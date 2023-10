[株式会社KINTO]

株式会社KINTO(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:小寺 信也)は、旧車コミュニティ「Vintage Club by KINTO」で、各地でも好評を博している”旧車キャラバン”を、九州初進出となる大分で11月1日より開催いたします。

また、今回より旧車ラインアップに人気のコンパクトFRスポーツセダン「アルテッツァ」を追加しました。

トヨタカローラ大分とともに、11月1日(水)~24年1月31日(水)の期間中、旧車キャラバンを開催いたします。特選旧車レンタカーの他、11月19日(日)に開催される九州で人気のクラシックカーイベント「ふないクラシックモーターショー2023」への出展を決定しました。「セリカLB」「10ソアラ」「アルテッツァ」が勢揃いする貴重な場にぜひお立ち寄りください。

また、11月4日(土)~11月5日(日)にはトヨタカローラ大分主催のイベント「オレンジフェスタ」でも3台の展示を予定しています。



特選旧車レンタカーを貸出!

▼期間:23年11月1日(水)~24年1月31日(水)

貸出車両:セリカLB、10ソアラ、アルテッツァ

場所:トヨタカローラ大分 本店(〒870-0843 大分県大分市元町2組)

営業時間:9:30~18:00(詳細はHPにてご確認ください)

ご予約はこちらから: https://vintage.kinto-jp.com/#rental

※ご予約可能期間は車種によって異なります。詳細は公式サイトよりご確認ください。



旧車ラインアップに「アルテッツァ」が新登場

コンパクトなボディでFR駆動のスポーツセダン、海外ではレクサスブランドの“IS”として販売された「アルテッツァ」がVintage Clubのラインアップに加わりました。直4 2.0L高性能エンジン3S-GEを搭載し6速MTを介して後輪を駆動、Zエディションは内外装をスポーティに仕立てたグレードです。



SXE10型アルテッツァ RS200 Zエディション(1999年式/MT)



今年の年末年始も旧車で盛り上げます





埼玉のイオンモールで「セリカ1600GT」「27レビン」を展示!

12月28日(木)~24年1月5日(金)の期間中、埼玉トヨペットの下記2店舗で旧車を展示します。お出かけの際はぜひお気軽にお立ち寄りください。



展示車両:27レビン

場所:イオンレイクタウン店(〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1)



展示車両:セリカ1600GT

場所:イオンモール上尾 KINTOインフォメーションカウンター(〒362-0034 埼玉県上尾市愛宕3-8-1イオンモール上尾1F)



滋賀のイオンモールで歴代スープラ3代を展示!

12月27日(水)~24年1月4日(木)の期間中、トヨタカローラ滋賀 イオンモール草津店COROLLA BASEにて旧車を展示します。新旧3世代のスープラが勢ぞろいするチャンス!ぜひお気軽にお立ち寄りください。



展示車両:セリカXX、70スープラ、80スープラ

場所:イオンモール草津 COROLLA BASE(〒525-0067 滋賀県草津市新浜町300 イオンモール草津1Fレイクサイド南入口隣)



神戸で開催中の「秋のスープラ祭り」でNFTスタンプラリーを開催!

9月30日(土)~12月26日(金)、神戸にて開催中の「秋のスープラ祭り」で、歴代スープラのNFTがもらえるスランプラリーを開催します。期間中にレンタルされたお客様に、乗車いただいた世代のスープラNFT画像をプレゼントします。4世代のNFTを揃えたお客様にはさらなる特典も!10月末から開催予定ですのでご期待ください。



「Vintage Club by KINTO」では、旧車に関する様々なサービスを企画しております。今後も全国各地に期間限定でめぐり、コミュニティを通じて旧車の魅力を発信していきます。ぜひ今後の「Vintage Club by KINTO」の展開にもご期待ください。



■「Vintage Club by KINTO」概要

現代の自動車は、とても快適でスタイリッシュですが、ちょっと昔のクルマ、いわゆる旧車は、いじる楽しみとダイレクトに機械に触れる感覚、近年のクルマにはない独特の味を持っています。 “一人ひとりの「移動」に「感動」を”というビジョンを掲げているKINTOでは、現代のクルマとともに、旧車に気軽に触れる場をつくり、皆さまと一緒に旧車を楽しみたいと考えます。

旧車が好きな社内メンバーでプロジェクトが結成され、「いつか旧車を使った新たな楽しみを提案したい」という思いが、トヨタ自動車のクルマ好きメンバー、新明工業というレストアのプロたちとの出会いで形となりました。

近年、ますます旧車が注目を浴びている中、「Vintage Club by KINTO」では、クルマ好きなお客様と一緒に楽しみ、旧車に乗れる喜びを分かち合えるようなコミュニティを目指してまいります。



■旧車ラインアップ

・TA22型 セリカ 1600GT(1973年式/MT)

・TE27型 カローラ レビン(1974年式/MT)

・RA25型 セリカリフトバック 2.0GT(1975年式/MT)

・Z10型 ソアラ2.8GT-Limited(1982年式/AT)

・GA61型 セリカXX 2000GT(1985年式/MT)

・AW11型 MR2 G-Limited スーパーチャージャー(1988年式/MT)

・JZA70型 スープラ 2.5GTツインターボ エアロトップ(1992年式/MT)

・ST205型 セリカGT-FOUR(1994年式/MT)

・SXE10型アルテッツァ RS200 Zエディション(1999年式/MT)

・JZA80型 スープラ(2002年式/MT)

※ラインアップは、お客様のご要望もお聞きしながら、順次拡充予定です。



【サービス概要】

KINTO ONE

自動車保険や自動車税など、クルマにかかる諸経費がコミコミ月々定額のクルマのサブスクリプションサービスです。人気のトヨタ車、レクサス車をラインアップ、 高品質な中古車も取扱っています。WEBでも簡単にお申込みから契約まででき、気軽にカーライフを始めることができます。

さらに、「KINTO ONE」にクルマをお届けした後の「進化」と「見守り」を加えながらも、サブスクの月額利用料の引き下げを実現した「KINTO Unlimited」も2023年1月よりプリウスからスタートしました。

URL:https://kinto-jp.com/



KINTO FACTORY

トヨタ・レクサス既販車のソフトウェア・ハードウェアの機能やアイテムを最新の状態に「進化」させるサービスです。購入時設定が無かったオプションの後付けや、経年劣化した内外装の交換などを正規品質でご提供します。

URL:https://factory.kinto-jp.com



モビリティマーケット by KINTO

クルマライフの楽しさを広げるサービス「モビリティマーケット」。ドライブしたいと思い立ったときにぴったりなお出かけ先はもちろん、愛車のお手入れに役立つサービスなど、多彩なプログラムをWEBサイトでご紹介しています。

URL:https://mobima.kinto-jp.com/



【会社概要】

会社名:株式会社KINTO(KINTO Corporation)

設立:2019年1月

代表取締役社長:小寺信也

URL:https://corp.kinto-jp.com/



※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。



