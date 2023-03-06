［株式会社ギークピクチュアズ］

株式会社フォンテーン（本社：北海道札幌市、代表取締役：熊林 克引）と株式会社ギークピクチュアズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小佐野 保）が、共同運営する映画・ドラマに特化したWEBメディア「CINEMAS＋」は、4月1日(土)にタイの人気俳優Kao NoppakaoとUp Poompat（以下KaoUp）のファン参加型イベントを開催いたします。



タイドラマ「Lovely Writer」に主演した人気俳優2名の緊急来日が決定しました。同ドラマで主演を務め、世界中で人気を博すKaoUpが日本ファンの前にそろって登場します！今回もファンの皆様のために、さまざまな楽しい企画を準備していますので、ぜひご期待下さい。

※グッズラインナップやチケット販売開始日時につきましては近日発表いたします。







イベント詳細





【日時】 2023年4月1日 (土)

（1部）13時開場／14時開演 SHOW TIME 90min. (予定)

（2部）17時開場／18時開演 SHOW TIME 90min. (予定)

※4/2（日）にはチケット購入特典となるグリーティングも開催予定となっております。





【会場】 文京シビックホール 大ホール

〒112-0003 東京都文京区春日1-16-2

（文京シビックセンター内）

・東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」5番出口直結

・都営地下鉄三田線・大江戸線「春日駅」直結

・JR中央線・総武線「水道橋駅」徒歩約10分





【イベント公式Twitter】 ＠KaoUp_0401

https://twitter.com/KaoUp_0401





【主催】 CINEMAS+（ https://cinema.ne.jp/ ）

［株式会社フォンテーン／株式会社ギークピクチュアズ］





【企画／制作】株式会社ギークピクチュアズ





【協力】タイドラマガイド「D」

［株式会社東京ニュース通信社］



【前回イベントレポート＆インタビュー】CINEMAS+掲載

『Lovely Writer』主演俳優アップ、日本初ファンミで魅せたかわいらしさの根源

https://cinema.ne.jp/article/detail/51050



タイ俳優のアップ「日本のファンのTwitterはいつも見ている」俳優になったきっかけも

https://cinema.ne.jp/article/detail/51051





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[ 会社概要 ]

■株式会社ギークピクチュアズ

所在地：東京都渋谷区神宮前2-27-5

代表者：小佐野 保

設立：2007年2月5日

資本金：6,000万円

事業内容：

・TVCM・映画・ミュージックビデオなどマルチメディアにおける映像コンテンツの企画・制作

・キャラクターIPコンテンツ、NFT、WEBCOMICの開発・運用および著作権の管理、企業サポート、

クリエイターのマネージメント

・イベント・セールスプロモーションの企画制作

・グラフィック・アニメーション・CGIコンテンツなどの企画制作

・デジタルメディアの企画・運営

・音楽著作権の管理・利用の開発および楽譜の出版

ウェブサイト：https://geekpictures.co.jp/





■株式会社フォンテーン

所在地：統括事業本部 東京都世田谷区三軒茶屋2-52-12

設立：2007年7月30日

代表取締役：熊林 克引

事業内容：CATV工事、保守業務（幹線/マンション導入・宅内/一戸建）

FTTH工事、保守業務 （幹線/マンション導入・宅内/一戸建）

IRU・地域情報通信基盤設備推進事業（設計申請業務/幹線/接続/IPBOX設営

総務省 暫定的難視聴対策事業（BS受信対策業務）

総務省 電障対策アンテナ工事（東京スカイツリー 電障対策工事）

東北地方災害復旧支援事業（東北自動車道 震災復旧工事）

移動体通信設備工事（WiMAX他）

LAN及びネットワーク工事全般

（有線LAN/Wi-Fi設備/Webカメラ/防犯設備等）

同報系防災行政無線設備 デジタル化再設備工事

700MHz帯利用特定基地局 テレビ受信対策業務

泊原発全号機用換気設備設置工事

電力設備、LED設備事業

携帯電話基地局建設事業

無線基地局保全事業

ホームページ： https://www.fountain.co.jp/

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【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社ギークピクチュアズ

広報担当：田中海

電話：03-6804-2381

メールアドレス：kaoup@geekpictures.co.jp



企業プレスリリース詳細へ （2023/03/06-21:16）