「LINE ポコポコ」の9周年を記念した大型キャンペーン「超ポコ祭」!さらに、『名探偵コナン』コラボも同時開催





LINEヤフー株式会社は、当社が展開する3マッチパズルゲーム「LINE ポコポコ」(iPhone・Android対応/無料)において、沢村一樹さんをイメージキャラクターに起用した新TVCMを2023年11月27日(月)より全国(一部地域を除く)にて放送開始します。また、ゲーム内では、本TVCMの放映を記念した大型キャンペーン「超ポコ祭」や『名探偵コナン』コラボイベントも同時開催します。



「LINE ポコポコ」9周年:特設サイト:https://lin.ee/PRryRfF/gmelblog/pkfes







「LINE ポコポコ」は、「LINE ポコパン」でお馴染みの人気キャラクター「ポコタ」が登場する3マッチパズルゲームです。2014年9月3日のサービス開始以降、愛らしいキャラクター達による世界観や、同じキャラクターのブロックを3つ以上揃えて消すだけの簡単さや爽快感が好評を呼び、世界累計2,000万ダウンロードを突破(2022年3月時点)するなど、多くの方にプレイいただいております。



本日より、俳優の沢村一樹さんを起用した新TVCMを放映します。鮮やかなオレンジ色のスーツに身を包み、イケオジとなった沢村さんが現金1,000万円当たるキャンペーン「超ポコ祭」を空中からアドバルーンと共に派手に宣伝するTVCMとなっております。



「LINE ポコポコ」TVCM「イケおじ 派手に宣伝」篇

【放映開始時期】2023年11月27(月)

【放映エリア】全国(一部エリアを除く)

【出演者】沢村一樹

【URL】https://youtu.be/CoI9QxNJ5I0







【製作現場レポート】

今回、沢村さんはドラマやバラエティー出演など過密なスケジュールの合間を縫ってCM撮影をスタートしました。この撮影の為に特別に作られたオレンジの衣装に身を包み、現場に入られた沢村さん。スタッフからも「カッコいいなぁ」と言葉が漏れるほど見事な着こなしで「イケオジ」の魅力を存分に見せていただきました。また、休憩中には「LINE ポコポコ」をプレイする場面もあり、普段は余りゲームをされないという沢村さんも「楽しい!やめ時がわからない、電車を乗り過ごしそうだよね」と笑いながら語ってくれました。沢村さんの演じる派手な「イケオジ」ぶりを堪能できる「LINE ポコポコ」の新CMにぜひご注目してください。



【収録後インタビュー&メイキング映像】

・インタビュー&メイキング:https://youtu.be/gnkkNS07VGs







【沢村一樹さんからコメント】

この度、「LINE ポコポコ」は無事に9周年を迎えることができました。

今回のCM出演について、お話しをもらった時から凄く楽しく明るいCMになりそうだなと想像していました。

「イケおじ 派手に宣伝」篇とはいうものの、自分は「イケオジ」なのかなぁと自覚はなかったのですが…。

1,000万円をはじめ、さまざまな賞品が当たるキャンペーンを開催しているので、ゲームと一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。

これからも「LINE ポコポコ」をよろしくお願いします。



【沢村一樹 プロフィール】



俳優・モデル。1967年7月10日生まれ、鹿児島県出身。B型。モデル出身。1996年にドラマ『松田のドラマ』で俳優デビュー。2000年に、ドラマ「浅見光彦シリーズ」で演じた主人公の浅見光彦が当たり役となる。その他、テレビ朝日系ドラマ『DOCTORS~最強の名医~』シリーズ、日本テレビ系ドラマ『金田一少年の事件簿』、NHK大河ドラマ『西郷どん』などに出演。



■現金1,000万円が1名に当たる大型キャンペーン「超ポコ祭」開催中!

