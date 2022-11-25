［株式会社ダイセル］

～DAICELグループはUniqueな技術で循環型社会の構築に挑戦します～



株式会社ダイセル（本社：大阪市北区、代表取締役社長：小河義美）は、サステナブル素材に特化した総合展示会「第2回 サステナブルマテリアル展」（会期：2022年12月7日～12月9日、会場：幕張メッセ）に出展します。





本展示会は、生分解性樹脂やセルロースなどの環境配慮型素材の他、リサイクル可能材料等、サーキュラーエコノミーの実現に向けた技術、資源、材料が一堂に集まる、「サステナブルマテリアルの総合展」です。



当社展示ブースでは、5つのテーマに沿って、ダイセルグループ3社によるユニークな商材、技術をご紹介します。

１. バイオマスを活用したダイセルグループの数々の機能性商材

２. ダイセルグループ商材のリサイクリング技術

３. 排出されるC02を再び資源として利用するための技術開発の最先端

４. 新しい木材有効活用法

５. 酢酸セルロースを原料とした海洋分解性樹脂



当社が1938年から製造している酢酸セルロースを原料とする海洋分解性酢酸セルロース樹脂をはじめ、エンジニアリングプラスチック(エンプラ)のリーディングカンパニーであるポリプラスチックス(株)が進める環境配慮型エンプラ他、ダイセルグループの多数のバイオマス素材を紹介します。

同時に、循環型社会実現に向けて当社が提案する「バイオマスバリューチェーン構想」や「リサイクル技術」、「CO2活用技術」に基づく研究内容もご説明します。



また、12月8日11時45分よりセミナー会場にて当社執行役員 六田充輝による特別講演を行います。講演では気候変動、資源の供給不安など、生活やビジネスを取り巻く様々な問題に対し当社が提案するユニークなソリューションの内容についてご紹介します。

https://biz.q-pass.jp/f/5183/mw_seminar_apply_tokyo22/seminar_register



【出展概要】







【ダイセルグループ内 出展企業概要】



























出展内容に関する詳細は、主催者サイト内の紹介ページもご覧ください。

https://www.material-expo.jp/tokyo/ja-jp/search-ex/2022/susma/directory/details.org-ef1fbc18-ae65-4479-a21d-756690b11818.html#/



皆さまのお越しを心よりお待ちしております。



企業プレスリリース詳細へ （2022/11/25-20:40）