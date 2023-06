[株式会社ディー・アップ]

ミッキー&ミニー限定デザイン<2023年7月1日(土)数量限定発売>



化粧品輸入製造の株式会社ディー・アップ(本社:東京都港区、代表取締役:坂井満)は、 「パーフェクトエクステンションマスカラ for カール」と「シルキーリキッドアイライナー」から、ディズニーの人気キャラクター『ミッキー&ミニー』のデザインを、2023年7月1日(土)より、全国のバラエティショップとドラッグストアにて数量限定で発売いたします。







ベストコスメを多数受賞している「ディーアップ マスカラ&アイライナーシリーズ(全24種)」から、世代を超えて愛されるディズニーの人気キャラクター『ミッキー&ミニー』をパッケージとボトルにあしらった、限定デザインが登場します。



マスカラ売上No.1* の「チェリーブラウン」は、使いやすいブラウンをベースにほんのり“赤”の遊び心を効かせて、まつげに可愛い存在感を演出。目もとを優しくクッキリ見せる、ディーアップマスカラを代表する人気カラーです。同じく、売上No.1*のリキッドアイライナー「シフォンブラウン」は、ブラウンでも、ベージュでも、グレーでもない“曖昧さ”がポイント。肌に馴染む柔らかな締め色で、素の目もとを際立てつつ抜け感が出せる、ふわっと可愛い絶妙カラーです。



夢と魔法の世界から飛び出してきたミッキーとミニーの、キュートで大人っぽいデザイン。優しいくすみカラーの限定ボトルをこの機会に。



*ディーアップ マスカラシリーズ内において 集計期間:2021/10~2023/1の累計出荷数

ディーアップ リキッドアイライナーシリーズ内において 集計期間:2021/10~2023/1の累計出荷数

プレゼントキャンペーンについて







■キャンペーン情報■

D-UP公式Twitter/Instagramでディズニー限定デザインの「チェリーブラウン」「シフォンブラウン」2本セットにして抽選でプレゼントいたします!

詳細はD-UP公式Twitter / Instagram@dupbeautyにてご案内致します。

・公式Twitter:https://twitter.com/dupbeauty

・公式Instagram https://www.instagram.com/dupbeauty/



製品概要





[商品名]ディーアップ パーフェクトエクステンションマスカラ for カール チェリーブラウン MM

ディーアップ シルキーリキッドアイライナーWP シフォンブラウン MM

[発売日]2023年7月1日(土) 全国一斉発売 ※数量限定





■ディーアップ パーフェクトエクステンション マスカラ for カール チェリーブラウン

小売価格 1,500円 (税込1,650円)







<製品特徴>

ほんのり赤い、万能ブラウン

・バリッと固めず “ふんわりカール”を長時間キープ!

・お湯+洗顔料で簡単オフ

・目幅に合わせた、使いやすいコンパクトブラシ





※個人差があります









■ディーアップ シルキーリキッドアイライナー シフォンブラウン

小売価格 1,300円 (税込1,430円)







<製品特徴>

ふんわり柔らか、抜け感ブラウン

・<描き心地>なめらかでかすれにくく高発色

・<耐久性>水・汗・皮脂に強く、1日中落ちにくい

・<筆先>極細0.1mmで細くも太くも自由自在













<コピーライト表記について>

・本リリース上の製品をご紹介の際は、(C)Disneyのコピーライト表記をお願いいたします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/23-12:46)