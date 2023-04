[株式会社サイバーエージェント アニメ事業本部]



株式会社サイバーエージェント(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤田晋、東証プライム市場:証券コード4751)は、絶賛好評配信中のTVアニメ『テクノロイド オーバーマインド』のBlu-ray&DVD第4巻の特典内容を解禁いたします。





■TVアニメ『テクノロイド オーバーマインド』Blu-ray&DVD第4巻特典内容

2023年6月28日(水)に発売するBlu-ray&DVD第4巻の特典内容が決定いたしました。

KNoCC・STAND-ALONEによるアニメ楽曲モーションキャプチャー映像が特典として封入されます。

アニメでは見ることのできなかった2ユニットのダンスを細部まで楽しむことができる貴重な映像となっています。ぜひご覧ください。

今回は映像の内容を画像にて初解禁いたします。









■TVアニメ『テクノロイド オーバーマインド』配信情報

【見放題配信情報】

ABEMA/DMM TV/Amazon Prime Video / dアニメストア / FOD / Hulu / Paravi / U-NEXT / アニメ放題 / バンダイチャンネル / auスマートパスプレミアム / J:COMオンデマンド / TELASA / milplus / TVer / ネットもテレ東 / GYAO! / ニコニコ生放送 ほか



【レンタル配信】

Google Play/J:COMオデマンド/milplus/music.jp/Rakuten TV/TELASA(レンタル)/Video Market/ニコニコチャンネル/HAPPY!動画



■Blu-ray&DVD発売情報。絶賛予約受付中!

現在絶賛放送中の、『テクノロイド オーバーマインド』のBlu-ray・DVDが絶賛予約受付中!

商品は、キャラクター原案LAM描き下ろしの三方背ケースや、キャラクターデザイン崎口さおり描き下ろしジャケットとなっており、特典にはスマホゲーム『テクノロイド ユニゾンハート』で使用できるアイテムや、TVアニメ『テクノロイドオーバーマインド』キャスト出演スペシャルイベント優先抽選販売申込券が封入されています。



■テクノロイド オーバーマインド 1(初回生産限定)





発売日:2023年3月29日(水)

商品形態:Blu-ray+CD 品番:EYXA-14041/B/P POS:458005536041/1 価格:¥8,250(税込)

商品形態:DVD+CD 品番:EYBA-14033/B/P POS:458005536033/6 価格:¥7,150(税込)

収録話数:1話~3話

発売元:CyberAgent/販売元:avex pictures



【パッケージ仕様】

・キャラクター原案LAM描き下ろし三方背ケース

・キャラクターデザイン崎口さおり描き下ろしジャケット



【封入特典】

・ブックレット

・特典CD(ゲーム楽曲 KNoCC「Something New」+サウンドトラック1.)

・Something New

作詞:RUCCA 作曲・編曲:岩橋星実(Elements Garden)

・スマ―トフォンゲーム『テクノロイド ユニゾンハート』特典シリアルコード

・コバルト、ネオン★4メモリー(LAM描き下ろしパッケージイラスト使用)

・★3以上確定ガチャチケット × 1

・AP回復(100) × 20

・TP × 300,000



■テクノロイド オーバーマインド 2(初回生産限定)





発売日:2023年4月26日(水)

商品形態:Blu-ray+CD 品番:EYXA-14043/B/P POS:458005536043/5 価格:¥8,250(税込)

商品形態:DVD+CD 品番:EYBA-14035/B/P POS:458005536035/0 価格:¥7,150(税込)

収録話数:4話~6話

発売元:CyberAgent/販売元:avex pictures



【パッケージ仕様】

◆LAM描き下ろし三方背ケース

◆アニメ描き下ろしジャケット



【封入特典】

◆ブックレット

◆特典CD(ゲーム楽曲 STAND-ALONE「NIGHTMARISH」+サウンドトラック2.)

・NIGHTMARISH

作詞:RUCCA 作曲・編曲:岩橋星実(Elements Garden)

◆スマ―トフォンゲーム『テクノロイド ユニゾンハート』特典シリアルコード

・スマ―トフォンゲーム『テクノロイド ユニゾンハート』用

カイト★4メモリー(LAM描き下ろしパッケージイラスト使用)

・★3以上確定ガチャチケット × 1

・AP回復(100) × 20

・TP × 300,000

◆TVアニメ「テクノロイドオーバーマインド」リアルモーションライブ優先抽選販売申込券(昼の部・夜の部)



■テクノロイド オーバーマインド 3(初回生産限定)

発売日:2023年5月31日(水)

商品形態:Blu-ray+CD 品番:EYXA-14045/B/P POS:458005536045/9 価格:¥8,250(税込)

商品形態:DVD+CD 品番:EYBA-14037/B/P POS:458005536037/4 価格:¥7,150(税込)

収録話数:7話~9話

発売元:CyberAgent/販売元:avex pictures



【パッケージ仕様】

・キャラクター原案LAM描き下ろし三方背ケース

・キャラクターデザイン崎口さおり描き下ろしジャケット



【封入特典】

・ブックレット

・特典CD(ゲーム楽曲 KNoCC「Pleasant Presents」+サウンドトラック3.)

