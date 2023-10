[CT Spirits Japan株式会社]

10月26日(木)~11月5日(日)まで期間限定開催のクラフトカクテル祭典



CT Spirits Japan(本社:東京都渋谷区 代表取締役社長:阿部 哲)が展開するリキュール「X-RATED(エックスレイテッド)」は、「Drink Planet(ドリンク プラネット)」(運営:株式会社セロリ)が主催するカクテルの祭典 『東京カクテル7デイズ2023』(10月26日[木]~11月5日[日])に参加いたします。







今年で7回目となる東京カクテル7デイズ2023では、有名な老舗バーから、「World's 50 Best Bars 」に選ばれたバー、ミクソロジーバー、カフェバー、ホテルバー、レストランバーや今年オープンしたばかりの隠れ家のようなバーなど合計87店舗が参加します。



期間中、イベントの通行証のような役割を果たすカクテルパスポートを購入した参加者が、この87店舗において、今年のカクテルテーマ 「Cocktail Trip」に沿って創作されたオリジナルカクテルを1杯1,100円(税込・サ別)で楽しめます。



■イベント名

東京カクテル7デイズ 2023 - クラフトカクテルの祭典 -



バーホッピング参加店舗:

2023年10月26日(木)から11月5日(日)の間、各店舗の営業時間に準じる東京のバー、レストランバー、ホテルバー87店舗





カクテルパスポート価格:

公式サイトでの前売券販売・郵送分は10月22日まで。

・前売券 3,960円(税込)※当日券の20%OFF

・前売ペアチケット 7,445円(税込)※当日券の25%OFF

・当日券 4,980円(税込)※10月28日(土)&29日(日)Villageで販売予定





カクテルパスポート有効期間:

2023年10月26日(木)から11月5日(日)





カクテルパスポート(チケット)のご購入:

公式サイトおよび参加87店舗のバーにて。

https://cocktailbar.jp/7days_2023/#buyticket





東京カクテル7デイズ 公式サイト・Instagram:

https://cocktailbar.jp/7days_2023/

https://www.instagram.com/cocktail7days





■10月28日(土)/29日(日)には、「X-RATED」POP UP BARでブランドアンバサダーがオリジナルカクテルを提供!

10月28日(土)/29日(日)には、メイン会場のVillageにて10ブランドによるPOP UP BARが登場。

「X-RATED」POP UP BARではシグネチャーカクテルをはじめ、カンパリグループ・ブランドアンバサダー 小川尚人が、X-RATEDを使用した当日限定のオリジナルカクテルを提供する予定です。





開催日時&場所:

Village [メイン会場] POP UP BARカクテルイベント

10のお酒およびシロップブランドによるPOP UP BARを展開。各ブースの旬のカクテルを2日間で合計10杯まで楽しめます(1日5杯まで)。





【住所】

RIDE(天王洲アイル)

東京都品川区東品川2丁目2−24 天王洲セントラルタワー 1F キャナルガーデン





【日時】

2023年10月28日(土)13:00~19:00

2023年10月29日(日)12:00~18:00





X-RATEDバーでの提供カクテル:

・X-SPARKLING (シグネチャーカクテル)

・PINK SPIDER(ブランドアンバサダー・オリジナルカクテル)※提供時間、数量限定





限定オリジナルカクテル「PINK SPIDER」

※当日会場ではグラスは使用しません。



オリジナルカクテル「PINK SPIDER」提供時間:

2023年10月28日(土)14:00~17:00

2023年10月29日(日)13:00~16:00

※限定杯数のため無くなり次第終了となります。





POP UP BAR詳細はこちら

https://cocktailbar.jp/news/village/







バーテンダー・プロフィール:

小川 尚人(カンパリグループ・ブランドアンバサダー)





兵庫県神戸市生まれ。ニュージーランドやオーストラリアへの留学経験後、神戸の老舗店Bar elixir de longue vieでバーテンダーとしての修行を積む。様々なカクテルコンペティションでの受賞歴をはじめ、CAMPARI Cocktail Competition Asia 2018では日本チャンピオンとなり、日本代表としてミラノで開催されたアジア大会へ出場。その後Campari Groupの日本におけるオフィシャル・ブランドアンバサダーとして活動をスタート。カンパリをはじめとしたCampari Groupブランドのトレーニングやカクテル開発の傍ら、国内外のバーでゲストバーテンティングもこなす。2022年夏、 “伝説のバーテンダー”として世界的に有名なチャールズ・シューマン氏の「シューマンズ バー」(ドイツ・ミュンヘン)にゲストバーテンダーとして招待され、その繊細ながらバランスのとれた味わいが海外でも高く評価された。







■X-RATEDについて





X-RATED(エックスレイテッド)は、ビビッドで華やかなピンクのリキュール。ウルトラプレミアムウオッカをベースに、エキゾチックなフルーツジュースをミックスしたフルーティーな味わいです。

5段階の蒸留工程を経た最高にクリアなフランス産のウルトラプレミアムウオッカをベースに、イタリア シチリア産のブラッドオレンジとマンゴー、ブラジル産のパッションフルーツジュースをミックスしたリキュールは、ストレートでもカクテルでも飲みやすいのが特徴です。



X-RATED 公式Instagram:

https://www.instagram.com/xrated_liqueur/



