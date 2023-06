[Authense法律事務所]

‐Gen AIをビジネスで活用してみえた影響や課題、これからのITビジネスの展望や未来の社会の形について考えます‐



Authense法律事務所(東京都 港区)は、株式会社デジタルガレージ(東京都 渋谷区)が2023年6月8日(木)に「GenAIが創造する新しいグローバルコミュニティ~インターネットビジネスはどう変わるか~」と題して開催するカンファレンス「THE NEW CONTEXT CONFERENCE TOKYO 2023 Summer」に、当事務所の代表 元榮 太一郎がスピーカーとして登壇することをお知らせします。株式会社デジタルガレージの共同創業者の林 郁氏と伊藤 穰一氏がホストとなり、今回は、東京大学大学院工学系研究科教授の松尾 豊氏やMicrosoft Cloud and AI division CVPのLili Cheng氏なども登壇されます。元榮は、Session2「ビジネスエコシステムとマーケティング」のパネルディスカッションに参加し、次世代のテクノロジーに関するさまざまな業界の有識者とともに、未来の社会の形について考えます。





お申し込みはこちら https://ncc.garage.co.jp/2023summer/







「THE NEW CONTEXT CONFERENCE」は、“社会の発展に貢献する新しいコンテクストを考える”をコンセプトに、人々の平等、多様性、反映、持続可能性といったといったグローバル社会での価値観を持ちながら、多種多様なデジタル技術を駆使し、どのように社会をデザインするべきか、国内外の有識者との議論を通じて参加者と一緒に考えていくカンファレンスです。デジタルガレージの共同創業者の林 郁氏と伊藤 穰一氏がホストとなり、最先端のインターネット技術やその周辺で生まれるビジネスに関心のある方々を対象に、2005年から開催されています。



25回目の開催となる今回は「Gen AIが創造する新しい社会を考える」をテーマに、Gen AIが私たちの生活やビジネスエコシステムにどのように浸透し影響を与えていくのかや、Gen AIの実装に向けた技術や規制、世界をリードしていくために日本が推進すべきこと、「検索」から「会話」という、インターネット上の行動の変化と、それに影響されるビジネスエコシステムなどについて議論されます。

当日は、元榮が弁護士ドットコム株式会社で進めているAI法律相談チャットサービス『弁護士ドットコム チャット法律相談(α版)』の試験提供を始めて見えてきた影響や課題、これからのITビジネスの展望などについてもお話しいたします。ぜひご視聴ください。





【開催概要】

日時:2023年6月8日(木)13:00~18:00

主催:株式会社デジタルガレージ

コラボレーションパートナー:株式会社カカクコム、DG Lab、Open Network Lab、株式会社BI.Garage、Digital Architecture Lab、株式会社Crypto Garage

参加費:無料(事前登録制)

申込方法:NCC TOKYO 2023 Summer公式ウェブサイト(https://ncc.garage.co.jp/2023summer/)、Peatix(https://ncctokyo2023summer.peatix.com/)よりお申し込みください。

ホスト:

林 郁 氏(DG 代表取締役 兼 社長執行役員グループCEO 株式会社カカクコム 取締役会長)

伊藤 穰一 氏(DG 取締役 兼 専務執行役員Chief Architect)



※スピーカーやプログラムの最新情報は、オフィシャルサイトにて随時更新されます。

※本情報は発表日時点での情報のため、プログラム内容などは変更される場合があります。予めご了承ください。





【登壇者プロフィール】

元榮 太一郎 https://www.authense.jp/lawyers/lawyer_motoe/

Authense法律事務所 代表弁護士 CEO

弁護士ドットコム株式会社 代表取締役社長

前参議院議員

慶応義塾大学法学部法律学科卒業。1999年に旧司法試験合格。2001年にアンダーソン・毛利法律事務所に入所、M&Aやファイナンスを担当。 2005年に独立し、弁護士ドットコム株式会社ならびにAuthense(オーセンス)法律事務所を創業。2014年、日本初の弁護士兼代表取締役社長による東京証券取引所マザーズ市場上場。 2016年、参議院議員通常選挙に千葉県選挙区から自民党公認候補として立候補し、当選。2020年に財務大臣政務官、2021年に参議院文教科学委員長を歴任し、2022年に任期満了をもって参議院議員を退任し、弁護士ドットコム代表取締役社長、Authense法律事務所代表に復帰。





【Authense法律事務所とは】

「すべての依頼者に最良のサービスを」という理念のもと、幅広くプロフェッショナルサービスを提供する総合法律事務所です。2005年の創業以来、上場企業、有力ベンチャー・スタートアップ企業を中心とした企業法務から、離婚・遺産相続などの個人法務や刑事事件まで、弁護士・パラリーガル・コーポレートスタッフを含む総勢213名が、依頼者の方々の期待を超えるサービスを提供し続けています。

日本最大級の法律相談ポータルサイトを運営し、クラウドサインを生み出した弁護士ドットコム株式会社を代表弁護士の元榮太一郎が創業後、東証マザーズ市場に上場するまでインキュベーションした法律事務所としても知られています。税理士法人や弁理士法人、社労士法人やコンサルティング会社といったAuthenseグループ企業と連携し、従来のリーガルサービスにとらわれない新しいサービスをこれからも生み出していきます。





Authense法律事務所

概要

法人名称:弁護士法人Authense法律事務所(第二東京弁護士会)

代表弁護士:元榮 太一郎

設立:2005年1月15日

所在地:〒107-6222 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウンタワー22階

所員数:213名

TEL:03-4590-9000(代表)

FAX:03-6804 -3820(代表)

オフィス:六本木・東京・新宿・北千住・横浜・千葉・大阪

ホームページ:https://www.authense.jp/



