テレビ朝日が主催する音楽イベント『METROCK』『テレビ朝日ドリームフェスティバル』に続く、新規都市型フェス『The MusiQuest(ザ・ミュージックエスト)』が、この夏、幕張メッセで開催決定!









The MusiQuest

2023年8月26日(土)27日(日)

幕張メッセ国際展示場 9~11ホール



第一弾アーティストには、今年、結成10周年という節目になることを記念し、異例となる両日ヘッドライナーとして出演が決定した、Mrs. GREEN APPLE。テレビ朝日「ミセススクールクエスト」(毎週水曜深夜2:30~2:47放送)で初の冠番組を持ち、自身のアリーナツアーやドーム公演は、チケットが即完売となるなど、今、若者を中心に絶大なる人気を誇っている。

第一弾アーティストには、今年、結成10周年という節目になることを記念し、異例となる両日ヘッドライナーとして出演が決定した、Mrs. GREEN APPLE。テレビ朝日「ミセススクールクエスト」(毎週水曜深夜2:30~2:47放送)で初の冠番組を持ち、自身のアリーナツアーやドーム公演は、チケットが即完売となるなど、今、若者を中心に絶大なる人気を誇っている。

さらに、楽曲のストリーミング総再生数30億回を超える平井 大、スタジアム公演を成功させたsumika、圧倒的な歌唱力、エンターテインメント性溢れるライブパフォーマンスに多くの支持を得るC&Kといった、ジャンルに縛られない豪華アーティストの出演。音楽の多様性、新しい音楽・アーティストの探求をテーマとした『The MusiQuest(ザ・ミュージックエスト)』。第二弾出演アーティストにも、The MusiQuestらしい、豪華アーティストの発表に是非ご期待ください!



◇第1弾出演アーティスト◇

Mrs. GREEN APPLE

C&K / sumika / Tani Yuuki / Novelbright / 平井 大 and more











《チケット情報》

6/15(木)18時より、最速チケット先行予約受付開始!

・テレ朝チケット(6/15(木)18:00~6/27(火)23:59)

https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/TheMusiQuest

・チケットぴあ(6/15(木)18:00~6/27(火)23:59)

https://w.pia.jp/t/themusiquest/

・チケット代 SS席:¥12,000(税込) / S席:¥9,900(税込) / U-18チケット:¥7,000円(税込) ※入場時別途ドリンク代700円必要(ドリンク券2枚)



《公演概要》

■公演名称:The MusiQuest(ザ・ミュージックエスト)

■開催日時:2023年8月26日(土)・27日(日)

■開催場所:幕張メッセ国際展示場 9~11ホール

■開場/開演:開場14:00 開演15:00

■主催:テレビ朝日/テレビ朝日ミュージック

■制作・運営:インターグルーヴプロダクションズ

■運営協力:SOGO TOKYO

■協力:BREAK OUT/ミセススクールクエスト

■問い合わせ:SOGO TOKYO 03-3405-9999(月~土 12:00~13:00 / 16:00~19:00 ※日曜・祝日を除く)

■オフィシャルHP:https://themusiquest.jp/

■オフィシャルSNS Twitter:https://twitter.com/themusiquest

■オフィシャル推奨ハッシュタグ #themusiquest #TMQ



