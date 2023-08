[Hero Entertainment Co., Ltd]

公式X(旧Twitter)にてAmazonギフトカードが当たるキャンペーン開催中!



オンラインエンターテイメント企業のHK Hero Entertainment Co., Ltd(本社:香港、以下HK Hero Entertainment)は、毎日1000個以上の宝箱を開くことができる、超爽快騎士アドベンチャーRPG『サンローラン騎士団』(iOS版、Android版)の事前登録受付を、2023年8月18日(金)より開始いたしました。あわせて、公式X(旧Twitter)にてAmazonギフトカードが当たるキャンペーンも開催したことをお知らせいたします。







アプリストアで事前登録をすることで、事前ダウンロード開始時にプッシュ通知や自動ダウンロードが行われますので、ぜひご登録ください。



事前登録URL





・APP Store:https://apps.apple.com/jp/app/id6461721780

・Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herogame.gplay.rpg.knights.of.saint.laurent



公式X(旧Twitter)事前登録受付キャンペーン





事前登録受付の開始を記念し、「事前登録受付キャンペーン」を公式X(旧Twitter)にて開催しております。

Amazonギフトカードが当たるチャンスがございますので、奮ってご参加ください。



【参加方法】

1.公式X(旧Twitter)をフォロー(https://twitter.com/Knt_saintL)

2.対象投稿をリポスト(RT)



他にもゲーム関する最新情報を随時告知いたしますので、ぜひ公式アカウントをフォローしてください。公式X(旧Twitter)アカウント:https://twitter.com/Knt_saintL



『サンローラン騎士団』とは





『サンローラン騎士団』は毎日獲得できる大量の宝箱を開け、騎士を育成して美少女パートナーと共に様々な魔物を討伐するアドベンチャーRPGです。

すきま時間にピッタリなカジュアルゲームとなっております。



特徴1-無限にもらえる宝箱で楽々プレイ

タップするだけで次々と宝箱を開き、ゲットした装備や経験値でその場で騎士を強化することが可能。

「毎日もらえる宝箱の数が多すぎる!一つ一つ開けるのは疲れる!」とお考えの方もご心配なく!

オートモードで自動に宝箱を開く機能も搭載!無限にガチャが引けるようなワクワク感!



特徴2-かわいい美少女たちとアドベンチャー

自然系、魔法系、戦闘系、深淵系...異なるタイプの美少女キャラクターが勢揃い!

お気に入りの彼女たちをパートナーに迎え、最強の美少女パーティーを育て上げることが可能。

また、ドット絵で描かれたキュートなグラフィックも見所!



特徴3-多々なる種族の強敵にチャレンジ

冒険モード、巨龍の巣、栄耀試練...所々に潜む人狼、ドラゴン、ダークナイト...

様々な種族の魔物を討伐し、サンローラン大陸を守り抜こう!



特徴4-自分だけの戦闘スタイルで目指せ最強騎士

連撃、反撃、吸血、回避、会心...数十種類の属性から自分だけの特化騎士を育成可能!

決闘場のランキング戦で他のプレイヤーと差をつけよう!



特徴5-ミニゲーム満載で、全てが騎士の育成に繋がる

宝探し、宝石パズル、荘園採取などのミニゲームで冒険中に一息を!

適度の休憩も強くなる秘密の一つ。あらゆる要素で騎士を強くしよう!











++++++++++++++++++++++

タイトル: サンローラン騎士団

ジャンル: 毎日1000個以上の宝箱を開けるRPG

対応端末: iOS/Android

価格: 基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

開発・運営: HK Hero Entertainment Co., Ltd

配信日: 2023年内(予定)

公式X(旧Twitter)アカウント:https://twitter.com/Knt_saintL

(C)HK HERO ENTERTAINMENT CO., LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

++++++++++++++++++++++

【HK Hero Entertainment紹介】



HK Hero Entertainmentは、中国北京に本社を置くオンラインエンターテイメント企業HERO GAMESの香港法人です。Hero Entertainmentは2015年の設立以来、スマートフォン向けゲームアプリの開発・パブリッシング及びモバイルe-Sports競技大会の組織運営等を中心に中国及び世界各地で事業を展開し、全国中小企業株式譲渡システム(National Equities Exchange and Quotations、通称NEEQ)に上場しました。また、設立当初より海外進出を視野に入れた事業展開を行い、全世界154ヶ国・地域の「おすすめアプリ」に選ばれた『Art of War: Red Tides』を始め、『Crisis Action』、『Phantom Blade2』、『一起来冒険』等の人気ゲームアプリを世界各地で配信し、4億人を超えるユーザーを獲得しております。

株式会社コーエーテクモゲームスの監修のもとで開発された育成戦略型シミュレーション『新三國志』をはじめ、セガホールディングスよりアーケードゲーム「三国志大戦」シリーズのIPライセンス使用許諾を受けて開発された戦略型カードRPG『三国志大戦M』や超爽快3DアクションRPG『パニシング:グレイレイヴン』などのタイトルを日本でリリースしており、App Store及びGoogle Playのダウンロードランキングでそれぞれ上位にランクインするだけでなく、「おすすめゲーム」に掲載されるなど、多くの方々に大変ご好評をいただいております。

HERO GAMESは中国大陸以外にも香港、台湾、日本に現地法人を設立しており、「Global Quality, Make Difference」という経営理念のもと、今後も全世界のお客様に良質なオンラインコンテンツをお届けするために、積極的に海外パブリッシング事業を推進してまいります。