期間中、大型キャンペーン「超ポコ祭」を開催中です。「LINE ポコポコ」のゲーム内ミッションをクリアすることで手に入るガチャ券を使用して参加すると、現金1,000万円やさまざまな豪華賞品が抽選で当たります。奮ってご参加ください。



【賞品】

・現金1,000万円:1名様

・現金100万円:5名様

・現金10万円:10名様

・ダイヤ 99個:99名様

・クローバー 1個:99,999名様

・リンゴ 1個:999,999名様



[友だちともらえる]

・モスバーガー モスチキン:2,000名様(1,000組)

・ローソン【お持ち帰り限定】からあげクン各種いずれか1つ(税込238円)無料引換券:3,000名様(1,500組)

・ローソン【お持ち帰り限定】ウチカフェ プレミアムロールケーキ無料引換券…:4,000名様(2,000組)

・ローソン【お持ち帰り限定】MACHI cafe ホットコーヒー(S)またはアイスコーヒー(S)(税込120円)無料引換券:10,000名様(5,000組)

・ローソン【お持ち帰り限定】チュッパチャプス(税込48円)無料引換券:20,000名様(10,000組)

・セブン-イレブン 有楽 ブラックサンダー:30,000名様(15,000組)

・PayPayポイント100円相当:30,000名様(15,000組)

・PayPayポイント10円相当:900,000名様(450,000組)

※PayPayポイントは出金・譲渡不可になります

※PayPayポイントはPayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能です

※各賞品はその場で当選結果がわかります

※ゲーム内アイテムはメッセージBOXから受け取れます



【期間】2023年11月27日(月)11:00 ~ 12月18日(月)10:59まで



■『名探偵コナン』とのコラボレーションイベントを開催!

期間中、『名探偵コナン』とのコラボイベントを開催します。本コラボレーションでは「小さな探偵・江戸川コナン」、「空手部主将・毛利蘭」、「怪盗キッド」、「服部平次」、「遠山和葉」「小嶋元太」、「吉田歩美」、「円谷光彦」、「科学者・灰原哀」、「赤井秀一」、「喫茶ポアロの店員・安室透」、「ジン」、「ウォッカ」、「連絡中・犯人」がコラボ限定仲間として登場します。さらに、コラボ限定LINEスタンプも配信します。



【イベント期間】2023年11月27日(月)11:00 ~ 12月18日(月)10:59まで



■【予告】『名探偵コナン』コラボ記念LINEスタンプ配信!

『名探偵コナン』コラボの開催を記念した限定LINEスタンプ(全8種)を配信します。入手方法については、ゲーム内のお知らせをご確認ください。



【配信期間】2023年11月28日(火)11:00 ~ 12月18日(月)23:59まで



(C)青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996



「LINE ポコポコ」概要

「LINE ポコポコ」は、“ポコタ”をはじめ、人気パズルゲーム「LINE ポコパン」でお馴染みの人気キャラクターが多数登場する3マッチパズルゲームです。ポコ森に再び平和を取り戻すため、それぞれの「ステージ」を高得点でクリアする毎に花を咲かせ、荒地を草原にしていきます。2014年9月3日にサービス公開以降、愛らしいキャラクター達による世界観や、同じキャラクターのブロックを3つ以上揃えて消すだけの簡単さや爽快感がご好評いただいています。日本だけでなく海外でも幅広いユーザーに楽しんでいただき、ダウンロード数は世界累計2,000万ダウンロードを突破(2022年3月時点)。さらに、「ポコパン」シリーズは世界累計7,500万ダウンロード(2023年11月時点)を記録しております。



■LINE ポコポコ

対応端末:iPhone/Android

対応言語:日本語、英語、台湾(繁体字)、タイ

サービス地域:日本、台湾、タイ

サービス開始日:2014年9月3日

価格:無料(アイテム課金)

開発:Treenod Inc.

運営:LINEヤフー株式会社

著作権表記:(C) Treenod, Inc. All rights reserved.

