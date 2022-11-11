三菱UFJ銀行・成長産業支援室がサポートする14社がピッチに…
［株式会社プロジェクトニッポン］
イノベーションのビッグトレンドを体感できる4日間
アジア最大級のオープンイノベーションイベント
11月29日(火)-12月2日(金)＠虎ノ門ヒルズ（東京）
https://ils.tokyo/event_10th/
アジア最大級のオープンイノベーションの祭典「第10回イノベーションリーダーズサミット(略称：第10回ILS) 運営：株式会社プロジェクトニッポン 後援：経済産業省」は、11月29日(火)-12月2日(金)に虎ノ門ヒルズにて開催いたします。※一部オンライン同時配信
三菱UFJ銀行・成長産業支援室がサポートする14社によるピッチプログラムです。ESG、ロボティクス、DXなど、注目分野で先進的な企業が次々と登壇します。是非ご注目ください！
日時：12月1日 13:00 - 15:00
場所：虎ノ門ヒルズ５階 ホールA ※オンライン同時配信
参加無料
参加予約・詳細はこちら
https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=pitch&c1=startup_pitch_mufg&utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=mufg1111
◆MUFGスタートアップピッチ -IoT/センシング/BI/マーケティング-
オープニングスピーチ
剱持 隆雄氏株式会社三菱UFJ銀行 成長産業支援室長
どんな質問にも答える疑問解決エンジンであらゆるユーザ接点のDX化を実現
洛西一周氏｜株式会社Helpfeel CEO
あらゆるモノ、コトはQRで送る受け取る時代へ
市村 亮太氏｜株式会社ギフトパッド 部長
世界で最も安価で安全なドローン交通の飛行制御のインフラ提供者
古本 淳一氏｜メトロウェザー株式会社 代表取締役
Digitally Rebalanced.
小川淳氏｜ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 マネージングディレクター
“専門家は社内にいた?!” 社員が繋がり協業する、タレントコラボレーションとは
久米雅人氏｜ビートラスト株式会社 共同創業者
誰もがビジネスに集中し、成長を実現できる仕組みを提供するサービス
筧 智家至氏｜グランサーズ株式会社 代表取締役
◆MUFGスタートアップピッチ -AI/ロボット/再生可能エネルギー/脱炭素-
小型屋内用ドローンが実現する産業DXの未来
宇梶 慧 氏｜株式会社Liberaware ゼネラルマネージャー
NEXT気候変動！？海洋プラごみ問題によって生まれる巨大市場とビジネス
小嶌 不二夫氏｜株式会社ピリカ 代表取締役
世界初の完全オフグリッドユニット
高野由之氏｜株式会社ARTH 代表取締役
廃棄物ゼロ社会を目指す"ファブレス"リサイクルソリューション
原 英之氏｜株式会社digglue 代表取締役CEO
組織DX：議論の質を高め、「無駄な会議をなくす」オンラインディスカッションツール
松本 勝氏｜ビジッツ・テクノロジーズ 代表取締役 CEO
医師の生産性向上に貢献するカルテ要約AIソフトウェア「SATOMI(R)」
小東 茂夫氏｜エニシア株式会社 代表取締役
現場監督の「眼」となる、クラウド型 AI 安全管理ソリューション
染田 貴志氏｜株式会社ＨＡＣＡＲＵＳ 取締役, Chief Business Officer
GAFAM出身者がDX、SDGs、新規事業等の悩みをデータで解決します
横山 直人氏｜株式会社フライウィール 代表取締役CEO
コスト削減コミット型スケジューラ
永田 健太郎氏｜株式会社 ALGO ARTIS 代表取締役社長
参加予約・詳細はこちら
https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=pitch&c1=startup_pitch_mufg&utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=mufg1111
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一般参加パスを無料登録＆プログラム事前予約で先着500名に
「第10回ILS TOP100スタートアップリスト」進呈 *
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11月29日(火)～12月2日(金)に虎ノ門ヒルズで開催される第10回ILSの一般参加パスを無料登録し、プログラム事前予約を行った方先着500名限定で、以下「第10回ILS TOP100スタートアップリスト」を進呈します。
第10回ILSパワーマッチングに参加する国内外主要110機関が推薦したスタートアップ647社の中から、大手企業上位人気100社のリスト（社名・URL・参加プログラム）をご提供。リスト掲載の人気企業にコンタクトでき効果的なイベント参加が可能です。
*特典対象：大手企業・VC・投資家の方で、11月18日までに参加登録しプログラム予約を5つ以上行った大手企業・VC・投資家の方
▼一般参加パスの無料登録はこちらから（お早めに！）
https://ils.tokyo/event_10th/?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=mufg1111
一般参加パス（無料）の参加可能プログラム
・有望スタートアップ150社以上の最新技術や製品の展示会
・有力機関注目のスタートアップ200社以上のピッチセッション
・VC界キーパーソンなど50名が登壇する特別な20のセッション
・大手企業12社によるスタートアップとの協業マッチングブース
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第10回ILS参加のメリット
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【最先端技術やトレンドをキャッチ】
約2万名参加するオープンイノベーションイベントで最先端の技術やトレンドをキャッチできます。
【有望スタートアップ600社のイノベーションを一挙公開】
ピッチ登壇やブース出展を行うスタートアップは、VCなど国内外主要110機関が推薦する有望企業のみとなっています。
【協業候補と出会える、商談できる】
参加するスタートアップは大手企業との協業志向の企業のみ。ピッチ登壇者にはオンラインで名刺交換や商談依頼が可能です。
▼詳細はこちら
https://ils.tokyo/event_10th/?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=mufg1111
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◇第10回 ILS 開催概要
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日時：2022年11月29日(火)～12月2日(金) 10:00 - 18:00
場所：虎ノ門ヒルズ 森タワー ５階 ※一部オンラインで同時配信
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
主催：イノベーションリーダーズサミット実行委員会（SEOU会/プロジェクトニッポン）
協賛：EY Japan / 株式会社三菱UFJ銀行 / 株式会社NTTデータ / 森ビル株式会社
特別後援：NEDO
後援：経済産業省（予定） / 日本政策金融公庫 / オーストラリア大使館
◇事前申込はこちら
https://ils.tokyo/event_10th/?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=mufg1111
【ILS イノベーションリーダーズサミットとは】
大手企業のアセットとスタートアップのアイデアやテクノロジをマッチングし、グローバルイノベーションを生み出すことを目的に2014年に発足。前回は1万4000名以上が参加。メインの「パワーマッチング」は、国内外の主要VCや政府機関・外国機関など約110機関のILSアドバイザリーボードが推薦する600社以上の有望スタートアップと100社以上の大手企業が参加する新事業・協業マッチングプログラム。
前回は、3,088件の商談が行われ、その中から1,111件の協業案件を創出。既にＭ＆Ａや資本業務提携、共同研究なども活発に行われるなど大手、スタートアップ双方にとって飛躍的な成長機会となっている。
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/11-11:46）
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