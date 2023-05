[株式会社ルミネ]

約60ショップの限定アイテム・メニューの展開や、人気スタイリスト濱本愛弓さんによるトークショー、アートワインイベントなど、スペシャルなイベントを多数開催!/期間:4月14日(金)~6月30日(金)



株式会社ルミネ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:高橋眞)が運営するニュウマン横浜は、開業3周年の特別企画として、「NEWoMan YOKOHAMA 3rd Anniversary」を開催いたします。

ニュウマン横浜は「New sense My story from YOKOHAMA」をストアアイデンティティーに掲げ、2020年に開業。多くのお客さまに支えられ、2023年6月24日(土)で開業3周年を迎えます。





本キャンペーンでは、「Walk your Story 誰にも似ない、あなたをすすめ。」をテーマに掲げ、アーティスト竹本 英樹さんが撮り下ろした横浜の風景写真とイラストレーターKanna Takedaさんのイラストのコラボレーションで表現します。また、一点もののジュエリーやヴィンテージアイテムなどが楽しめるコンセプトショップ「Select Your Story~あなたの好きが見つかるお店~」や人気スタイリスト濱本愛弓さんのスペシャルトークショー、館内約60ショップによる3周年限定商品の販売やイベントなどを開催いたします。

3周年のニュウマン横浜であなただけの特別なSTORYを見つけてみませんか。



【3rd Anniversaryキャンペーンメッセージ】

Walk your Story

誰にも似ない、あなたをすすめ。



人生に迷うのは、大切に生きている証拠。

目まぐるしく変わっていくこの世界で、

それでも悩み、迷えるあなたは最高に美しい。

だからこそ信じてほしい。



他の誰でもない、あなたが歩んできた道を。

揺れ動く心のまま進むその先に、

唯一無二の物語が続いているから。



「NEWoMan YOKOHAMA 3rd Anniversary」 概要





[開催日時] 2023年4月14日(金)~6月30日(金)

[特設サイト]ニュウマン横浜3周年特設サイト:https://www.newoman.jp/yokohama/3rdanniversary

[コンテンツ]

1.総勢約60ショップによる、ニュウマン横浜限定アイテム&メニューやイベントの開催

5月11日(木)~6月30日(金)

2.3周年のテーマ「Walk your Story」を体験いいただけるコンセプトショップ「Select Your Story」がオープン

6月11日(日)~6月18日(日)

3.人気スタイリスト 濱本愛弓さんによるスペシャルトークショーを開催

6月20日(火)

4.「artwine.tokyo」によるアートワインイベントを開催

6月9日(金)・6月10日(土)

5.開業3周年記念プレゼントキャンペーンを開催

5月1日(月)~5月31日(水)

6.写真家 竹本英樹さんとイラストレーター Kanna Takedaさんによるアートインスタレーションの展開

4月14日(金)~6月30日(金) ※6月1日(木)~第二弾展開



コンテンツ1. 総勢約60ショップによるニュウマン横浜限定アイテム&メニューやイベントの開催





Drawing Numbers 【5F】(5月20日~)

別注カラーワンピース 31,900円(税込)



ニュウマン横浜3周年を記念して人気のシャツワンピースの横浜店別注カラーを販売。オンオフ共に着まわしやすいネイビーカラー。合わせる小物次第で着用シーンも広がる1着です。



Nicolai Bergmann Flowers & Design 【4F】(6月1日~)

横浜限定プリザーブドフラワーボックス 13,200円(税込)



100個限定の「セイリングブルー」プリザーブドフラワーボックス。横浜の海をイメージした青く美しい限定ボックスに、ユーカリの葉や繊細な紫陽花、そして深いブルーに染められたローズが輝く大人なフラワーギフトに仕上げました。



ALBION PHILOSOPHY 【5F】(6月1日~)

アルビオン・エレガンスアイテム

刻印イベント



アルビオン・エレガンス対象メイクアイテムをお求めのお客さまへ、12星座オリジナルデザイン&お名前の刻印サービスを実施。特別な方へのプレゼントにもおすすめです。



EMILY WEEK 【6F】(6月14日~20日)

「SINNPURETE」EMILYWEEK限定セット 5,720円(税込)



スキンケアトライアルセットにオードパルファムとEMILYWEEKオリジナルポーチがついたニュウマン横浜3周年限定セットを発売。お買い上げの方には商品が当たるガチャガチャもご用意。



トラヤあんスタンド 【2F】(6月9日~25日)

「あんパフェ 杏仁」 901円(税込)



「あんパフェ 杏仁」を限定発売。

独特の風味を持つ杏仁霜えを使った杏仁クリームと杏仁寒天に、あんず寒天、クコの実を合わせました。トッピングには香ばしく焼き上げたアーモンドチュイルを添えています。



2416MARKET PASTA& 【6F】(6月15日~30日)

「ヨコハマクリームソーダ」 800円(税込)



いつもと一味違うクリームソーダはいかがですか?神奈川レモンの爽やかな酸味と、バニラアイスの甘味がマッチした、写真映え間違いなしの青い「ヨコハマクリームソーダ」が期間限定で登場。是非この機会にお楽しみください。

