[PETOKOTO(ペトコト)]

#「エサ」から「ごはん」と呼ぶ社会へ



フレッシュペットフード「PETOKOTO FOODS(ペトコトフーズ)」を提供する株式会社PETOKOTO(代表取締役社長:大久保泰介、本社:東京都新宿区)は、7月10日(月)~8月6日(日)の期間中、先着184(ひやし)名様限定で、2パックを100円(送料込み980円)で試せる「フレッシュお試しキャンペーン」を開催します。







冷やしペットフードを提案する背景





アイペット損害保険の「犬と猫の熱中症」に関する調査(※1)によれば、飼い主さんの約8割が「ペットも熱中症になることを知っている」とした上で「約2匹に1匹は熱中症の症状を疑われたことがある」と回答しています。



熱中症があることは知っているけれど、うまく予防できていないのが現状です。犬の熱中症は、緊急的に病院を訪れるケースのうち約5割が死亡してしまうという報告もあるほど深刻なもの。



助かったとしても後遺症が残るケースもあります。熱中症は甘く考えず、家の中でも起こり得ることとして、きちんとした対策が必要です。



参考記事:犬の熱中症について(https://petokoto.com/articles/329)





熱中症対策の2大ポイントは「水分摂取」と「体を冷やすこと」です。そこで愛犬・愛猫におすすめなのがフレッシュペットフードです。フレッシュペットフードは水分量が約70%のウェットフードで、新鮮な肉や野菜を使用して保存料や酸化防止剤を添加しない家族のためのごはんです。



もしかしたら「ごはんから水分を摂らなくても、水を飲めばいいのでは?」と思うかもしれませんが、実は食事から水分を摂取するのと水を飲むのでは、体の中での吸収量が異なります。



実際にウェットフードを食べた犬とドライフードを食べた犬の水分摂取量を比較したところ、20%ほど水分摂取量が少なかったという結果(※2)が出ています。



ペトコトフーズは、与えていただく際に香りが立つよう電子レンジやぬるま湯で、人肌程度に温めることをおすすめしています。しかし、暑くなる季節には熱中症対策の一環として、冷蔵のまま召し上がっていただく「冷やしペットフード」もお試しいただければと思います。



冷んやりとした舌触りで愛犬・愛猫の体もクールダウン。水分もしっかり摂れて熱中症対策になります。ただし、いきなりだとお腹も驚いてしまう可能性があるため、お腹が弱いワンちゃん、ネコちゃんは様子を見ながら少しずつ与えてください。



「暑い夏は冷やしペットフードで!フレッシュお試しキャンペーン」概要









「愛犬・愛猫に美味しい熱中症対策をしていただきたい!」そんな想いを込めて、「ペトコトフーズ」をお得にお試しいただけるクーポンをご用意しました。クーポンコードは先着184名さま限定でご利用いただけます。



「フレッシュペットフードを試したことがない」

「ペトコトフーズが気になっていた」

「少量からお得に試してみたい!」



という方は、ぜひこの機会にお試しください!







■ キャンペーン期間

7/10(月)~8/6(日)

※期間中、先着人数に達した時点で予告なく終了いたします。

■ 対象商品と特典

「ペトコトフーズ」2パックセット

犬︰チキン、ビーフ、ポーク、フィッシュの中から1種類

猫︰チキン、カツオ、チキン&カツオの中から1種類

■ キャンペーン価格

100円

※別途、冷凍配送料880円がかかります。

■ 販売サイト

ペトコトフーズ公式サイト内「オンラインショップ」

https://foods.petokoto.com/online-shop?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=hiyashi2023

■ クーポンコード

犬「DOG18」、猫「CAT18」

■ キャンペーン開始記念!インスタライブ

7月10日(月)午後7時より、ペトコトフーズの商品開発責任者でもある獣医師の佐藤先生が「熱中症対策」をテーマにしたインスタライブを開催します。







犬猫の熱中症に関する正しい知識を学びながら、予防や対策法について一緒に考える時間にしてください。

=======================================

● 開催日時︰7月10日(木)19:00~

● 出演︰佐藤貴紀 獣医師

● 配信アカウント︰「ペトコトフーズ公式」(@petokotofoods|https://www.instagram.com/petokotofoods/ )

● アーカイブ︰有り(終了後に配信アカウントをご確認可能です)

=======================================



フレッシュペットフード「PETOKOTO FOODS(ペトコトフーズ)」について







ペトコトフーズは、代表の大久保が愛犬コルクと暮らす上で従来のドッグフードに疑問を持ち「私たちが食べても安心できるごはん」を作るために2020年7月に誕生しました。会社ミッションである「ペットを家族として愛せる世界」の実現を目指し、2023年4月には愛猫向けのフレッシュフードの販売も開始しました。すでにアメリカでは約6,000億円の市場がCAGR23%で急成長しており、フレッシュフードが当たり前になりつつあります(※3)。



「日経トレンディ2022ヒット予測」にはフレッシュペットフードが選ばれ、「日経トレンディ スタートアップ大賞2021」では優秀賞を獲得し、ペットが家族同然の存在となることで職への意識も変化し、日本に関してもペットフードに対する価値観が変わりつつあります。



「ペトコトフーズ コンセプトムービー」



「ペトコトフーズ お客様の食卓編」





ペトコトフーズが選ばれる理由1:人間と同じ品質の新鮮な国産食材を使用



愛する家族だからこそ、使っている原材料も目に見える食材のみを使用します。私たちが食べる品質と同じ食材のみにこだわり、国産国消の観点から、日本中の生産農家の方々が想いを込めて作る国産食材をメインに使用しています。(写真はさつまいもを作る菱田さん農家)

