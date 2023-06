[株式会社TBWA HAKUHODO]

25名の多様な女性起業家向けにP&Gのビジネスノウハウを提供



株式会社TBWA HAKUHODO(本社:東京都港区)、P&Gジャパン合同会社(以下P&Gジャパン、本社:神戸市)、WEConnect International(本部:米国ワシントンDC)は、女性起業家(※株式の51%以上を女性が所有権を有する企業の経営者)を対象とした女性起業家育成プログラム『P&G Academy for Women Entrepreneurs(以下、P&G Academy)』を、2023年2月28日から4月26日にかけて開催しました。







P&G Academy は、女性起業家の事業発展に貢献することを目的に、P&Gのビジネスノウハウを学ぶことができる講義を提供するプログラムです。シンガポール、インドネシア、メキシコ、ブラジル、南アフリカなど世界各地のP&Gでも実施しており、日本では、イノベーションの促進、そして日本社会の発展のために多様な企業・ビジネスリーダーが不可欠と考えるP&GジャパンがWEConnect InternationalとTBWA HAKUHODOの協力のもと、2020年に第1期を開催しました。これまでに38人の女性起業家が参加しており、3回目の開催となる今回は、国内外で事業を展開している日本の起業家25名が参加しました。



第3期のカリキュラムは、P&Gジャパンのマネジメント層に加え、株式会社カレイディストの代表取締役社長 塚原月子氏を講師に招き、自分らしいリーダーシップを発揮するためのヒントや、人材育成、マーケティング & ブランディングなど、ビジネスの成功や組織の成長に役立つビジネススキルや知見・知識を学ぶ講義を中心に提供しました。



また講師陣による講義だけでなく、少人数でのグループディスカッションやプレゼンテーション、放課後ネットワーキングなどの時間も設け、参加者同士の意欲的な議論の機会を創造し、互いに学びを深めていただきました。さらに、女性起業家のビジネスをグローバル展開することを支援するWEConnect Internationalが率先し、国内のみならずグローバル企業との協力や取引につながる出会いの場も提供しました。



コロナ禍での開催となった第一期、第二期は、オンライン開催でしたが、今年は最終日のビジネスプレゼンテーションと卒業式を神戸にて対面参加型で実施し、参加者は2ヶ月間の学びを生かしたプレゼンテーション発表を行いました。さらに、P&Gジャパンの購買部やP&Gと取引のある企業の方々との交流の場を設け、新しいビジネスチャンスやイノベーション促進に繋がる機会も提供しました。参加者からは「直接顔を合わせることで、同じ女性起業家という立場ならではの悩みなどが話しやすくなり、とても刺激的だった」など、参加者同士の横のつながりも強くなったとの声が上がりました。



当初、新事業領域進出、経営ビジョンの示し方、ワークライフバランス、事業環境の変化への対応など、さまざまな悩みや課題を持って本プログラムに参加していた参加者たちからは「女性起業家としてのビジネス視点も、ビジネスチャンスとしての可能性も、そして起業家同士のネットワークも広がるきっかけになった」「自分と向き合い改めてミッションやビジョン、強みを深く考えるきっかけとなり、自分の成長にとても繋がった」「多くの女性経営者の皆様が志高く尽力されていることに、大きな刺激とエネルギーをいただいた」などの感想が寄せられました。



TBWA HAKUHODOは、これまでさまざまな広告キャンペーンを通じて、すべての人々が自分らしく生きられる社会の実現、ダイバーシティ&インクルージョンの実現を目指して、世界にメッセージを送り続けてきました。今後も女性起業家の支援にとどまらず、すべての人が生き生きと活躍できる社会の実現を目指して、幅広く活動してまいります。



【カリキュラム一覧】

● My Leadership Tips(P&Gジャパン 人事統括本部 執行役員 ジェイ・ケリー 氏)

● 私たち女性起業家から経済・社会を変えていく(株式会社カレイディスト 代表取締役社長 塚原月子 氏)

● Mental Wellbeing Awareness ~メンタルヘルス問題への実践対応~

● 効果的なコミュニケーションの実践方法

● P&Gにおけるイクオリティ & インクルージョン

● 幹部・リーダーの育成

● ビジネスを理解し成長を導くマーケティングの基礎

● デジタルを活用したブランド構築とビジネス拡大(TBWA HAKUHODO Hearts&Science メディアプランニングディレクター 伊藤 里佳子)

● 企業の調達プロセスを理解し取引を成功に導く

● 自分らしいリーダーシップを見つけよう

● ビジネスプレゼンテーション

● 女性起業家同士とP&Gジャパン購買部、P&Gお取引先との交流



■P&Gについて

P&Gは、高い信頼と優れた品質の製品ブランドを通じて、世界中の人々の暮らしに触れ、よりよいものにしています。日本では、衣料用洗剤「アリエール」「ボールド」「さらさ」をはじめとして、柔軟剤「レノア」、エアケア製品「ファブリーズ」、 台所用洗剤「ジョイ」、紙おむつ「パンパース」、吸水ケアブランド「ウィスパー」、ヘアケアブランド「パンテーン」「h&s」 「WANOMI(わのみ)」、 スキンケア製品「SK-II」、シェーブケアブランド「ジレット」「ブラウン」、オーラルケアブランド「Oral-B by Braun」など、様々な製品を提供しています。https://jp.pg.com/



■WEConnect International について

WEConnect International(本部:米国・ワシントンD.C.)は2009年に設立された501(C)(3)非営利団体で、女性が所有するビジネスを世界中のバイヤーとつなぐグローバルネットワークです。世界で女性が所有する事業から調達することを宣言したコーポレートメンバー(多国籍企業144社、2022年現在)を支援しており、これらの多国籍企業の年間購買力は1兆ドルを超えています。私たちは女性が所有するビジネスが世界のバリューチェーンで成功するのを支援するというミッションのもと、女性が少なくとも51%を所有し、1人または複数の女性によって経営が行われている米国外の女性所有企業を特定、教育し、登録・国際認証を行い、多国籍企業の調達部門とのマッチングを推進しています。世界52カ国で女性起業家認定を展開し、131カ国、14,000社を超える(2022年3月1日時点)の女性経営者が登録しています。日本支部設立は2018年4月。https://weconnectinternational.org/en/



■ TBWA HAKUHODOについて

2006年に博報堂、TBWAワールドワイドのジョイントベンチャーとして設立された総合広告会社です。博報堂のフィロソフィーである「生活者発想」「パートナー主義」とTBWA がグローバル市場で駆使してきた「DISRUPTION(R)」メソッドを中心とした独自のノウハウを融合。質の高いソリューションを創造し、クライアントのビジネスの成長に貢献します。「DISRUPTION(R)」は既成概念に縛られず、常識を壊し、新しいヴィジョンを見いだすTBWA HAKUHODOの哲学です。マーケティングに限らず、ビジネスにおけるすべての局面でディスラプションという新しい視点を武器に事業やブランドを進化させるアイデアを生み出します。https://www.tbwahakuhodo.co.jp



