[ カルチュア・エンタテインメント株式会社]



エンタテインメントコンテンツを提供するカルチュア・エンタテインメント株式会社(以下、CE)の子会社で音楽に関する生活提案事業の運営と業態開発を行うCCCミュージックラボ株式会社(東京都目黒区、代表取締役社長 菅沼博道)は、2024年3月23日(土)、24日(日)に幕張メッセ国際展示場にて開催される「Vポイント presents ツタロックフェス2024」の第二弾出演アーティスト及び日割りを発表するとともに、イープラス最速プレオーダー受付が開始となりましたことをお知らせいたします。







『ツタロックフェス 2024』オフィシャルHP

https://cccmusiclab.com/tsutarock2024





「Vポイント presents ツタロックフェス2024」の第一弾発表を先週発表させていただきましたが、本日は今年のツタロックフェス2024の出演アーティストの第二弾及び日割りを発表させていただきます。多くのフェスを盛り上げてきた百戦錬磨のアーティストから次世代を担う若手アーティストまで、今観てもらいたい・聴いてもらいたい・感じてもらいたいラインナップにご出演頂きます。そして、イープラス最速プレオーダー受付を開始いたしますので、是非皆様のエントリーお待ちしております。



出演アーティストは、これまでにも「ツタロックDIG」(※1)や「Scramble Fes」(※2)「MAGIC HOUR」(※3)に出演されたアーティストから、今回初めて出演されるアーティストまで、日本の音楽カルチャーを牽引する様々なアーティストより参加表明をいただいております。出演アーティストの第三弾発表は年明けを予定しておりますので、是非ご期待ください。



ツタロックフェスを幕張メッセにて開催してから、コロナでの中止を経て今回で5度目の開催となります。一つの節目の開催となりますので初心に帰り、ご出演いただくアーティスト様と来場頂く皆様が音楽で繋がることができるような最高のフェスティバルになるよう全力で開催まで駆け抜けたいと思っています。これからも「ツタロック」は音楽の良さと楽しさ、新しい出会いを多くのリスナーに届け、音楽シーンの活性化に貢献してまいります。



※1:“今、チェックしておきたい次世代バンドシーンの主役が集結”をテーマに開催するライブ企画

※2:あらゆる人や文化が交わり新たなカルチャーが誕生する街「渋谷」から音楽カルチャーを発信するライブ企画

※3:あらゆる音楽が混ざり合いクロスオーバーさせることで、新たな体験とグルーヴ、音楽を楽しめる場を提供するライブ企画





出演アーティスト





<3月23日(土) DAY1>

ケプラ

Conton Candy

SKY-HI

This is LAST

TETORA

NEE

Vaundy

フレデリック

マルシィ

moon drop

yutori

reGretGirl

…and more!!



<3月24日(日) DAY2>

ammo

アルステイク

THE ORAL CIGARETTES

クジラ夜の街

クリープハイプ

Cody・Lee(李)

ねぐせ。

ハルカミライ

04 Limited Sazabys

FOMARE

PEDRO

bokula.

WurtS

…and more!!



※50音順

※今回発表は太字下線





イープラス最速プレオーダー





【12月22日18時~1月8日23時59分】

専用URL:https://eplus.jp/tsutarockfes/

1DAY券各日:11,800円(税込)

2DAYS券:22,000円(税込)



※ご購入の際は、専用URLで詳細をご確認ください。

※出演者の変更・キャンセルに伴う払い戻しは一切いたしません。

※チケットの譲渡、転売は固くお断りいたします。チケットを転売、あるいは転売目的で入手することは条例により違法な行為となる場合があります。ご注意ください。





ツタロックフェスとは





初年度の2018年3月に開催した「ツタロックフェス2018」は幕張メッセにて約2万人を動員し、2回目の開催となった「ツタロックフェス2019」では2DAYSにパワーアップし開催いたしました。2020年、2021年と新型コロナウィルス感染拡大により開催を断念した後、「ツタロックフェス2022 supported by Tポイント」は立ち上げから5年目の節目となるイベントとして約3年ぶりに開催。翌年「ツタロックフェス2023 supported by Tポイント」では新型コロナウイルスによる規制緩和がはじまり本来のフェスティバルのすばらしさを少しずつ取り戻し開催することができました。この度「Vポイント presents ツタロックフェス2024」の出演者第二弾及び日割りを発表いたします。





「Vポイント presents ツタロックフェス2024」開催概要









公演名:Vポイント presents ツタロックフェス2024

公演日:2024年3月23日(土)、24日(日)

会場名:幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール

主催:CCCミュージックラボ(株)/ライブマスターズ(株)

企画:CCCミュージックラボ(株)

制作:ライブマスターズ(株)

運営:(株)ディスクガレージ

特別協賛:CCCMKホールディングス株式会社

チケット価格

1DAY券各日:11,800円(税込)

2DAYS券:22,000円(税込)

問い合わせ:info@livemasters.jp





CCCミュージックラボ株式会社について





映像、出版など様々なエンタテインメントコンテンツを提供するカルチュア・エンタテインメント株式会社の子会社として、音楽を軸としたライフスタイルコンテンツの創出を通じて新しい音楽の提案、また日本の音楽文化の発展への貢献を目指しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/22-19:47)