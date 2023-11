[Cambly, Inc.]

FOLLOW YOUR “WHY” - 自分の中にある”なぜ”に従って、人生を切り拓こう



ネイティブ講師とのオンライン英会話を提供するCambly Inc.(本社:アメリカ・サンフランシスコ、日本代表:佐藤 亜希子)は、11月6日(月)から11月30日(木)まで、英会話レッスン1年コースを50%OFFでご利用いただけるBLACK FRIDAY SALEを開催いたします。









あなたはなぜ英語を学びたいのでしょうか?キャリアで成功するため、留学のため、旅行のため、映画や本などの趣味のため。英語を学ぶ理由や英語レベルは人によって違いますが、目標を達成するにはどんな人でもまずは一歩を踏み出し、つまずいても、失敗しても、諦めずに挑戦し続けることが必要です。夢はいつか叶うものではなく、いつでも叶うものです。未来の自分のために、英語を学びたい理由を追いかけて、今この機会に英語に挑戦しませんか?



どのレッスンプランも1年コース50%オフ





プライベートレッスンとグループレッスン、2つのレッスンタイプがあなたの英語学習をサポートします。プライベートレッスンでは、ネイティブ講師と一対一で、あなたの目標にあわせてじっくり学習に取り組めます。対するグループレッスンでは、ネイティブ講師1名と世界中から参加する最大3名の受講者とともに、実践に近い環境で英会話の練習が可能。レッスンプランは、お好みの学習スタイルに合わせて、次の2種類からお選びいただけます。



■ ハイブリッドプラン

プライベートレッスンとグループレッスンを、自由に選んで受講できるプランです。選んだプランのレッスン時間内であれば、各レッスンタイプを受講できる回数に制限はありません。ご自身の学習目的や気分にあわせて自由にお選びください。



■ グループレッスンプラン

選んだプランの時間内で、グループレッスンを受講できるプランです。週内でレッスンを受講する曜日や時間、およびレッスンテーマは自由にお選びいただけます。費用をぐっと抑えながらも、実践に近い環境で楽しく英会話を練習したい学習者の方にオススメです。



BLACK FRIDAY SALE概要





夢を叶えるために行動するなら、セール開催中の今がチャンス!



・期間:11月6日(月)から11月30日(木)まで

・セール内容:プロモコード【23bf50p】を適用すると、ハイブリッドプラン・グループレッスンプランの1年コースの受講料50%オフ

・セール詳細はこちら▶︎ https://try.cambly.com/23bf50p



CAMBLY(キャンブリー)について











「CAMBLY」(https://www.cambly.com ) は、いつでもネイティブ講師とレッスンが受けられるオンライン英会話サービスです。英語を母国語とする1万人以上のネイティブスピーカーの講師と、24時間365日レッスンを受けられます。PC、スマホ、そしてタブレットの全てのデバイスに対応しており、アプリもしくはウェブサイトから利用可能。レッスンの自動録画機能や翻訳付テキストチャットシステムなどの学習サポートが充実しています。



Cambly Inc.について





Cambly Inc.は、サンフランシスコを拠点とし、ネイティブスピーカーとのオンライン英会話サービス「CAMBLY」「CAMBLY KIDS」を提供する エドテックのスタートアップ会社です。

2012年、Google出身のエンジニア、ケヴィン・ロウとサミール・シャリフにより創設され、世界150カ国以上で英語学習を支援しています。2014年には世界屈指のアクセラレーター「Y Combinator」から支援も受けており、英語教育分野における世界有数の成長企業です。

◎社名: Cambly Inc. ◎日本代表: 佐藤亜希子

◎HP: https://www.cambly.com



