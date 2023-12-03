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「全国の選ばれしスタートアップが集結！」マッチングイベント「JAPAN STARTUP SELECTION」10回目のアニバーサリー開催！！

［福岡市役所］

「スタートアップ」の支援に先進的に取組む10自治体で構成される「スタートアップ都市推進協議会（会長＝福岡市長 高島 宗一郎）」は令和６年１月31日（水）に、各都市選りすぐりの特色あるスタートアップと首都圏企業とのマッチングイベントを開催します。


加盟自治体から選抜されたスタートアップ26社によるピッチ（ショートプレゼンテーション）や、ブース展示を通じて、既存事業との出会いや新たなビジネスを創出します。
また、自治体の首長（富谷市、つくば市、高岡市、北九州市、福岡市）によるトークセッションを開催します。

皆様、ぜひ奮ってご観覧ください。
日　時：令和６年１月３１日（水）１４︓００ - １８︓３０（開場１３︓３０）
場　所︓ BASE Q （東京都千代田区有楽町１丁目１-２東京ミッドタウン日比谷６F）

↓プログラムの詳細・お申込みは以下URLをご参照ください（要事前申込、参加無料）
https://jss10th.jp

【団体概要】
団体名：スタートアップ都市推進協議会
　　　（青森市、富谷市、つくば市、千葉市、浜松市、高岡市、北九州市、福岡市、別府市、熊本市）
　　　　URL：https://startup-toshi.com/
　　　　Facebook：http://www.facebook.com/startuptoshi/
　　　　設立：2013年12月23日
事業内容：推進協議会の開催、小中高生・大学生向けチャレンジマインド醸成教育、マッチング事業、
　　　　　スタートアップ都市推進に関する事業の検討


■トークセッション１.
　これからの「スタートアップ都市」の話をしよう

■セッション２.
　私のまちの「スタートアップ都市宣言」　

■参加企業紹介　


企業プレスリリース詳細へ （2023/12/03-19:40）

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