「All in gift」住所を知らない友達や知人にも気軽に贈れるeギフトでオンラインでの体験をもっと心地よく





株式会社ハックルベリー(東京都渋谷区、代表取締役社長:安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」)が提供する、通常ギフトはもちろん、住所を知らなくても贈れるeギフトにも対応したShopify(ショッピファイ)アプリ「All in gift」がチップ型SIMを内蔵したお守り型の高性能護身・みまもりアイテム「omamolink」さまのオンラインショップ(https://www.omamolink.net/products-all)に導入されました。









「omamolink」さま導入コメント



〈omamolinkのギフト〉

omamolinkは人と人とをつなぎ、プライバシーを尊重しながら見守る新時代の護身アイテムです。「家族やパートナーへプレゼントしたい」というお声もたくさんいただいております。元々贈り物として選んでいただけるように様々な工夫を盛り込んでおりましたが、より一層「贈り物」としてお客様にご満足いただけるような仕組みをかねてより探しておりました。

この度「All in gift」アプリを導入することによって、メッセージカードの代筆を承れるようになったほか、カタログギフト機能により、贈られた方がお好きなケースの柄を選ぶこともできるようになりました。

私たちが考えていたことが、まさに「All in gift」アプリによって実現でき、大変嬉しく思っています。













「omamolink」について



https://www.omamolink.net/







omamolinkは、お守り型の護身・みまもりアイテム。大切な人の毎日をそっと見守るスマートお守りです。持っていると「なんとなく安心する」昔ながらのお守りに最新のテクノロジーをプラスしました。目指したのは、日常にさらなるときめきと自由、そして安心感をもたらすこと。



内符や大切なものを入れておくことで、いつもは“お守り”としてユーザーの毎日をあたたかくサポートします。そして、突然襲われたり、体調が急変したり、身の危険が差し迫った時には、omamolinkの入ったカバンを振るなどの簡単な操作でブザーや録音、SOS発信などの護身機能がユーザーを守ります。



見守る人も、大切な人に何かがあった時には、SOSを位置情報と共に知ることができるので、いつもは安心。ユーザーのプライバシーを尊重しながら見守ることができます。



自分の人生は自分でデザインしたい。

自由を愛する人向けの、可愛さと頼もしさを兼ね備えた新時代のお守りです。





omamolink 公式 オンラインストア:https://www.omamolink.net/products-all

omamolink 公式インスタグラム:http://bit.ly/3gUslG1

omamolink 公式 Twitter:https://mobile.twitter.com/omamolink



ギフト用の各種セットをご用意しております。

https://shop.omamolink.net/products/omamolink

https://shop.omamolink.net/products/case-catalog



■「 1億円まで無料(0円)キャンペーン」について







お中元やお歳暮など、日本では日頃の感謝からお世話になった人へ贈り物をする文化がありますが、あらゆる人が心地よく・心弾む体験ができる購買を目指しているハックルベリーでは、「もっと気軽に」「もっと楽しく」「もっとかんたんに」ギフトができる体験を普及していくために、「All in gift」の基本機能をすべて無料「0円」でご利用いただけるキャンペーンを開始しました。



SNSやオンラインでの交友関係が一般的になりつつある現在、「お気に入りのギフトを贈りたいけれど、相手の住所がわからない」などの課題から、オンライン上でのギフト購入のニーズは急速に高まりを見せています。まだまだこれから伸長するeギフト文化を、さらに伸ばし普及に貢献すべく、より多くの事業者・顧客に利用していただけるよう本キャンペーンの開始にいたりました。



本キャンペーンを通じて、これからギフトをはじめたい・ギフトを盛り上げたいマーチャント(事業者)を支援してまいります。





〈キャンペーン内容〉

キャンペーン期間中、以下の機能が無料でご利用いただけます。





ギフト設定

オプション設定(熨斗、ラッピング等の設定)

各出荷業務・物流サービスアプリと連携

お届け日時指定

SNSギフト(住所がわからない方へもSNS等でかんたんにギフトが贈れる機能)





〈キャンペーン対象〉

「All in gift」アプリによる決済金額が1,000万円未満のマーチャント(事業者)



〈キャンペーン期間〉

「All in gift」アプリを導入する全マーチャント(事業者)の流通額が1億円を超えるまで





■ 「All in gift」アプリについて

Shopifyアプリ「All in gift(旧「SNSギフト」)」

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja



SNSやオンラインでの交友関係が一般的になりつつある現在、「お気に入りのギフトを贈りたいけれど、相手の住所がわからない」「わざわざ住所を聞くのは申し訳ないし気が引ける」といったお悩みで、ギフトを断念する方が増えています。



Shopifyアプリ「All in gift」を活用すれば、LINEやTwitter、InstagramのDMで「ギフト受け取り用」のURLを送るだけで、かんたんにギフトを贈ることができます。

日本製のサービスなので、管理画面もすべて日本語サポートで使え、安心してご利用いただけます。



〈機能〉





複数配送先へのギフト設定機能(マルチシップ)

ギフト設定



熨斗(のし)の設定(商品の指定も可能)

表書きの細かな設定

ラッピング、ギフトカード、手提げ袋などの対応設定(商品の指定も可能)

デジタルメッセージカード

それぞれの設定に自由に注意書きを追加可能





SNSギフト受け取りURLの発行

ギフトお届け先登録・更新

各出荷業務・物流サービスアプリと連携





〈導入ステップ〉





アプリをインストール

ギフトの設定

のし紙 / 名入れ、ラッピング等設定





〈お客様の利用ステップ〉





商品をカートに入れギフト送付を有効にする

サンクスページからSNSを起動し、メッセージ配信

メッセージには自動で受け取りURLが記載されています

受け取りURLから、配送先・配送日時を指定して登録





〈アプリ詳細・ダウンロードはこちら〉

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja





本アプリは今後もアップデートを重ね、日本の商習慣に応じた機能開発を進めてまいります。

また、ハックルベリーは、Shopifyのサイト構築/アプリ構築のリーディングカンパニーとして、長期的な売上の支援を簡単かつ安心して導入できるアプリを随時リリースしマーチャント(事業者)支援を行ってまいります。





【株式会社ハックルベリーについて】



「デジタル社会における“その人”らしい、暮らしの当たり前をつくる」をミッションに、あらゆる人が心地よく・心弾む体験ができる購買を目指し、ECの売上向上に関わるサービスを企画/開発/運営をするチームです。 連続起業家/スタートアップ経験豊富なエンジニア/オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者というベテランとやる気あふれる若手で構成され、Shopifyストアの売上向上支援を行っています。



本社所在地:東京都渋谷区東2-14-28 C棟

代表者:代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容:Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL:https://huckleberry-inc.com/



