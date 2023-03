[一般社団法人Mリーグ機構]

一般社団法人Mリーグ機構(本社:東京都港区、代表理事:藤田晋)は、株式会社丸善ジュンク堂書店とともに、M.LEAGUE OFFICIAL SHOP(Mリーグオフィシャルショップ)のPOP UP STOREを全国7カ所で開催することをお知らせいたします。



POP UP STOREでは、アパレルや雑貨などのオリジナルグッズをはじめ、Mリーグ関連書籍も取り揃えて販売いたします。また、全8チーム所属のMリーガー32名の寄せ書きサイン入り色紙の展示を行い、展示したサイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンも実施いたします。



■M.LEAGUE OFFICIAL SHOP POP UP STOREについて

このたび、M.LEAGUE OFFICIAL SHOP POP UP STOREを全国7カ所で開催いたします。各地域のPOP UP STORE開催日は以下となります。



POP UP STORE新潟 2023年3月24日(金)~4月6日(木)

新潟県新潟市中央区笹口1-1 プラーカ1 1階・地下1階(ジュンク堂書店 新潟店内)

https://honto.jp/store/detail_1570038_14HB320.html



POP UP STORE岐阜 2023年4月5日(水)~18日(火)

岐阜県岐阜市正木中1丁目2番1号 マーサ21 3階(丸善 岐阜店内)

https://honto.jp/store/detail_1570143_14HB310.html



POP UP STORE鹿児島 2023年5月10日(水)~23日(火)

鹿児島県鹿児島市呉服町6-5 マルヤガ-デンズ 6階(ジュンク堂書店 鹿児島店内)

https://honto.jp/store/detail_1570058_14HB320.html



POP UP STORE仙台 2023年6月7日(水)~20日(火)

宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 AER 1階(丸善 仙台アエル店内)

https://honto.jp/store/detail_1577780_14HB310.html



POP UP STORE三宮 2023年7月5日(水)~18日(火)

兵庫県神戸市中央区三宮町1-6-18(ジュンク堂書店 三宮店内)

https://honto.jp/store/detail_1570001_14HB320.html



POP UP STORE那覇 2023年8月2日(水)~15日(火)

沖縄県那覇市牧志1-19-29 D-NAHA(ジュンク堂書店 那覇店内)

https://honto.jp/store/detail_1570050_14HB320.html



POP UP STORE名古屋 2023年8月16日(水)~8月31日(木)

愛知県名古屋市中区栄三丁目8番14号(丸善 名古屋本店内)

https://honto.jp/store/detail_1570138_14HB310.html



■M.LEAGUE OFFICIAL SHOP POP UP STORE プレゼントキャンペーンについて

開催期間中に、POP UP STORE にて対象商品を税込3,000円以上お買い上げの方に、応募券をお渡しします。POP UP STORE終了後に抽選を行い、Mリーガーサイン色紙(各チーム4選手寄せ書き)を、各チーム1枚、計8名様にプレゼントいたします。



■一般社団法人Mリーグ機構 概要

【名称】 一般社団法人Mリーグ機構

【役員】

最高顧問 日本トップリーグ連携機構 代表理事会長 日本サッカー協会 相談役 川淵三郎

代表理事 株式会社サイバーエージェント 代表取締役 藤田晋

理事 株式会社KADOKAWA 代表取締役 山下直久

理事 株式会社コナミアミューズメント 代表取締役社長 沖田勝典

理事 株式会社セガ 常務取締役 山下滋

理事 株式会社テレビ朝日 取締役副社長 角南源五

理事 株式会社電通 執行役員 福本 勝彦

理事 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 執行役員 岩崎秀昭

理事 株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤天心

監事 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 代表取締役 井上智治



【所在地】東京都港区

【活動開始】2018年7月

公式サイト:https://m-league.jp



