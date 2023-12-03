［福岡市役所］

「スタートアップ」の支援に先進的に取組む10自治体で構成される「スタートアップ都市推進協議会（会長＝福岡市長 高島 宗一郎）」は令和６年１月31日（水）に、各都市選りすぐりの特色あるスタートアップと首都圏企業とのマッチングイベントを開催します。





加盟自治体から選抜されたスタートアップ26社によるピッチ（ショートプレゼンテーション）や、ブース展示を通じて、既存事業との出会いや新たなビジネスを創出します。

また、自治体の首長（富谷市、つくば市、高岡市、北九州市、福岡市）によるトークセッションを開催します。



皆様、ぜひ奮ってご観覧ください。

日 時：令和６年１月３１日（水）１４︓００ - １８︓３０（開場１３︓３０）

場 所︓ BASE Q （東京都千代田区有楽町１丁目１-２東京ミッドタウン日比谷６F）



↓プログラムの詳細・お申込みは以下URLをご参照ください（要事前申込、参加無料）

https://jss10th.jp



【団体概要】

団体名：スタートアップ都市推進協議会

（青森市、富谷市、つくば市、千葉市、浜松市、高岡市、北九州市、福岡市、別府市、熊本市）

URL：https://startup-toshi.com/

Facebook：http://www.facebook.com/startuptoshi/

設立：2013年12月23日

事業内容：推進協議会の開催、小中高生・大学生向けチャレンジマインド醸成教育、マッチング事業、

スタートアップ都市推進に関する事業の検討





■トークセッション１.

これからの「スタートアップ都市」の話をしよう



■セッション２.

私のまちの「スタートアップ都市宣言」



■参加企業紹介





企業プレスリリース詳細へ （2023/12/03-19:40）