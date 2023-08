[株式会社ドリコム]

株式会社ドリコムは、スマートフォン向けゲーム『魔界戦記ディスガイアRPG ~最凶魔王決定戦!~』にて、

ディスガイア7コラボ第2弾となる新MAPイベント「再来!界援隊! 消えた幼い少女たちの行方」を

2023年8月5日(土)0:00より開催いたします。

「シーフォー 」「スイセン」「ウェイヤス」が新たに参戦します。









新MAPイベント「再来!界援隊! 消えた幼い少女たちの行方」開催





本イベントでは、専用マップで「イベントPT(ポイント)」や「BOSSPT(ボスポイント)」を集めることで★4キャラクターなど様々な報酬が手に入ります。専用マップをクリアしていくとイベント限定のストーリーを楽しむこともできます。





イベント開催期間:2023年8月5日(土)0時から8月25日(金)23時59分





【あらすじ】

ピクニックに出かけたアオたちがさらわれた―――

大切な家族が誘拐される一大事に、冷静さを失ってしまう主人公たち……。

事態を見かねたピリリカは、犯人を捜索するため『界援隊』のメンバーを魔界に招集した。

ディスガイア7コラボ・第二章、ここに開幕!



魔界戦記ディスガイア7コラボ第2弾召喚開催





超Pick UPキャラには、イベントのストーリーで活躍する「シーフォー 」「スイセン」が

「魔界戦記ディスガイア7コラボ第2弾召喚」に登場します。

2体とも、イベントPTの獲得量がアップする特効を備えており、パーティに編成すると効率よくイベントを進められます。





開催期間:2023年8月5日(土)0時から8月25日(金)23時59分





■『魔界戦記ディスガイアRPG ~最凶魔王決定戦!~』商品情報

タイトル:魔界戦記ディスガイアRPG ~最凶魔王決定戦!~

ジャンル:史上最凶やり込み育成RPG

対 応:iOS / Android / WindowsPC

利用料 :基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

配信日 :2019年11月27日(水)

公式サイト:https://www.disgaea-app.com

ダウンロード:

【App Store】https://itunes.apple.com/jp/app/id1410021916

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.disgaearpg.forwardworks

【DMM Games】https://www.disgaea-app.com/pc/

公式SNS:

【Twitter】https://twitter.com/Disgaea_App





配信・提供:株式会社ドリコム

権利表記:

(C)2019 ForwardWorks Corporation. (C)Nippon Ichi Software, Inc. Published by Drecom Co., Ltd.