・Pleasant Presents

作詞:RUCCA 作曲・編曲::竹田祐介(Elements Garden)

スマ―トフォンゲーム『テクノロイド ユニゾンハート』特典シリアルコード

・スマ―トフォンゲーム『テクノロイド ユニゾンハート』用

クロム、ケイ★4メモリー(LAM描き下ろしパッケージイラスト使用)

・★3以上確定ガチャチケット × 1

・AP回復(100) × 20

・TP × 300,000



【映像特典】

『テクノロイド オーバーマインド』舞台挨拶付き第1話先行上映会



■テクノロイド オーバーマインド 4(初回生産限定)

発売日:2023年6月28日(水)

商品形態:Blu-ray+CD 品番:EYXA-14047/B/P POS:458005536047/3 価格:¥8,250(税込)

商品形態:DVD+CD 品番:EYBA-14039/B/P POS:458005536039/8 価格:¥7,150(税込)

収録話数:10話~12話



【パッケージ仕様】

・キャラクター原案LAM描き下ろし三方背ケース

・キャラクターデザイン崎口さおり描き下ろしジャケット



【封入特典】

・ブックレット

・特典CD(ゲーム楽曲 STAND-ALONE「Exceptional One」+サウンドトラック4.)

・Exceptional One

作詞:RUCCA 作曲・編曲:菊田大介(Elements Garden)

・スマ―トフォンゲーム『テクノロイド ユニゾンハート』特典シリアルコード

・スマ―トフォンゲーム『テクノロイド ユニゾンハート』用

ライト、ナイト★4メモリー(LAM描き下ろしパッケージイラスト使用)

・★3以上確定ガチャチケット × 1

・AP回復(100) × 20

・TP × 300,000



【映像特典】

・モーションキャプチャー映像

対象楽曲:LOVE NO HATE

Bring it on



【店舗予約特典】

Amazon:ジャケットA4クリアファイル(各巻購入特典)

アニメイト:ジャケットA4アートボード(全巻購入特典)

あみあみ:アクリルキャラクタープレート(全巻購入特典)

HMV:アクリルスマホスタンド(全巻購入特典)

TSUTAYAオンライン:場面写真L版ブロマイド4枚セット(全巻購入特典)

ステラワース:ジャケット長方形缶バッジ(44mm×70mm) (各巻購入特典)

ソフマップ・アニメガ(一部店舗除く):ジャケットA3布ポスター(各巻購入特典)

楽天ブックス:ジャケットアクリルコースター(90mm×90mm)(各巻購入特典)



■『TVアニメ「テクノロイドオーバーマインド」スペシャルイベントheart ⇒ hearts』6月4日(日)開催!公式HP1次先行抽選受付4月23日(日)23:59まで受付中!

テクノロイド オーバーマインドキャストが一同に出演するイベント『TVアニメ「テクノロイドオーバーマインド」スペシャルイベントheart ⇒ hearts』を、6月4日(日)に開催いたします。

※『heart ⇒ hearts』は『ハートトゥーハーツ』と読む。

作品を振り返ってのトークやKNoCCによるライブなどボリューム満点のステージをどうぞお楽しみに。みなさんと一緒に、心繋がる最高の時間を過ごしましょう!



・チケット公式HP1次先行抽選受付期間

2023年4月15日(土)17:00 ~ 2023年4月23日(日)23:59

詳細はこちらから:https://techno-roid.com/event



■『テクノロイド オーバーマインド』リアルモーションライブを2023年7月15日(土)開催決定!

TVアニメ『テクノロイド オーバーマインド』のリアルモーションライブの開催が2023年7月15日(土)に決定いたしました。

KNoCC、STAND-ALONEのキャラクターたちがステージに登場!バベルのクライマーとして歌って踊るキャラクターたちの姿を目にすることができます。テクノロイドの世界観を全身で感じることのできるステージをぜひご期待ください。



【公演名】

TVアニメ「テクノロイドオーバーマインド」リアルモーションライブ 『kokoro no kiseki』



【日程】

2023年7月15日(土)

1部 開場14:00 開演15:00

2部 開場18:00 開演19:00



【会場】

豊洲PIT(東京都)



【出演者】

KNoCC:コバルト、クロム、ケイ、ネオン

STAND-ALONE:カイト、ライト、ナイト



【チケット】

8,800円(税込)



※3歳未満入場不可

※ドリンク代別途



【抽選受付期間】

2023年4月26日(水)10:00~5月14日(日)23:59



【主催】

株式会社サイバーエージェント/株式会社LOGIC&MAGIC



■「テクノロイド アニメOA×ゲーム1周年 Wキャンペーン 」開催中!





