IPを活用したイベント事業・グッズ事業を手掛ける株式会社イーディス(本社:東京都豊島区、代表取締役:森俊平、以下イーディス)は、「KING OF PRISM」より、大和アレクサンダーの生誕を記念したオンラインくじを販売いたします。









販売期間





2023年6月6日(火)~7月9日(日)





購入サイト





https://edith-online.com/shops/kinpri_alex



詳細の確認やお問い合わせは上記をご確認ください。



景品ラインナップ





A賞

アレクサンダーのローリングサンダーストームウイングスパン







描き下ろしイラストを使用したクッションカバーです。







B賞

アレクサンダーの腹筋ブランケット



描き下ろしイラストの腹筋を使用したブランケットです。









C賞

アレクサンダーの鋼鉄の6Pack-Core Wonder!充電器



描き下ろしイラストの腹筋を使用したワイヤレス充電器です。







D賞

アレクサンダーのボディボトル



プリズムキングカップの衣装を纏ったボディボトルです。







E賞

アクリルスタンド



描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドです。











F賞

アクリルキーホルダー





描き下ろしイラスト及び思い出の場面写を使用したアクリルキーホルダーです。







G賞

缶バッジ



描き下ろしイラスト及び思い出の場面写を使用した缶バッジです。





※ 画像はイメージです。

権利表記





(C)T−ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / キングオブプリズムAS製作委員会





関連URL





「KING OF PRISM」公式サイト:https://kinpri.com/

「KING OF PRISM」公式Twitter:https://twitter.com/kinpri_PR



会社概要





■イーディスについて

https://edith.co.jp/

『こんなことが、できるんだ!』の企業スローガンをもとに、誰もが知る有名なIPからコアな領域のIPまで幅広く活用し、大手商業施設・テーマパークなどの集客プロモーション、地方創生に貢献するフィールド・エリアプロモーション、外食クライアントからのニーズにお応えした店舗プロモーションなどを手掛けております。最新のオンラインシステムを活用したデジタルイベントや、カフェやレストランを利用するフードサービス事業、コラボグッズ販売など多種多様な事例・実績多数。大切な商品やサービスに意外性のある楽しさをプラスして、もっとエキサイティングに、もっと驚きのあるものへ進化させるお手伝いをしております。





社名:株式会社イーディス

代表者:代表取締役森俊平

所在地:東京都豊島区東池袋1-23-13

事業:IPを活用したイベント事業・グッズ事業





■「EDITH ONLINE」について

https://edith-online.com/





自社での企画商品や、自社企画イベントグッズなど様々なグッズを取り扱い中。期間限定商品やここでしか購入できない商品も取り扱っております。





■「E-DINER」について

【池袋店】

所在地:サンシャインシティアルパ内B1

住所:〒170-8630 東京都豊島区東池袋3丁目1





■「イーアニ-EDITH ANIME SHOP-」について

【イーアニ-EDITH ANIME SHOP-】

所在地:HEP FIVE内6階

住所:〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15





イーディスが手掛けるIPコラボショップです。コラボ作品の公式グッズや、ここでしか購入できない描き下ろしイラストを使用した限定グッズや、池袋店ではオリジナルフードを販売!店内は作品をイメージした装飾やフォトスポットを設け、ご来店いただきました皆様に楽しんでいただける空間でお迎えいたします。※展開内容はコンテンツによって異なります。





■「E-Flower(イーフラワー)」について

https://e-flower.biz





「花」をモチーフにしたオリジナルイラストを使用し、本物の生花を使ったコラボグッズ『フラワードレスキット』などを販売する通販サイトです。



