[ダンヒル]





AUTUMN WINTER 2023 CAMPAIGN

HALLMARKS OF STYLE



ダンヒルは、2023年春夏コレクションで確立したタイムレスなエレガンスと洗練さをさらに高め、2023年秋冬キャンペーンを発表します。



美しく情感豊かな一連のイメージを通して、独自の歴史と英国特有の視点を探求しています。写真家Luis Alberto Rodriguez(ルイス・アルベルト・ロドリゲス)とスタイリストのTom Guinness(トム・ギネス)によって撮影された、ダンヒルの過去と現在の顔を持つモデルたちの洗練されたポートレートが、130年にわたる革新、洗練、享楽の融合を探る静物写真と対照的に配置されています。



歴史的なアーカイブを掘り起こし発見されたオブジェは、ダンヒルの中心にある遊び心溢れるペルソナを表現しています。複雑なコンペンディウムやサイコロ、意思決定を助けるシルバーのスピニングトップまで、英国独自のセンスがラグジュアリーさとして表現されています。ブランドのオートモーティブの歴史に敬意を表して、英国的デザインの不朽のシンボルであり象徴的なジャガーE-Typeも登場します。最高のエンジニアリングに共通するように、ダンヒルは複雑で多面的な要素を取り入れて、美しく適切なものに作り上げています。



あらゆるシーンに対応するコレクションを着用したのは、Axel Hermann(アクセル・ヘルマン)、Hamid Onifade(ハミッド・オニファデ)、Henry Kitcher,(ヘンリー・キッチャー)、Hugh Laughton-Scott(ヒュー・ロートン・スコット)、Kamui T(カムイ・ティー)、Pratik Shetty(プラティーク・シェッティ)とWill Chalker(ウィル・チョーカー)。モダンなワードローブの基本的な要素である気高さや、多目的で控えめなスタイルを披露しています。粋なスタイルが落とし込まれたレイヤードシルエットは、メゾンが得意とする流動性と軽快さの新しい波を反映しています。コレクション全体に適応性と柔軟性の概念が浸透し、贅沢なカジュアルウェアやテーラリングのセパレートアイテムは、異なるスタイルで何度も着用することができます。



メゾンのDNAを巧みに受け継いだダンヒルのフォーマルウェアは、細部に至るまで熟慮されています。生地から裁断まで、デイウェアからイブニングウェアまで、そのテーラリングの精巧さは、洗練された英国のクラフツマンシップの厳格な基準と系譜を反映しています。



ウィンドウペンチェックは、リッチなブロックカラーや、貴重な南米アンデス山脈に生息する小さなラクダの極細ウール、ビキューナを含んだ素材と調和しています。非常に柔らかく希少な繊維は、カシミヤの10倍軽くてとても暖かく、2023年年末にカプセルコレクションとして紹介されます。深みのあるブラウンの上品なトップコート、ブレザー、ブルゾン、ジップニットにフォーカスをしたこの特別なビキューナカプセルは、真のラグジュアリーを体現し感動的なものであることを約束します。



究極の仕上げとして、1893ハーネス コレクションのエレガントで控えめなアイテムが随所に登場し、新しいスタイルと温かみのあるタバコカラーでアップデートされています。



現代的に形作られ、古典主義によって育まれた今シーズンのキャンペーンは、130年の歴史に裏打ちされたスタイル、革新性、卓越性というメゾンの特徴を讃えています。









ABOUT DUNHILL



英国のクラフツマンシップとデザインの代名詞であるダンヒルは、今日の英国を代表するメンズラグジュアリーメゾンです。

控えめで洗練されたレディ・トゥ・ウェア、レザーグッズ、ラグジュアリーアクセサリーなどを提供し、お客様を高尚でクラシック、安らぎがあり、幸せに満ちた場所へと導く信頼に満ちたブランドです。創業者 アルフレッド・ダンヒルのパイオニア精神を受け継ぎ、独自の130年に及ぶ伝統や豊富なアーカイブを活かしながら、妥協のない品質を提供することをお約束します。創業から今日に至るまで、革新とモダニティは常に私たちのものづくりの一部となっています。細部へのこだわり、卓越性、機能性、そしてパーソナライズされたアプローチが、ダンヒルを象徴しています。英国らしさが私たちを定義し、英国スタイルが私たちを際立たせています。