産地情報:https://foods.petokoto.com/ingredients



ペトコトフーズが選ばれる理由2:品質管理に優れた人間の食事を作る工場で製造



私たち人間の食事を提供する工場で製造しています。温度管理、二次殺菌、微生物検査、X線検査などの衛生・品質管理を徹底し、小さな家族の体に入る大切な食事だからこそ品質面に徹底的にこだわっています。

製造過程:https://foods.petokoto.com/how-to-cook



ペトコトフーズが選ばれる理由3:スチーム加熱・急速冷凍で作りたての美味しさをお届け・無添加



従来のカリカリのドライフードと異なり、スチーム加熱・急速冷凍製法により、食材本来の旨味や栄養素をキープ。冷凍でお届けし、解凍後温めてあげられるので香りが引き立ち、嗅覚に優れた犬や猫たちの食欲をそそります。サプリメントを除き、保存料やオイルコーティングなど一切入っていない無添加です。



ペトコトフーズが選ばれる理由4:世界的権威の栄養学専門獣医師とレシピ開発した総合栄養食



レシピは、PETOKOTO取締役獣医師の佐藤が商品開発の責任者として、世界で約90名しかいない米国獣医栄養学専門医の資格を持つニック・ケイブ獣医師と共同開発しています。ニック獣医師は、世界で使用されている犬猫の栄養ガイドライン(Global Nutrition Guidelines )を策定した世界小動物獣医師会(WSAVA)小動物栄養学の創立委員会メンバーでもあります。米国飼料検査官協会(AAFCO2016)の提唱する成分配合を満たしており、子猫からシニア猫まで全年齢全猫種で食べられる総合栄養食です。



ペトコトフーズが選ばれる理由5:一生によりそう健康サポートと保護犬猫への支援



愛犬・愛猫の体重・体型・運動量、アレルギーなど10個の質問に回答するだけで最適な摂取カロリー量やメニューのフードプランを提案。購入後は社内常勤の獣医師やペット栄養管理士にチャットで相談ができ、体重など体の変化をもとに常に最適なフードプランを提案し、一生涯の健康をサポートします。



また、売上の一部は、PETOKOTOが展開する姉妹サービスである保護犬猫マッチングサイト「OMUSUBI」に登録される保護団体様に寄付し、品質に問題ない返品物など、ごはんも定期的に支援しています。愛犬や愛猫の幸せが、保護犬猫たちの幸せにつながる、そんな循環型のプラットフォームづくりを目指しています。



ペットウェルネスカンパニー「PETOKOTO」について





私たちPETOKOTOは、「ペットを家族として愛せる世界へ」をミッションに掲げるペットウェルネスカンパニーです。全員が愛犬家・愛猫家で、獣医師やペット栄養管理士など様々なペットのスペシャリストが集う集団です。



クオリティ・オブ・ペットライフを事業軸に掲げ、ペットライフの一生に寄り添い、ペットが家族として受け入れられる社会を目指しています。







代表の大久保は、起業する3年前まで犬や猫が苦手でしたが、一匹の犬との出逢いをきっかけに動物が大好きになり、デジタル化の遅れや殺処分問題をはじめとした社会問題などの負を解決するため2015年に起業しました。



現在は、出逢いの場として保護犬猫マッチングサイト「OMUSUBI」、情報の場としてペットライフメディア「PETOKOTO MEDIA」、食事の場として「PETOKOTO FOODS(ペトコトフーズ)」を展開し、ペットライフの一生に寄り添うペットライフのコンシェルジュを目指しています。



起業家の登竜門である日本最大級のピッチイベント「IVS LAUNCHPAD 2022 NAHA」では、ペット企業で初めて優勝しました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000094.000015317.html





所在地:東京都新宿区四谷本塩町2-8 WEEK四谷

代表者:代表取締役社長 大久保泰介

設立日:2015年3月23日

資本金:307,100,647円

従業員数:24名

ホームページ:https://corp.petokoto.com

事業内容:

・フレッシュペットフード「PETOKOTO FOODS(ペトコトフーズ)」https://foods.petokoto.com/

・ペットライフメディア「PETOKOTO MEDIA」https://petokoto.com/

・保護犬猫マッチングサイト「OMUSUBI」https://omusubi-pet.com/



■ 受賞実績

日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2023年版】」掲載

Forbes JAPAN「200社一挙掲載! 日本のスタートアップ大図鑑」掲載

東洋経済「すごいベンチャー100 2022年最新版」掲載(2回目)

スタートアップカンファレンス「IVS2022 NAHA LAUNCHPAD」優勝(ドッグフードサービス史上初)https://youtu.be/-rhT0IMCTOo )

2020年度グッドデザイン賞(ドッグフードサービス史上初)

日経トレンディ スタートアップ大賞 優秀賞(ペットサービス史上初)



※1_「犬と猫の熱中症に関する調査」(アイペット損害保険)

※2_参照︰Burger IH, & Smith PM.Effects of diet on the urine characteristics of the cat.Nutrition,Malnutrition and Dieteics in the Dog and Cat(Proceedings of an International Symposium)1987;71-73

※3_参照:.Euromonitor Fresh Pet Food Market in US 2019-2023



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/13-21:40)