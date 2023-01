[株式会社LD&K]

KEYTALK八木、感覚ピエロ滝口、Rhythmic Toy World岸、The Winking Owl Yomaら友情出演&『めざまし8』1月度エンディングにも決定



TikTok発・次世代シンガーJASPĘR(読み:ジャスパー)が半年間の沈黙を破る最新作『STUCK IN MY HEAD』のMVを公開。今作はフジテレビ系「めざまし8」2023年1月度エンディングソングにも決定、本日が初回放送となった。













JASPĘR『STUCK IN MY HEAD』Official Music Video







今作は、海外で長く生活をし現地でも音楽活動をしてきたJASPĘR初の全編英語詞。自身のルーツであるポップパンクをベースに、幼少期から吸収してきた海外音楽の魅力を、毎日TikTokで交流している日本のティーン層に伝えたいという想いから、音選びやミックス等のディレクションにこだわり抜き、激しくも耳馴染みの良いアレンジに仕上げた。



ジャケットはレーベルメイトでもあり、同じくルーツは海外のパンクミュージックだと公言している画家・オオシロムネユミが担当。



さらにMVにはプライベートでも親交があるミュージシャン、Rhythmic Toy World岸氏、The Winking Owl Yoma氏、感覚ピエロ滝口氏、KEYTALK八木氏がゲスト出演。ここでしか見ることのできないバンドメンバーによるライブシーンも見どころ。

またビジュアルに捉われずまずは作品からメッセージを受け取って欲しいという想いから、1年間マスクを付けて活動してきたJASPĘRだったが、より近い距離でファンに寄り添えたらと今回全実写ビジュアルを解禁した。





《出演者コメント》

◆Rhythmic Toy World Gt.岸 明平

https://rhythmictoyworld.com/

https://twitter.com/kishimin_rtw



友達と初めてバンド組んだみたいな感覚で、撮影が進むにつれて、みんなのグルーヴが合っていくのが最高に楽しかった、、!ジャスくんの才能が爆発したこんなカッコいい曲に関われて本当に感謝です。







◆The Winking Owl(活動休止中) Gt.Yoma

https://twitter.com/yoma_owl



今回「STUCK IN MY HEAD」のMVに出演させていただくことになり、初めて曲を聴いた瞬間”めちゃくちゃかっこいいな”と衝撃を受けました。

洋楽POP PUNKなスタイルの中にも新しい要素がある新世代サウンド。

そしてJASPĘRくんの声は日本人離れしていて、これからワールドワイドな活躍が楽しみです。







◆感覚ピエロ Ba.滝口 大樹

http://kankakupiero.jp/

https://twitter.com/daiki_takiguchi



今回、不思議なご縁で「STUCK IN MY HEAD」のMVに出演させていただきました。撮影自体は見知った面子で和気藹々、とても楽しかったのがMVを見てもらえれば伝わると思います。ただ、いつもと違う事と言えば、後ろを振り返ればドラマーがスラッとしていて自分の右側にもギターがもう一人居てボーカルの背が高い…摩訶不思議。またいつでも気軽に呼んでや~♪







◆KEYTALK Dr.八木 優樹

https://keytalkweb.com/

https://twitter.com/mr_2base



友人であるJASPĘR君の作品に関わる事が出来てとても光栄です!

楽しんで撮れたので是非観てください!







尚MV内でメンバーが着用する衣装は、ティーン層から絶大な人気を集めるブランド「SHEIN」から全面提供を受け、女子高生マーケティングを通しJASPĘR自身がスタイリングしたものとなる。



《制作協力》

SHEIN https://jp.shein.com/

BLEA学園 https://blea.jp/



JASPĘRの新たな活動をぜひチェックして欲しい。



【リリース情報】

JASPĘR New Digital Single

『STUCK IN MY HEAD』 読み方:スタックインマイヘッド

2023/1/7(土)Release

※主要音楽デジタル配信サイト・サブスクリプションサービスにて配信

https://orcd.co/jasper-stuckinmyhead



フジテレビ系「めざまし8」2023年1月度エンディングソング

https://www.fujitv.co.jp/mezamashi8/

毎週月曜日~金曜日 8時~9時50分放送





JASPĘR

TikTok投稿を2021年8月から開始し、現在フォロワー16万人&動画総再生回数2100万回突破している次世代シンガー。

「パープルに染まる」でお馴染みの楽曲『Hello』が2022年TikTokトレンドやSpotifyバイラルチャートなど各種プレイリストに選出され続けたことをきっかけに、ティーン層を中心にファンを拡大中!





▲▽▲-------------------------------------------------

【HP】https://jasper.tokyo/

【TikTok】https://tiktok.com/@jas_per.jp

【Youtube】https://www.youtube.com/c/JASPERxoxo

--------------------------------------------------▲▽▲



