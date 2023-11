[ファーストイノベーション]

11月17日(金)開催の滋賀県庁ライトアップ&バルーンイベント!ティールブルーにライトアップする県庁と共に、約100個のLEDバルーンをみんなで一緒に打ち上げよう!



株式会社ファーストイノベーション(本社:東京都中央区、代表取締役社長:木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション)は、「公益財団法人 滋賀県健康づくり財団」主催のイベント「TEAL BLUE JAPAN in SHIGA」に共催企業として参加します。



「TEAL BLUE JAPAN in SHIGA」は、「滋賀県」にご後援いただき、2023年11月17日(金)17:00~20:00に、子宮頸がん検診促進のための「滋賀県庁ライトアップ」ならびに「LEDバルーン打ち上げ」イベントを開催いたします。

ゲストには、イベント公式アンバサダーである「2023ミス・アース・ジャパン滋賀ファイナリスト」の7名も登場し、

さらに、滋賀県健康づくりキャラクターの「しがのハグ&クミ」も遊びに来てくれます。



イベント公式サイト:https://shiga.teal-blue.jp





TEAL BLUE JAPAN(ティールブルージャパン)キャンペーンとは







子宮頸がん検診の受診啓発とHPVワクチンの正しい知識の理解促進を目指して世界保健機関(WHO)が主催する「子宮頸がん撲滅 世界一斉イルミネーション」と連動し、毎年11月17日、18日に日本のランドマークをティーブルーにライトアップするプロジェクトです。

2023年日本では、滋賀県庁のほか、東京都庁、大阪城、京都タワーなどでもライトアップが実施されます。



TEAL BLUE JAPAN in SHIGA イベント概要







■イベント詳細

子宮頸がん検診の受診啓発とHPVワクチンの正しい知識の理解促進を目指したイベントです。

参加無料にて、滋賀県庁ライトアップとともにLEDバルーンの打ち上げを行い、ゲストには、イベント公式アンバサダー「ミス・アース滋賀ファイナリスト」と滋賀県健康づくりキャラクター「しがのハグ&クミ」も登場します。



当日は、先着100名様限定で打ち上げ型のバルーンをお渡しいたします。

事前申込がない場合でも、手持ち型のバルーンをお渡しいたしますので、お気軽にご参加ください。

(当日の配布数によっては打ち上げ型のバルーンも配布可能です。)

イベント公式サイト:https://shiga.teal-blue.jp



■開催日程

2023年11月17日(金)

※雨天の場合、ライトアップは実施いたしますが

バルーン打ち上げおよびバルーン配布は中止とさせていただきます。



■開催時間

【スケジュール】17:00 バルーン受付開始 / 17:30 トークタイム・県庁点灯・バルーン打ち上げ / 18:00 解散

※県庁ライトアップ時間は17:00~20:00となります。

※滋賀県健康づくりキャラクター「しがのハグ&クミ」は17:00~18:00ごろに遊びに来ます。



■場所

滋賀県庁 正面玄関

〒520-0044 滋賀県大津市京町4丁目1-1

【県庁へのアクセス】

電車:JR大津駅から東へ徒歩5分、京阪電気鉄道 島ノ関駅から南南西へ徒歩5分

車:駐車場はございません。近隣パーキングをご利用ください。



■参加費用

無料



■参加方法

打ち上げ型バルーンを希望の方は、下記フォームより事前申し込みをお願いします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGkVB_0yvYdXxT1Rag1VAfGx3CEqT2m-Bq6mz43-mu9zRkZg/viewform?usp=sf_link

※事前申込がない場合でも、手持ち型のバルーンをお渡しいたします。



イベント公式アンバサダーのご紹介







2023 ミス・アース・ジャパン滋賀大会ファイナリストの

「原田幸枝(HARADA YUKIE)」さん 「植村花音(UEMURA KANON)」さん

「櫻井夢羽(SAKURAI YUMEHA)」さん 「齋藤未玖(SAITO MIKU)」さん

「粟岡里奈(AWAOKA RINA)」さん 「 飯田菜実(IIDA NAMI)」さん

「 小谷たまえ(KOTANI TAMAE)」さんが、イベント公式アンバサダーに就任いたしました。

子宮頸がん検診受診啓発とHPVワクチンの正しい知識の理解促進を一緒に発信してまいります。



また、公式アンバサダーと一緒に、子宮頸がん検診受診啓発とHPVワクチンの正しい知識の理解促進を発信してくださる公認アンバサダーも募集中です。

公認アンバサダー応募ページ:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcWdBuzzMLWCiMz-iWKXsk_wKfASGwY8i2XoQU0ECtoGCstg/viewform?usp=sf_link



協賛企業様募集中







子宮頸がん検診の促進に向け、毎年11月17日にライトアップ運動を行います。

この活動を広げていくため、私たちの思いに共感いただける企業からのご協賛を心よりお待ち申し上げております。



協賛申し込みページ:https://www.kenkou-shiga.or.jp/gantaisaku



【主催】

団体名:公益財団法人 滋賀県健康づくり財団

理事長:山元 雅司

所在地:大津市御殿浜6番28号

公式サイト:https://www.kenkou-shiga.or.jp



【共催】

会社名:株式会社ファーストイノベーション -FirstInnovation

代表取締役CEO:木ノ根 雄志

取締役COO:安田 早智子

所在地:東京都中央区晴海3-13-1DEUX TOURS EASTタワー52F

設立日:2016年12月19日

資本金:10,000,000円

事業内容:オプティス、トリプルリンクPR、WEB制作、WEB環境最適化、SNS環境最適化、DX環境最 適化など

公式サイト:https://www.f-innovations.co.jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/firstinnovation_inc

代表Instagram:https://www.instagram.com/yk.innovator

公式Twitter:https://twitter.com/fstinnovations

公式ブログ:https://ameblo.jp/f-innovations

公式採用サイト:https://f-innovations.com