2023年1月4日(水)にTVアニメ『テクノロイド オーバーマインド』が放送開始、2023年1月21日(土)にリリース1周年を迎えることを記念し、「テクノロイド アニメOA×ゲーム1周年 Wキャンペーン 」として16大企画を実施中です。



特設サイト: https://techno-roid.com/w-campaign



■『テクノロイド』公式サポーターズクラブ「TECH-LOVE」入会受付中!





【サービスURL】

https://www.tech-love.jp



【概要】

[VIPプラン]

会費:月額1,100円(税込)

グッズ・チケットの先行受付や、会員限定のコンテンツ等のサービスをご利用いただけます。また、バースデーメールや限定イラスト、「てくらじ」おまけ動画等、VIPの皆様だけの特典をご用意しております。

特典:メールマガジン、ウェブコンテンツ(ストリーミング生配信・オフショット動画やイラスト)、イベントチケットの先行販売、デジタル会員証、サポーターズクラブ限定オリジナルグッズ販売、バースデーメール などを予定



[REGULARプラン]

会費:月額550円(税込)

グッズ・チケットの先行受付や、会員限定のコンテンツ等のサービスをご利用いただけます。

特典:メールマガジン、ウェブコンテンツ(ストリーミング生配信)、イベントチケットの先行販売、デジタル会員証、サポーターズクラブ限定オリジナルグッズ販売 などを予定



■スマホゲーム『テクノロイド ユニゾンハート』について





音楽を通じて『kokoro』が育まれていくアンドロイドたちとあなたの物語。

エンターテインメントタワー『バベル』への挑戦と彼らの成長を描く本格的なメインストーリーのほか、多彩なサブストーリーが展開。

アンドロイドたちを育成し、オリジナルユニットでライブステージにチャレンジ。

タップするだけの簡単爽快なパズルゲームでライブを成功させよう!

楽曲はすべてElements Gardenが制作。自分だけのセットリストでゲームを楽しもう!



タイトル:テクノロイド ユニゾンハート(略称:テクユニ)

ジャンル:「kokoro」を育むパズルアドベンチャー

ゲームダウンロードURL:

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1599225996?mt=8

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cyberagent.technoroiduh



■新世代メディアミックスプロジェクト『テクノロイド』について





『テクノロイド』は、サイバーエージェントがエイベックス・ピクチャーズ及びElements Gardenと共同で制作する、アニメ・ゲーム・音楽を連動させたメディアミックスプロジェクトです。アニメーション制作を動画工房が、ゲーム開発をワンダープラネットが担当しています。



【制作スタッフ】

原案:上松範康×RUCCA×Elements Garden

原作:芝浦アンドロイド研究室

監督:イムガヒ

スーパーバイザー:吉村愛

シリーズ構成:関根アユミ

キャラクター原案:LAM

キャラクターデザイン:崎口さおり

音楽:Elements Garden×RUCCA

音響監督:長崎行男

タイトル&ロゴ制作:雷雷公社

CG制作:LOGIC&MAGIC

アニメーション制作:動画工房

ゲーム開発・運営:ワンダープラネット

原作表記:芝浦アンドロイド研究室



著作権表記(アニメ):(C)芝浦アンドロイド研究室/TECHNO-OM Project

著作権表記(ゲーム):(C)芝浦アンドロイド研究室/TECHNO-UH Project

公式サイト:https://techno-roid.com/

公式プロジェクトTwitter:https://twitter.com/TECHNOROID_info(@TECHNOROID_info)

公式ゲームTwitter:https://twitter.com/technoroid_game(@technoroid_game)

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCENHXNNJTTQ_ddEQ-YiZBbA

公式Instagram : https://www.instagram.com/technoroid_info/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@technoroid_info

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1599225996?mt=8

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cyberagent.technoroiduh



■サイバーエージェント 会社概要

社名 :株式会社サイバーエージェント

所在地 :東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

設立 :1998年3月18日

資本金 :7,239百万円(2022年9月末現在)

代表者 :代表取締役 藤田晋

事業内容 :メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/17-20:46)