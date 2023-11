[株式会社Phoenixx]

あの愛らしいオビツキューピーが、ハチャメチャサバイバルクイズで大活躍!?!



コラボイベント開催決定!11/16(木)スタート!







株式会社Phoenixx(フィーニックス)(東京都武蔵野市、代表取締役:坂本 和則)は、株式会社バンダイナムコスタジオ(東京都江東区、代表取締役社長:内山 大輔)のゲームレーベル「GYAAR Studio(ギャースタジオ)」開発のサバイバルクイズアクションゲーム『 おまつり編』Nintendo Switch(TM)版/Steam版において、オビツキューピー(R)︎とのコラボレーションイベント「オビツキューピーコラボまつり」の開催が決定したことをお知らせいたします。

さらに公式コンテンツとなるミニゲーム『サバイバルクイズシティ ロブロックス編』を、「Roblox」(ロブロックス)に公開いたしました。



おまつりイベント第2弾 「オビツキューピーコラボまつり」 11/16~開催決定!

あの愛らしいオビツキューピーが『Survival Quiz CITY おまつり編』に登場!!







ティザームービー

https://youtu.be/aJ75Mh24wxA





『Survival Quiz CITY おまつり編』がおくるイベント第2弾は、日本の老舗玩具メーカー「オビツ製作所」が制作し世界中から年代を問わず親しまれるオビツキューピーとのコラボレーション!愛らしいオビツキューピーと、ギャー君やネコーがコラボした“ギャーピー”“ネコーピー”をはじめとした特別アイテムが、お祭りポイントの報酬やおまつりくじに登場します。公式クイズにはオビツキューピーコラボクイズも出現。ぜひ遊んでみてください。



[イベント開催期間] 2023/11/16(木)14:00 ~ 2023/12/13(水)23:59まで



基本プレイ無料!『Survival Quiz CITY おまつり編』のダウンロードはこちらから











お祭りポイントランキングの結果や抽選でリアル報酬ゲットのチャンスも!今回のイベントではなんと、特別に制作された激レアアイテム、ギャー君柄のオビツキューピーが登場!





※リアル報酬のプレゼント企画に参加するには、Survival Quiz CITY公式ファンサイト「栄光と挫折あふれる狂乱の街角WEB」とゲームを連携する必要があります。詳細はゲーム内のメニューでご確認ください。



オビツキューピー(R)ストーリー https://obitsu.co.jp/obitsu-qp

(C) Obitsu Plastic Manufacturing Co. Ltd. 「オビツキューピー」は株式会社オビツ製作所の登録商標です。





『サバイバルクイズシティ ロブロックス編』、建築完了。



世界的メタバースプラットフォーム「Roblox(ロブロックス)」上に、『サバイバルクイズシティ ロブロックス編』がオープン!

みんなで競う、クイズ×アクションゲーム!

遊べるゲームの内容は超シンプル!クイズとプラットフォームアクションで競います。



『サバイバルクイズシティ ロブロックス編』

https://www.roblox.com/games/15282175927/



同日オープン『コロコロブロックスワールド』からのワープも可能!



『コロコロブロックスワールド』

https://www.roblox.com/games/13876343897/





アクションをのりこえて、クイズの正解だと思うエリアに向かおう。なんと!コロコロコミックのコラボクイズも出現…!!

クイズに正解すると、つぎのステージで有利になるアイテムをもらえるよ。3つのステージを勝ち進もう。





本家サバイバルクイズシティでお馴染みの表彰シーン&エンディングも再現!!

優勝を目指して、クイズ&アクションで遊ぼう!

みなさまの挑戦をお待ちしています。



『Survival Quiz CITY おまつり編』 最大20人でハチャメチャサバイバルクイズアクション







Survival Quiz CITYへ、ようこそ!

この街の住人たちは「サバイバルクイズ」が大好き!

でも・・・、サバイバルクイズっていったい何でしょう?普通のクイズと違うのでしょうか?

サバイバルクイズ、それはクイズの結果で勝ち組と負け組に分かれて戦う理不尽なサバイバルバトルアクションゲームのことなのです!

さあ!今こそ、栄光と挫折あふれるサバイバルクイズシティへレッツゴー!



ゲームの詳細は「Survival Quiz CITY」公式サイトでCheck!▶️ https://sqcgame.com

「Survival Quiz CITY」公式X(旧Twitter): https://twitter.com/SQCGame_JP <@SQCGame_JP>

「Survival Quiz CITY」公式Discordサーバー: https://discord.gg/JeNCzTRRn8



「Survival Quiz CITY おまつりTシャツ」!受注販売受付中!







「Survival Quiz CITY」初の公式商品となるオリジナルTシャツ。このために描き下ろされたイラストを含む3種展開で、2023年11月30日(木)23:59まで受付中です!



詳細・ご予約はこちらから







関連情報その1. 「サバイバルクイズシティ ラジオ編」







<<番組概要>>

番組名:サバイバルクイズシティ ラジオ編

放送媒体:文化放送「超!A&G+」(※生放送動画番組)

放送時間:毎週火曜日 午後7時30分~8時00分

出演者:桃井はるこ ほか メール:sqc@joqr.net

番組ページ▶︎ https://www.joqr.co.jp/qr/program/sqc/



『Survival Quiz CITY おまつり編』の魅力をたっぷりと紹介すべく、文化放送「超!A&G+」で毎週火曜日午後7時30分から生放送でお送りしています。メインパーソナリティの桃井はるこを中心に、田口尚平アナやギャイドルズ(!?)など数多くの仲間と共に、ゲームの最新情報をお届け。

ゲーム内おまつりイベントのテーマと連動したトークも展開!

放送終了後はYouTubeの文化放送A&Gチャンネルにて延長線!実際にゲームをプレイしながら一緒に楽しみましょう。



関連情報その2. 「サバイバルクイズシティ ギャーランチ編」







「Survival Quiz CITY」を応援するアイドルグループ「ギャイドルズ」が、GYAAR Studio公式YouTubeチャンネルにてのんびり生配信。月曜から金曜、お昼の12時から1時まで。

▶︎ https://www.youtube.com/@gyaarstudio1984/streams

11月からは月1回夜8時の「ギャーディナー」もスタート



製品概要







(C)2023 Valve Corporation. Steam は、米国及びまたはその他の国の Valve Corporation の商標及びまたは登録商標です。

Nintendo Switch は任天堂の商標です。



『Survival Quiz CITY』は、株式会社バンダイナムコスタジオ(東京都江東区、代表取締役社長:内山 大輔)のゲームレーベル「GYAAR Studio(ギャースタジオ)」の第1弾タイトルで、PC(Steam)向けに2022年3月に発売された、オンライン上の多人数で遊ぶサバイバルクイズアクションゲーム。プレイヤーは、サバイバルクイズシティの住人「ギャー君」となって、クイズとアクションステージを勝ち抜き優勝を目指します。『Survival Quiz CITY おまつり編』は、『Survival Quiz CITY』の基本ゲーム軸は踏襲し、新規フィーチャーを加えNintendo Switch(TM)とSteamに登場した最新作です。そして新たな公式コンテンツ『サバイバルクイズシティ ロブロックス編』が登場!



GYAAR Studio





公式サイト: https://www.bandainamcostudios.com/gyaarstudio

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/GYAAR_Studio <@GYAAR_Studio>

公式YouTube: https://www.youtube.com/@gyaarstudio1984/



株式会社Phoenixx





公式サイト: https://phoenixx.ne.jp/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>

公式YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7GFEi5fF9-mfLIqnyzRMDw



