[Pinkoi]

ファッションから雑貨まで、日本未上陸や流行先取りのアイテムが集結!



日本を含むアジアのデザイナー支援に取り組むピンコイ株式会社は、7月1日(土)~8月31日(木)、愛と狂気のマーケット(ラフォーレ原宿内)にて、ポップアップ「新流行市場 by Pinkoi」をオープンいたします。マスク着用ルールも緩和されてお出かけ需要が回復するなか、普段はオンラインでのみ販売されている台湾・中国・日本のデザイン商品を手にとって体験・購入できる場として提供。アジア各地域のデザイナーによる日本展開を支援する一環として取り組みます。原宿ファッションに影響を受けた中国ブランド「tntntutu」など、日本初出店のブランドや流行先取りのアイテムが、ファッションから雑貨まで幅広く見つかります。









■ 「Pinkoi」がアジアのデザイン商品を日本で直接体験できる場を提供



Pinkoiは、デザイナーに海外進出の機会とサポートを、お客様にデザインを通じた海外との新たな出会いと多様な選択肢を、越境ECサービスを通して提供してきました。マスク着用ルールも緩和されてお出かけ需要が回復するなか、普段はオンラインでのみ販売されている海外のデザイン商品を日本にいながら手にとって体験・購入する場の提供を模索してきました。



このたび愛と狂気のマーケットにてポップアップ「新流行市場 by Pinkoi」をオープンすることで、アジアの各地域のデザイナーにオフラインでの日本展開を支援する取り組みを開始します。その第一回として7月1日(土)~7月31日(月)は、原宿ファッションに影響を受けた中国のブランド「tntntutu」や、オフラインイベントでも人気の台湾の可愛い小物雑貨、SNSで話題の日本ブランドなどを取り揃えました。



店舗デザインとアイテムのセレクションは「カラフルポップな世界」を発信するクリエイター「まちこ」(@razbliuto210)によるプロデュース協力のもと実現。自身が個性的で可愛いアジアファッションの愛用者で、「トキメキ」と「ワクワク」をコンセプトに今回のライナップをセレクトしました。

































■ ポップアップ「新流行市場」の出店ブランド+注目アイテム



本ポップアップの第一弾(2023年7月1日~7月31日)では、台湾・中国・日本を拠点としたファッションやアクセサリー、バッグやスマホケースなど全8ブランドを取り揃えて販売します。



1)人気の中国ブランドが日本初出店!



tntntutu(中国)



原宿のファッションカルチャーに大きく影響を受けたという、中国のファッションブランド「tntntutu」が日本初出店!2023夏コレクションの新作アイテムも揃っています。日本で、実際に手にとって試着までできるのは、ここだけ!絶対に見逃せない、いま注目のブランドです。





Pick Up Item

昭和グマ 携帯電話バッグ(https://jp.pinkoi.com/product/SvrefCGx)

日本のイラストレーター・清水さんとtntntutuのコラボアイテム。清水さんが描く「携帯依存症の昭和グマ」がハンドバッグになって登場!昭和レトロなデザインが、たまらなくかわいいんです。周りの視線を集めること間違いなしのキュートなバッグでお出かけを楽しもう。





2)SNSでバズったアイテムをチェック!



Sugar Valentine(日本)

タトゥーレースのチョーカーが人気の日本ブランド「Sugar Valentine」。「まるで本物の刺青を入れているように見える!」とSNSで一気に話題に。ちょっとしたイメチェンや仮装、パーティーやハロウィンなどにも使えちゃうアイテムです。





Pick Up Item

黒タトゥーレースのチョーカー(https://jp.pinkoi.com/product/R4nmfRSt)

幅広い花柄のレースで作られたチョーカー。繊細な薔薇の花が、首元を華やかに彩ってくれるアイテムです。シンプルなコーディネートのアクセントにもなること間違いなし!





et seq.(台湾)

「羽ペンをかたどったブラシ・インク瓶のようなボトルがかわいい!」と話題になったネイルポリッシュブランド「et seq.(エセク)」。文学作品をモチーフにしたカラーも素敵。他にはない絶妙な色合いが特徴的です。





Pick Up Item

ネイルポリッシュ 人間失格(https://jp.pinkoi.com/product/YLJnhjP9)

太宰治の名作「人間失格」をモチーフにしたネイルポリッシュ。破滅的な暗さと、ユーモラスで滑稽な明るさという太宰文学の二面性を偏光パールで表現。見る角度によって異なるユニークなカラーを楽しんでみて。





ekōD Work(日本)

思わずクスっと笑ってしまうような、遊び心溢れるスマホケースが話題になった「ekōD Works」。周りの人たちから「え、それどこで買ったの?」と聞かれること間違いなし!



Pick Up Item

書籍風手帳型スマホケース(https://jp.pinkoi.com/product/cYpdtcGq)

みんながスマホをいじっているなかで、一人だけ本を読んでいるって格好良くない!?読書中のように振る舞いながらスマホをいじれちゃう「書籍風」手帳スマホケース。思わず二度見されそう。





ORIBAGU(台湾)

折紙 × 動物モチーフで、洗練されたバッグを発信し続けている「ORIBAGU」。そのモダンでアートな感覚が、海外からも高く評価されているブランドなんです。唯一無二のバッグで、個性的なおしゃれを楽しみたい人におすすめ。





Pick Up Item

ブラックメッシュキャット(https://jp.pinkoi.com/product/6UCBLFzV)

手の込んだ折り方で、鼻まで一体構造で表現したブラックオオカミのボディバッグ。ちょっとしたお出かけにちょうど良いサイズ感で、デイリーバッグにぴったり。背中にファスナーポケットがついているので、スマホも簡単に取り出せるのも嬉しい!人とは被らないアイテムを探している人は、ぜひチェックしてみて。





3)かわいい『台湾雑貨』も見逃せない!



