木)

場所:3F 南エレベーター前



人気YouTuberのあいにゃんがディレクターを務めるアパレルブランド、Areeam(アリーム)。

「好きが詰まったお洋服で心から輝ける自分に」をキーワードに、オリジナル商品やディズニーコレクションを展開。

POINT4:Instagramアカウント「エストレ(@lumine_est_channel_)」にて限定グッズを取り入れたコーディネートを紹介!





ディズニープリンセスデザインアイテムを用いたショップおすすめコーディネートをインフルエンサーの白濱楓雅(ふぅ)さん(@fuchan_2003)が着用し、エストレ(@lumine_est_channel_)にて、リール投稿いたします。

キャンペーン期間中の投稿をぜひチェックしてみてください!



POINT5:限定デザインのステッカーをプレゼント!抽選でスペシャルアイテムが当たるプレゼントキャンペーン





ルミネエスト新宿のディズニープリンセスグッズ取り扱いショップでアイテムを購入していただいたお客さまに「SUMMER BREEZE COLLECTION」限定ステッカーをプレゼントいたします。

※ステッカーは無くなり次第終了です。

※ステッカーは全6種類ございます。ランダムに配布いたしますのでお選びいただくことはできません。



さらに、ルミネのアプリ「ONE LUMINE」にて、抽選で6名のお客さまにスペシャルアイテムが当たるプレゼントキャンペーンも実施いたします。



●対象:

ルミネエスト新宿のディズニープリンセスグッズ取り扱いショップ、または、POP UP SHOPにて、ルミネのアプリ「ONE LUMINE」と連携しているクレジットカードで税込5,000円以上(合算可)お買い上げいただいたお客さま



●応募方法:ルミネのアプリ「ONE LUMINE」の応募フォームよりお申し込み



●プレゼント:

A賞・・・【3F/ミルクフェド】

アリエルデザインのアイテムを中心に組むコーデ

B賞・・・【6F/リー】

ラプンツェルデザインのアイテムを中心に組むコーデ

C賞・・・【4F/レッセ・パッセ】

ベルデザインのアイテムを中心に組むコーデ

D賞・・・【B1/ロイヤル パーティー】

ジャスミンデザインのアイテムを中心に組むコーデ

E賞・・・【3F/エピヌ】

シンデレラデザインのアイテムを中心に組むコーデ

F賞・・・【2F/メリージェニー】

インフルエンサーの白濱楓雅(ふぅ)さんが選んだ、

ディズニープリンセス / BIG Tee1点&ステッカーコンプリートセット



他にも「The PARK SHINJUKU」やSNSもディズニー要素満点!





8F「The PARK SHINJUKU」で映画「リトル・マーメイド」の映像を放映します。ぜひ足をお運びください。

その他、ルミネエスト新宿公式インスタグラム(@lumine_est)にてディズニー商品取り扱いショップや館内装飾の情報をお届けします。



【関連リンク】

ルミネエスト新宿:https://www.lumine.ne.jp/est/

ルミネエスト新宿公式Twitter:@lumine_est

ルミネエスト新宿公式Instagram:@lumine_est

リアルトレンド発信チャンネル エストレ:@lumine_est_channel_



