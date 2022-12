[株式会社目黒雅叙園]

2022年12月よりスタートし、毎週水・金曜日に実施



日本美のミュージアムホテル、ホテル雅叙園東京(所在地:東京都目黒区 / 総支配人:深澤正生) では、絢爛豪華な美術品に囲まれた和室宴会場ロビーで行うアクティビティ「モーニングヨガ」を2022年12月よりスタートし、毎週水・金曜日の朝7:30より実施しております。







レッスンを行うのは、旧目黒雅叙園の美術品を移築し、再現した和室宴会場のロビーです。一歩足を踏み入れると、そこはタイムスリップしたかのような異空間。日本画や彩色木彫板、組子障子、螺鈿(らでん)細工など、200点を超える美術品に囲まれています。レッスンは、お目覚め後の体にぴったりな無理のないポーズを中心にした60分間のプログラムで、ヨガが初めての方にも気負わずに体験いただける内容です。ポーズをとりながら見上げる天井には美人画が、別のポーズに移ると螺鈿細工の扉や木彫りの装飾が。目線の先に映り込む景色は、ポーズのたびに異なります。



今までに味わったことのないような究極のアート浴を同時に愉しめる本プログラムで、感性を研ぎ澄ませながらポーズや呼吸を深め、潤いに満ちた一日のはじまりを過ごしてみませんか。







「モーニングヨガ」概要







【日時】2022年12月より、毎週 水・金曜日 7:30~8:30 ※祝日を除く※前日17:00までに要予約

【場所】ホテル雅叙園東京 4階 和室宴会場ロビー

【料金】

宿泊のお客様:無料

ビジター:¥7,000(New American Grill “KANADE TERRACE”でのご朝食付・税サ込)

※ビジターのご利用は、公式サイトよりオンラインにてご予約ください。

【内容】ヨガレッスン60分間 / ヨガマット・タオルレンタル / ミネラルウォーター

※ヨガウェアのレンタルはございませんので軽い運動を行える服装でお越しください

【URL】https://www.hotelgajoen-tokyo.com/stay/yoga

【お問合せ】03-5434-5260(宿泊予約 10:00~19:00)







インストラクター ヒカリ プロフィール







大学卒業後、大手人材系企業に入社し、法人営業職として数々の賞を受賞するなど活躍。がむしゃらになって働く中、たまたま受けた初めてのヨガのクラスで、一歩立ち止まり、自分と向き合うことの大切さを痛感する。「多くのビジネスパーソンが抱える心身の不安定さはヨガをすることで解決できる、職業として向き合っていきたい」と直感で決意し、フリーのヨガインストラクターに転身。現在は都内のヨガスタジオやスポーツジム、企業などでの多数のレッスンを担当する。自身の経験を生かし、「心と体の健康」にフォーカスをした指導を大切にしている。

全米ヨガアライアンス200時間修了 / 国家資格キャリアコンサルタント

YouTube「ヒカリヨガ」運営











ホテル雅叙園東京とは



90年以上の伝統を受け継ぎ、2,500点もの日本画や美術工芸品に彩られた唯一無二のミュージアムホテルです。茶室に見立てた全60室の客室は、80 平方メートル 以上のスイートルームで、スチームサウナとジェットバスを完備し、シンプルさと日本の気品ある美しさを兼ね備えています。もてなしの心を継承する日本料理や中国料理、イタリア料理など7つのレストラン、日本美の粋を尽くした和室宴会場をはじめとした23の宴会施設、そして東京都指定有形文化財「百段階段」を有しています。

また、世界80カ国、520軒を超える独立系の小規模なラグジュアリーホテルだけで構成された「Small Luxury Hotels of the World(SLH)」、および世界的なラグジュアリーツーリズム・コンソーシアム「Serandipians by Traveller Made(R)」に加盟しています。



URL:https://www.hotelgajoen-tokyo.com/

Facebook:https://www.facebook.com/gajoen/

Instagram:https://www.instagram.com/hotelgajoentokyo/





