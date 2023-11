[株式会社エムダッシュ]

2024年2月21日(水) Zepp Osaka Bayside / 2024年2月23日(金・祝) Zepp Haneda (TOKYO)



チケットのFC1次先行は12月4日(月)より年額会員を対象にスタート!









今年8月に初の日本単独コンサートを成功させた韓国の4人組ボーイズグループAB6IX(エイビーシックス)が2024年2月に東京・大阪にて「2024 AB6IX FANCONCERT “My Dear ABNEW”」を開催することが決定!

本公演は日本オリジナル公演となっており、コンサートとはまた違った魅力を垣間見ることができるファンコンサート開催にABNEW(ファンの愛称)たちの期待をより一層高める。

チケットのファンクラブ先行は、12月4日(月)より年額会員を対象に1次先行をスタート。2次先行は12月26日(火)より年額・月額会員を対象に行う。ぜひこの機会をお見逃しなく!





EVENT INFORMATION





■日程

2024年2月21日(水) [Zepp Osaka Bayside]

18:00 開場 / 19:00 開演



2024年2月23日(金・祝) [Zepp Haneda (TOKYO)]

[1部] 13:00 開場 / 14:00 開演

[2部] 18:00 開場 / 19:00 開演



■料金

13,200円(税込/全席指定)

*入場時ドリンク代別途必要

*6歳以上要チケット、未就学児入場不可

*営利目的の転売禁止



■お問合せ

<大阪>SOGO OSAKA (平日 14:00~16:00 ※土日・祝日を除く)

TEL:06-6344-3326



<東京>バッドニュース (平日 11:00~16:00 ※土日・祝日を除く)

TEL: 03-6416-1515 / MAIL: info@badnews.co.jp



[主催・企画] (株)BRANDNEW MUSIC / (株)エムダッシュクリエイティブ

[制作] (株)エムダッシュ

[協力] (株)JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント / AB6IX JAPAN OFFICIAL FANCLUB ”ABNEW”

[制作協力・運営・招聘] (株)バッドニュース





TICKET INFORMATION





【FC1次先行】 *ABNEW年額プラン対象

2023年12月04日(月)11:00 ~ 2023年12月17日(日)23:59



【FC2次先行】 *ABNEW年額・月額プラン対象

2023年12月26日(火)11:00 ~ 2024年01月08日(月・祝)23:59



*詳細はAB6IX JAPAN OFFICIAL FANCLUB “ABNEW”にてご確認ください。

→ https://www.ab6ix.jp





PROFILE





AB6IX (エイビーシックス)

2019年に1st MINI ALBUM 「B:COMPLETE」でデビューしたチョン・ウン、キム・ドンヒョン、パク・ウジン、イ・デフィで構成された4人組のボーイズグループ。全メンバーが作詞、作曲、プロデュースを手掛けるアーティストとして、アルバムごとに多彩なジャンルの音楽を披露し、目覚ましい成長を成し遂げている。さらにグループ活動の他、俳優やラジオDJ、他アーティストのプロデュースなど幅広く活躍中だ。

2021年11月にはMINI ALBUM 「ABSOLUTE 6IX」で日本デビューを果たし、今年2023年8月には日本で初めての単独コンサート「2023 AB6IX WORLD TOUR “THE FUTURE” in JAPAN」を開催。会場全体を熱狂の渦に巻き込み成功裏に収めた。



JEON WOONG





生年月日:1997.10.15

ポジション:メインボーカル

血液型:B型















KIM DONG HYUN





生年月日:1998.09.17

ポジション:ボーカル

血液型:O型















PARK WOO JIN





生年月日:1999.11.02

ポジション:ダンス・ラップ

血液型:A型















LEE DAE HWI





生年月日:2001.01.29

ポジション:ボーカル

血液型:A型

















最新ミュージックビデオ





AB6IX (에이비식스) 'LOSER' M/V







・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



▼本プレスリリースは、下記URLからダウンロードをしてお受取りください▼

https://prtimes.jp/a/?f=d40619-114-14aeca58d84c6ae875873dfdd5d80cee.pdf







企業プレスリリース詳細へ (2023/11/30-19:16)