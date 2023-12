[スウォッチグループジャパン株式会社 スウォッチ事業本部]

Swatch らしくお祝いを盛り上げる5 つのアツいウォッチ





Swatch ではこのたび、辰年のお祝いにふさわしい、生命感あふれる新シリーズのウォッチをご用意しました。アジアの街を象徴する街灯や看板のネオンカラーをイメージしたこのコレクションは、ドラゴンに備わるパワー、強さ、幸運を形にした5 つのシグネチャーモデルで展開します。







辰年生まれの特徴は、カリスマ性、知性、そして自信です。Swatch は、辰年生まれの方もそれ以外の方も、誰しも心にドラゴンがいるとの信念から、今回この新作コレクションを制作しました。

理想のギフトや、お祝いの席で身に着けたいアクセサリーをお探しなら、ぜひSwatch をご覧ください。どのようなテイストにも合い、内なるドラゴンを表現してくれる逸品が見つかります。思わずすべて集めたくなるほど、たくさんのモデルが揃っています!

辰年コレクションはすべて2023 年12 月27 日より、世界中のスウォッチストアとswatch.com にて一斉発売されます。



DRAGON IN CLOUD



BIG BOLD は、思い切った構想をヒントにしたコレクションです。身に着けた人の大胆不敵な個性をドラゴンのいななきで表現しました。ケースとグラスにバイオ由来素材を使用したこのBIG BOLD は、雲間からのぞくドラゴンヘッドも魅力的ですが、何よりもスタイルと存在感が圧倒的です。超大型の主張あるピースの配色は、混じりけのない純粋さと卓越した技巧の高さの表れです。





DRAGON IN WIND



クラシックなスタイルの代表格とも言えるSwatch の定番、NEW GENT は、袖口に収まるスリムなデザインながら、目を引く大きさが特徴です。パーティーにぴったりなアイテムです。ドラゴンの絵柄の燃えるような色合いをブラックのケースとストラップが引き立てます。ガラスとケースにはバイオ由来素材を採用しました。





DRAGON IN WAVES



GENT のディープブルーの34mm ケースは、ほっそりとした手首になじみ、スタイリングを邪魔することがありません。爪に黄金のボールを持つ魅惑的なドラゴンを鮮やかなブルー、レッド、グリーンのグラフィックで描きました。グラスとケースの素材にはバイオ由来素材を、また配色には平和と調和を表すカラーを採用しました。





DRAGON IN MOTION



繁栄と幸運を象徴する鮮やかなレッドが、ゴールドカラーのNEW IRONY CHRONO ケース、クラウン、クロノグラフプッシャーと見事に調和しています。ウォームカラーにクールなステンレススチールをあしらったスタイルで、クラシカルな中に現代的なひねりを効かせ、お祝いの気分を究極の形で表現しました。





DRAGON IN GOLD



このつややかなSKIN IRONY は、繁栄、叡智、そして新たな始まりを形にしたゴールドの色調で、明るい輝きを放ちます。レッドとグリーンは幸運の印です。ウォッチ全体には繊細なドラゴンのプリントを施し、暗闇で光る蛍光針をあわせました。そのミニマルなスタイルは、マキシマルな配色とコントラストを織りなしています。スーパースリムなウォッチを身に着けることで得られる自由が、内なるドラゴンを呼び覚まします。





【掲載クレジット情報】

ブランド名:スウォッチ(swatch)

問合せ先:スウォッチ コール 0570-004-007

スウォッチ 公式オンラインストア: https://www.swatch.com/ja-jp/home

スウォッチ Instagram : http://www.instagram.com/swatch_jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/29-22:40)