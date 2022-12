[株式会社リコー]



2023年1月6日 (金) ~ 1月9日 (月) 札幌創世スクエア、2023年1月23日 (月) ~ 1月29日 (日) Place M(東京)で、株式会社リコーが主催する「RICOH THETA フォトコンテスト2022」における入賞作品展 “Beauty is all around 2022” を開催いたします。



「RICOH THETA フォトコンテスト2022」では、日常・風景・アートの3つの部門を設け、THETAで撮影した360度写真を使った作品を募集しました。



3名の審査員により、グランプリと、準グランプリ、今年設けられたイグノーベル賞ならぬigTHETA賞、入賞作品が選ばれました。



入賞作品展では、受賞、入賞した51作品、ならびに審査員の作品を展示いたします。



RICOH THETAで撮影した360度写真は、編集次第で様々な表現の作品に仕上げる事ができます。



ユーザーの皆さまそれぞれの視点で表現された作品とともに、それぞれの作品に添えられたテーマや、こだわり、撮影設定をご覧いただけます。



360度カメラでしかできない表現の世界を、ぜひお楽しみください。



また、さっぽろ創世スクエア初日1月6日(金)は、18:00~オープニングセレモニー、写真展開催期間中には審査員のシンヤB氏によるギャラリートーク、撮影会などを開催いたします。



【RICOH THETA 公式写真展 開催場所】

■さっぽろ創世スクエア

展示期間:2023年1月6日(金)~9日(月)入場料:無料

所在地:北海道札幌市中央区北1条西1丁目6

http://www.sapporo-sosei-square.jp/access.html

TEL:011-596-9943

開催時間:10:30~18:30



■Place M

展示期間:2023年1月23日(月)~29日(日)入場料:無料

所在地:東京都新宿区新宿1-2-11 近代ビル3F

https://www.placem.com/accessmap/accessmap.php

TEL:03-3341-6107

開催時間:12:00~19:00



※Place Mでは同期間中に、隣のミニギャラリーにて、シンヤB氏が2013年に制作した「Afterwards, Me」世界初のRICOH THETA個人写真展のオリジナルプリントを展示いたします。



【オープニングセレモニー】

日時:2023年1月6日(金)18:30~

場所:さっぽろ創世スクエア

ゲスト:シンヤB

写真家、アーティスト、ドラマトゥルク

下北沢 (東京) 生まれ。高校時代からアメリカで暮らし始め、30歳でアメリカの大学院を卒業。米国テンプル大学のジャパンキャンパスにアート学科を立ち上げ、現在は、三軒茶屋にある日米グローバルキャンパスにて教壇に立つ。個人展覧会として「Things I see, do away (1999, Gallery Art Space)」 「Our World (2012, 現代ハイツ)」「Afterwords, Me (2013, 現代ハイツ)」「作例 — よくある質問と消えていく写真の言葉 (2022, Place M)」などがあり、近年は、審査員と展覧会のキュレーションを担当した RICOH THETA 公式写真展「Beauty is all around 2021 (リコーイメージングスクエア)」が東京と大阪を巡回した。Adobeフォトことはじめオンライン講座の講師を2020年から務める。



【撮影会】

日時:1月7日(土)15時30分~(プレミアアンバサダーいけださん主催)

場所:さっぽろ創世スクエア



日時:1月28日(土)14時~

場所:Place M



【審査員シンヤB氏によるギャラリートーク】

日時:1月8日(日)・9日(日)14時~

場所:さっぽろ創世スクエア



日時:1月28日(土)17時~

場所:Place M



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/19-11:16)