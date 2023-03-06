“KaoUp”がそろって緊急来日決定！「CINEMAS＋」主…
［株式会社ギークピクチュアズ］
株式会社フォンテーン（本社：北海道札幌市、代表取締役：熊林 克引）と株式会社ギークピクチュアズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小佐野 保）が、共同運営する映画・ドラマに特化したWEBメディア「CINEMAS＋」は、4月1日(土)にタイの人気俳優Kao NoppakaoとUp Poompat（以下KaoUp）のファン参加型イベントを開催いたします。
タイドラマ「Lovely Writer」に主演した人気俳優2名の緊急来日が決定しました。同ドラマで主演を務め、世界中で人気を博すKaoUpが日本ファンの前にそろって登場します！今回もファンの皆様のために、さまざまな楽しい企画を準備していますので、ぜひご期待下さい。
※グッズラインナップやチケット販売開始日時につきましては近日発表いたします。
イベント詳細
【日時】 2023年4月1日 (土)
（1部）13時開場／14時開演 SHOW TIME 90min. (予定)
（2部）17時開場／18時開演 SHOW TIME 90min. (予定)
※4/2（日）にはチケット購入特典となるグリーティングも開催予定となっております。
【会場】 文京シビックホール 大ホール
〒112-0003 東京都文京区春日1-16-2
（文京シビックセンター内）
・東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」5番出口直結
・都営地下鉄三田線・大江戸線「春日駅」直結
・JR中央線・総武線「水道橋駅」徒歩約10分
【イベント公式Twitter】 ＠KaoUp_0401
https://twitter.com/KaoUp_0401
【主催】 CINEMAS+（ https://cinema.ne.jp/ ）
［株式会社フォンテーン／株式会社ギークピクチュアズ］
【企画／制作】株式会社ギークピクチュアズ
【協力】タイドラマガイド「D」
［株式会社東京ニュース通信社］
【前回イベントレポート＆インタビュー】CINEMAS+掲載
『Lovely Writer』主演俳優アップ、日本初ファンミで魅せたかわいらしさの根源
https://cinema.ne.jp/article/detail/51050
タイ俳優のアップ「日本のファンのTwitterはいつも見ている」俳優になったきっかけも
https://cinema.ne.jp/article/detail/51051
-----------------------------------------------------------------------------------
[ 会社概要 ]
■株式会社ギークピクチュアズ
所在地：東京都渋谷区神宮前2-27-5
代表者：小佐野 保
設立：2007年2月5日
資本金：6,000万円
事業内容：
・TVCM・映画・ミュージックビデオなどマルチメディアにおける映像コンテンツの企画・制作
・キャラクターIPコンテンツ、NFT、WEBCOMICの開発・運用および著作権の管理、企業サポート、
クリエイターのマネージメント
・イベント・セールスプロモーションの企画制作
・グラフィック・アニメーション・CGIコンテンツなどの企画制作
・デジタルメディアの企画・運営
・音楽著作権の管理・利用の開発および楽譜の出版
ウェブサイト：https://geekpictures.co.jp/
■株式会社フォンテーン
所在地：統括事業本部 東京都世田谷区三軒茶屋2-52-12
設立：2007年7月30日
代表取締役：熊林 克引
事業内容：CATV工事、保守業務（幹線/マンション導入・宅内/一戸建）
FTTH工事、保守業務 （幹線/マンション導入・宅内/一戸建）
IRU・地域情報通信基盤設備推進事業（設計申請業務/幹線/接続/IPBOX設営
総務省 暫定的難視聴対策事業（BS受信対策業務）
総務省 電障対策アンテナ工事（東京スカイツリー 電障対策工事）
東北地方災害復旧支援事業（東北自動車道 震災復旧工事）
移動体通信設備工事（WiMAX他）
LAN及びネットワーク工事全般
（有線LAN/Wi-Fi設備/Webカメラ/防犯設備等）
同報系防災行政無線設備 デジタル化再設備工事
700MHz帯利用特定基地局 テレビ受信対策業務
泊原発全号機用換気設備設置工事
電力設備、LED設備事業
携帯電話基地局建設事業
無線基地局保全事業
ホームページ： https://www.fountain.co.jp/
-----------------------------------------------------------------------------------