コンテンツ2. コンセプトショップ「Select Your Story~あなたの好きが見つかるお店~」がオープン





3周年のテーマ「Walk your Story」を体験いただけるコンセプトショップ「Select Your Story」が期間限定でオープン。目まぐるしく変わっていくこの世界で選択を続けるあなたに向けて。思いを大切にし、自分の表現をもってプロダクトと向き合っているブランドをセレクトしたニュウマン横浜3周年のリミテッドショップです。

ブランドのストーリーや思いが詰まったアイテムとの出会いや、カスタムしてあなただけのお気に入りアイテムを作ったり、お気に入りがきっと見つかるはず。また、竹本英樹さんとKanna Takedaさんによる特別展示ブースや週末限定でシルクスクリーンを使ったワークショップも開催いたします。

[開催日]6月11日(日)~6月18日(日)

[場所]5F NEWoMan Lab.

[出店ショップ]

NODAL(ソックス)、NAOKO HATA CERAMICS(陶磁器)、Ryo Yoshida(ジュエリー)、TALANTO (ジュエリー)、STAN STORE (雑貨) 、SHIMAI VINTAGE (ヴィンテージ) and more!









コンテンツ3. 人気スタイリスト 濱本愛弓さんによるスペシャルトークショーを開催





開業3周年を記念して、人気スタイリスト 濱本愛弓さんをゲストに招いたスペシャルトークショーを開催。

3周年のテーマ「Walk Your Story」にちなんで、濱本さんご自身のストーリーや考え方に関するお話からファッションのお話まで、もりだくさんの内容でお届けします。館内のレストランで食事を楽しみながら、ゲストのSTORYをお楽しみください。

[開催日時]6月20日(火)18:30開場 19:00開始

[場所]9F BETELNUT

[対象]ルミネのアプリ「ONE LUMINE」ブロンズランク以上、「ニュウマン横浜」をよく行くルミネにご登録いただいているお客さま

[応募方法]ルミネのアプリ「ONE LUMINE」よりご応募ください。

[応募期間]5月11日(木)~5月31日(水)



【濱本愛弓(はまもと あゆみ)】



スタイリスト。1988年大阪生まれ。『VOGUE』、『ELLE Japon』はじめ数々のモード誌で活躍。スタイルアイコンとしても支持を集める。

(Instagram: @ayumi6316)

コンテンツ4. 「artwine.tokyo」によるアートワインイベントを開催





「artwine.tokyo」による、ペアリングワインを片手に描く120分のアート体験。ワインバーのソムリエ等プロが選ぶ、画家や絵画の特徴と合わせたアートとワインのペアリングをお楽しみいただけます。持ち物は不要、美大出身の講師陣がガイドするので、初心者の方でも安心してご参加いただけます。 ※事前予約制



[日程]6月9日(金)・6月10日(土)

[時間]各日11:15~/14:15~/17:15~ ※各回2時間程度

[場所] 5F NEWoMan Lab.

[参加費]7,700円(税込)

[定員]各回20名

[予約方法]art wine.tokyo 公式WEBサイトからお申込みください。

コンテンツ5. 開業3周年記念プレゼントキャンペーンを開催





開業3周年を記念して、抽選で23名さまにアートが楽しめる選りすぐりの商品があたるプレゼントキャンペーンを開催。

[応募方法]ルミネのアプリ「ONE LUMINE」よりご応募ください。

[応募期間]5月1日(月)~5月31日(水)

[プレゼント内容]

A賞:竹本英樹・Kannna Takedaによるオリジナルコラボアート作品 (3名様)

B賞:NOSE SHOP「THE HOUSE of Oud/ザタイム 75ml」(2名様)

C賞:Nicolai Bergmann Flowers & Design 「プリザーブド フラワー横浜限定ボックス」(4名様)

D賞:ideas and painting. 「オリジナルiPhone ケース(iPhone14 / iPhone14Proいずれか)」(4名様)

E賞:薫玉堂 「線香(横浜1872/三室戸の蓮/八瀬の薫衣草 いずれか1つ)」(10名様)







コンテンツ6.:竹本英樹さん・Kanna Takedaさんによるアートインスタレーションの展開









3周年のメインビジュアルを手掛ける写真家 竹本英樹さんとイラストレーター Kanna Takedaさんによる今回のためだけのオリジナル作品を館内各所にて展開。



[期間]4月14日(金)~6月30日(金)

[場所]

1F ART WINDOW (6月1日(木)より第二弾を展開)

5F エスカレーター横吹き抜けスペース(6月1日(木)より展開開始)

5F NEWoMan Lab. ショップ内(6月11日(日)~6月18日(日))



写真家 竹本 英樹(たけもと ひでき)



写真表現を使い、鑑賞者の記憶や意識との接続を試みる、希少なアーティスト。



デザイナー/イラストレーター Kanna Takeda



岐阜県生まれ、東京藝術大学大学院修了。

雑誌のイラスト、フライヤー、ロゴマークの制作など、幅広い分野で精力的に活動中。



【関連リンク】

・ニュウマン横浜3周年特設サイト: https://www.newoman.jp/yokohama/3rdanniversary

・ニュウマン横浜公式ホームページ: https://www.newoman.jp/yokohama/

・ニュウマン横浜公式インスタグラム: https://www.instagram.com/newoman.yokohama



