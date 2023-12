[株式会社幻冬舎]

株式会社幻冬舎(代表取締役社長:見城 徹/東京都渋谷区)は、カードゲーム『超翻訳ゲーム アイラブユーなんてゆー?』(ゲームデザイン:おもしろ村)を、2023年12月6日(水)より全国発売致しました。







夏目漱石が I love you.=月が綺麗ですね と意訳したように、日本語カードを組み合わせて、お題の英文を伝えるゲーム!





本商品は、お題の英文カードを、限られた日本語カードを使って伝えるカードゲームです。

真のお題とダミーのお題合わせて5枚を並べます。プレイヤーは、お題カードの意味やシチュエーションを想像し、各自6枚の日本語カードから組み合わせて親に伝えます。親はお題を当てたとき、プレイヤーは「訳が最もすばらしい」と親に選ばれたときに得点が入ります。全員が親を終えたとき、最多得点者が優勝です!



〈お題カード例〉



〈訳例1.2.〉



お題はピンチの場面やデートで使えるセリフ、おしゃれなことわざなど40題を収録!





「I love you.(月が綺麗ですね)」「You look like a million dollars today.(今日の君はすごくきれいだよ)」「The world is my oyster.(世界は私の思うがままだ)」といった雰囲気あふれるものから、「Help me.(助けてください)」「Let me work here, please!(ここで働かせてください!)」といった切羽詰まったものまで幅広くあります。

日本語カードも、「わくわく」「因果」「喜び勇んで」「カブトムシ」「神」などたっぷり全100単語=50枚入り。

翻訳例&解説で、英語が分からなくても大丈夫!





お題カードには、英文のほかに、翻訳例の日本語と、場面などを補足する解説が入っています。そのため、お子さまから大人まで幅広く遊べます!



商品内容





【商品名】超翻訳ゲーム アイラブユーなんてゆー?

【ゲームデザイン】おもしろ村

【発売日】2023年12月6日(水)

【価格】1,760円(本体1,600円+税)

【販売場所】全国の書店・玩具店・雑貨店

【対象年齢】10歳以上

【対象人数】3~7人

【プレイ時間】約15分

【セット内容】英文お題カード40枚、日本語カード50枚、説明書

【パッケージサイズ】H150×W101×D28mm





企業プレスリリース詳細へ (2023/12/15-15:16)