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社ギークピクチュアズ
広報担当：田中海
電話：03-6804-2381
メールアドレス：kaoup@geekpictures.co.jp
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/06-21:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
SNSで話題の「ハルーミチーズ」テイスティングディナーイベント(03/06 22:16)
SEASON5王者決定！セガ公式プロ大会「太陽生命 ぷよぷよファイナルズ SEASON5 鹿児島」ともくん選手が連覇を達成！(03/06 21:45)
【2022年度総括】OSグループ健康経営の取り組みについて(03/06 21:45)
ママ目線の消費満足度ランキング「ベビカムアワード2023」。幼児教室総合グランプリは3年連続「ベビーパーク」！全国のママたちから選ばれる理由とは？ママたちのリアルな感想や特長をご紹介します。(03/06 21:45)
キタニタツヤの人気楽曲「ちはる」とmonogatary.comがコラボして募集した小説コンテストの大賞作品決定！(03/06 21:45)
『テクノロイド オーバーマインド』のBlu-ray＆DVD予約受付中！第3巻描き下ろしジャケットイラストを初解禁！(03/06 21:45)
【サイカルトラスト株式会社】特許取得済”Web3型”真正性担保プラットフォーム「鑑定証明システム（R）」発明企業：サイカルトラストが、フィンテックサミット2023 「インパクトピッチ」一次審査を通過！(03/06 21:45)
BE AT TOKYOプロデュースによる日本相撲協会公式グッズ第4弾が発売！(03/06 21:45)
教育活動の中で初めて実施、地域と学校が一体となった「声かけ運動」(03/06 21:45)
陸に海を再現!!「陸生まれ・陸育ち」【完全陸上養殖さば】の養殖に成功しました！(03/06 21:45)
組織改定および人事異動について(03/06 21:40)
役員人事について(03/06 21:40)
外務省×小学館Steenzの「ファッション×気候変動」イベント「JAPAN CLIMATE CHALLENGE LAB 2023 ～ファッション×気候変動～」(03/06 21:40)
WWFとセイコーエプソン、世界の森林の保全と回復に向けた3年間のパートナーシップを開始(03/06 21:40)
【Alexander McQueen】ルーニー・マーラ：第29回「SAGアワード」の授賞式でアレキサンダー・マックイーンを着用(03/06 21:40)
綿花の収穫後に廃棄される枝を使った「森のタンブラー 伯州綿」(03/06 21:40)
日本の「ゼロエミッション」戦略はグリーンウォッシュ(03/06 21:40)
Industry Alphaがロゴマーク、HP、カタログデザインの一新を発表。(03/06 21:40)
Web3セキュリティ会社KEKKAIがハードウェアウォレット会社OneKeyと業務提携を開始(03/06 21:40)
なら歴史芸術文化村が、まもなく開村１周年を迎えます！～開村１周年記念事業のご案内～(03/06 21:40)
FLOS COMIC人気4作品がフルカラー版で好評発売中！！(03/06 21:16)
VOCE4月号（通常版）の付録がSNSで好評！ KANEBO新作ふき取りローションなどがいち早く試せる(03/06 21:16)
【加藤マユミ×ヴィレッジヴァンガード】人気漫画家〈加藤マユミ〉との限定コラボグッズ発売決定！(03/06 21:16)
新型コロナウイルスに関連した患者の死亡について(03/06 21:16)
新型コロナウイルスに関連した患者の発生について(03/06 21:16)
『救世少女 メシアガール おかわり』ストーリーイベント「ひな祭りライブと不思議な桃の木」後半開始！新★3デコ カンラ[きゃぴ☆かわ将軍]がピックアップガチャで登場！ 限界突破クエストも開催決定！(03/06 21:16)
DMM GAMES『FLOWER KNIGHT GIRL』3月6日アップデート実施！新イベント「薫る甘味と秘めた想い」開催！(03/06 21:16)
yama × 人気イラストレーターともわか、雪下まゆ、凪とのコラボグッズが当たる『X Beyond第四弾オンラインくじ』の販売が決定！S賞には限定サイン付き白パーカーなど豪華特典が目白押し！(03/06 21:16)
おうち時間をアトリエのように楽しめる、「HYGGEエプロン」や「溶岩石ドライボード」、手作り「アロマストーントレイキット」などの新作アイテムをフェリシモ「SeeMONO［シーモノ］」が発表(03/06 21:16)
阪神甲子園球場 今シーズンの外周フードイベント“第一弾” 「甲子園 キッチンカー祭in2023」を開催！(03/06 21:16)