Littdleworks(台湾)

台湾の街並みや景色、人々をイラストや刺繍で表現している「Littdleworks」。台湾の伝統的な技術で作られた刺繍アクセサリーには、華やかなカラーが目をひくアイテムが揃っています。日々のコーディネートのなかにさり気なく取り入れて、ワンポイントに。





Pick Up Item

刺繍ピンバッジ 台湾シリーズ(https://jp.pinkoi.com/product/phVr2e9n)

台湾青カササギや台湾ザルなど、台湾の動物たちがモチーフになった刺繍ピンバッジ。他ではなかなか手に入らない台湾らしいアイテムがほしい!という人におすすめ。台湾好きをアピールできちゃいそうです。





Wow Woo(台湾)

ポリマークレイで作られたアクセサリーがかわいい台湾のブランド「Wow Woo」。中国語のブランド名は「我物」で、「私のもの」という意味を表しているんだそう。他にはない、私のためのアクセサリーを見つけてみて。





Pick Up Item

そばかす雲イヤリング(https://jp.pinkoi.com/product/c3eqC68B)

キュートな笑顔に癒されそうな、そばかす雲のイヤリング。ポップなカラーに元気をもらえそう!夏コーデのアクセントとしても取り入れたいアイテム。





Change Tone(台湾)

MIT(Made in Taiwan)の靴下が揃う台湾の靴下ブランド「Change Tone」。日本ではなかなか見ない、ポップでカラフルな組み合わせのカラーがかわいいんです。足元から日常に変化をプラスして、毎日をもっと楽しもう。





Pick Up Item

シースルーソックス(https://jp.pinkoi.com/product/W6Pcs6wX)

イエロー×ブルーの組み合わせが夏気分を盛り上げてくれるシースルーソックスは、左右でデザインが異なるのがかわいい!サンダルに合わせてもおしゃれに見えそう。足元から夏を感じて。







■ 本ポップアップと今後の取り組みについて



ピンコイは、台湾・香港・中国・タイ・韓国・日本などのアジアを中心とした各国のデザイナーのために海外進出の支援を行っています。お出かけや旅行の需要が昨今回復しつつある今、プラットフォームとして運営している「Pinkoi」を通したオンライン販売だけでなく、実際のデザインプロダクトを目で見て肌に触れて体験できるオフライン販売の場を多く提供していきたいと考えています。2023年3月に開催された「Shibuya Design Park by Pinkoi」、今回開催される「新流行市場 by Pinkoi」に引き続き、今後もオフラインイベントを開催してまいります。







■ 概要



新流行市場 by Pinkoi

場所:ラフォーレ原宿 B0.5F 愛と狂気のマーケット @aitokyouki

開催期間:7月1日(土)~8月31日(木)

時間:11時~20時 ※7月1日・8月1日 16時~20時 7月31日・8月31日 11時~18時



〈参加ブランド(アルファベット順)〉

ChangeTone(台湾)、ekōD Works(日本)、et seq.(日本)、Littdlework(台湾)、ORIBAGU(日本)、Suger Valentine(日本)、tntntutu(中国)、WOW WOO(台湾)



※8月1日に出店ブランドが変更になる可能性があります。

※本プレスリリースに掲載されている出店ブランドの写真はイメージです。掲載商品の販売がない場合もございますのでご了承ください。







■ Pinkoiとは



「Pinkoi(ピンコイ)」は台湾発・アジア最大級(商品数:230万点以上、ショップ数:32,000店以上 *審査制)のグローバル通販サイトです。お客様と世界のデザイナーを繋ぎ、デザインの国境をなくすことをコンセプトとした「越境ECサイト」として、世界各地のデザインプロダクトをデザイナーから直接購入することができます。台湾、香港、中国、タイ、韓国、日本などアジアの最新の雑貨やファッションに出会うことができ、会員数は全世界で500万人以上、発送実績は93の地域にのぼります。AIとデータ分析に基づいたECサイト事業のほかにも、ワークショップ、文化創造産業への投資などのサービスをグローバルに展開しています。



<会社概要>



日本支社

会社名:ピンコイ株式会社

代表者:顏君庭(ピーター・イェン)

所在地:東京都渋谷区渋谷1-23-21 渋谷キャスト2F

設立:2015年3月(日本版サイトオープン:2014年9月)





台湾本社

会社名:香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司

代表者:顏君庭(ピーター・イェン)

所在地:台湾台北市大同區承徳路三段 285 之 2 號 D.Lab 103

*他香港、中国、タイに拠点を展開

設立:2011年8月

従業員数:186名(2022年3月時点、グループ合計数)



ピンコイグループ:香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司(台湾本社)、ピンコイ株式会社(日本支社)、iichi株式会社



Pinkoi公式Webサイト|https://jp.pinkoi.com

アプリダウンロード|https://jp.pinkoi.com/app

Twitter|https://twitter.com/PinkoiJP

Instagram|https://www.instagram.com/pinkoijp/

Facebook|https://www.facebook.com/pinkoijapan/

TikTok|https://www.tiktok.com/@pinkoijp

LINE|https://lin.ee/IKAMiOb



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/04-15:46)