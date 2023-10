[株式会社newn]

株式会社newn(本社:東京都渋谷区、代表取締役:中川 綾太郎)が展開する、身長150cm前後の小柄女性に向けたアパレルブランド「COHINA(コヒナ)」は、2023年にブランド誕生5周年を迎えました。この節目を記念して、全国ポップアップツアー「COHINA 5th ANNIVERSARY THANKS TOUR」を開催しており、2023年10月10日(火)より神奈川県のニュウマン横浜にてポップアップストアをオープンします。









特集ページ:https://cohina.net/collections/5th-pop-up-all



COHINAは「本当に欲しいと思う素敵な服を、低身長でも美しく着こなせるサイズで作ろう。」という当事者の想いから生まれた、身長150cm前後の小柄女性に向けたオンライン販売のアパレルブランドです。現在Instagramフォロワーは23万人を超え、多くの小柄女性から愛されるブランドへと成長しています。



今年、ブランド誕生5周年の感謝を込めて全国の皆様に実際にお手に取って体感していただけるポップアップツアーを開催しております。今回訪れるのは、神奈川県横浜市。神奈川県での開催は、ブランドとして初となります。この機会にぜひ、お手に取ってお楽しみ下さい。



■COHINA 5th ANNIVERSARY THANKS TOUR

ニュウマン横浜では、これからの季節にぴったりなアイテムを取り揃えております。いずれも数量限定のためなくなり次第終了となりますのでご了承ください。なお、人気ライバーも店頭に立って皆さまをお待ちしております。



COHINA STORE POP-UP in YOKOHAMA

開催期間:10月10日(火)~10月15日(日)

営業時間:平日11:00~20:00 土日祝/10:00~20:00

開催場所:〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1

JR横浜タワー ニュウマン横浜7F NEWoMan Lab.



■Pick Up Item



■「COHINA」について(https://cohina.net/)

「本当に欲しいと思う素敵な服を、低身長でも美しく着こなせるサイズで作ろう。」という当事者の想いから生まれた身長150cm前後の女性に向けたブランド。「あなたに陽が当たる服」というブランドコンセプトのもと、“小柄女性の美しさ”を追求し日々を自分らしく過ごせる服を提案しています。Instagramのフォロワーは、2023年1月現在、23万人超え。共感を重視したインスタライブによる販売が話題。

公式Instagram:@cohina.official(https://www.instagram.com/cohina.official/)



■Director Profile

田中絢子 Ayako Tanaka

COHINAディレクター。身長148cm。1994年生まれ。2018年、早稲田大学在学中に、小柄女性向けアパレルブランド「COHINA」を立ち上げる。「あなたに陽が当たる服」をコンセプトに身長150cm前後の小柄女性を輝かせるファッションを提案。2022年には、大人の小柄女性のためのブランド「STRATA」も立ち上げる。2023年2月より、主婦の友社より初の著書「148cmディレクターと学ぶ 小柄が輝くおしゃれの本」を発売。

Instagram:@ayako_cohina(https://www.instagram.com/ayako_cohina/)



■運営元:株式会社newn

代表取締役 兼 CEO:中川 綾太郎

所在地:東京都渋谷区渋谷2丁目12番19号 東建インターナショナルビル本館5F

設立:2017年4月24日

資本金:8,250万円



