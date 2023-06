[Pinkoi]

台湾発・アジア最大級のグローバル通販サイト「Pinkoi」は、2023年5月20日~6月21日の期間における「レディース水着」について、一足先に暑さを迎えた台湾と香港からの購入者数が前年同期より1.5倍増加していることを観測いたしました。各国でのマスクの着用ルールが緩和されて初めての夏、これから続く猛暑のなかで日本でも水着を新調する人が増えることが予想されます。特にその中でもコスパが高く、「個性」や「多様性」を強く意識した、人と被らないユニークなデザインの「タイ水着」人気ブランド5選をご紹介します。







このたび、アジア最大級のグローバル通販サイト「Pinkoi*」上の商品カテゴリ「レディース水着」における台湾と香港からの購入者数が、2023年5月20日~6月21日に前年同期から1.5倍増加していることを観測いたしました。マスク着用ルールの緩和されて初めての夏、既に気温35°C近い台湾と香港に続き、日本国内でも同様の伸びが見込まれます。

「個性」や「多様性」が意識されている今、新調する水着も人と被らないユニークなデザインが好まれています。そんな個性派水着の代名詞としてPinkoiで大変人気なのが「タイ水着」です。タイのデザインプロダクトは、色使いや素材にもこだわったデザイン性の高さだけでなく、その質とコスパの高さも世界的に注目されています。2023年の夏に大注目のタイ水着ブランドをご紹介します。



* Pinkoiは、台湾・香港・中国・タイ・韓国・日本などのアジアを中心とした各国のデザイナーからデザインプロダクトを直接購入できる越境ECです。5万店以上のショップと625万人以上の会員登録者を抱え、特に20~40代の女性に多く利用されています。



タイの激アツ水着ブランド5選をご紹介





■ Bullet by Army of Interns 目を引く配色とサステナブルな品質

ニューヨークでデザインを学んだ2人が2015年に立ち上げた「Bullet by Army of Interns」は、2023年のPinkoiで最も人気を集める水着ブランドです。ビーチに映えそうなツートンカラーが特徴的なツーピース水着は、2019年に立ち上げられた新たな製造ラインにより、裏地も含めて100%リサイクル素材で作られたもの。サステナブルを意識しながらファッションを楽しめます。



<左上から>

・環境にやさしい生地 - Stack set - ネイビーコーラルツートンカラー / ツーピース水着 | 6,870~

https://jp.pinkoi.com/product/yw3MkyAV

・ワンピース水着│エコ素材 - Jaw suit - ネイビー 026NAVY | 6,660円~

https://jp.pinkoi.com/product/xW5xgNLS

・Primary high-waist bottom - 黒色 / ハイウエスト水着 (別売) 029BLCK | 3,190円~

https://jp.pinkoi.com/product/dcWr82Uc



■ MAILLOT CO. 大胆なバックデザインが魅力

旅行・スポーツ・ファッションを愛する2人のデザイナーが立ち上げた「MAILLOT CO.」は、タイ水着が海外から注目されるようになったきっかけとも言える先駆けのブランド。アジア人向けにセクシーにデザインされたワンピースタイプの水着が人気で、背中に施された大胆な肌見せデザインが特徴的です。安心できる着心地はもちろん、上品さも譲れない方におすすめ。



<左上から>

・クロスバック-ブルー/水着 | 5,740円~

https://jp.pinkoi.com/product/WaW42HQN

・水泳着 紺色/黄色 タイプ Crossback | 5,740円~

https://jp.pinkoi.com/product/Tos85UN2

・NAVEGAR(V.2)-ブルー/水着 | 5,232円~

https://jp.pinkoi.com/product/DPgHz5P5



■ APRILPOOLDAY タイの80年代ヴィンテージスタイル

「APRILPOOLDAY」は、世界の幅広い世代から愛される有名ファッションブランドです。

クリエイティブ性・インスピレーション・個性を大切に、異なるスキルを持つ4人が2014年に立ち上げました。

南国らしいポップなカラーが目を惹くツーピース水着は、普段使いもできるようにデザインされていて、実用性とコスパの高さが嬉しい商品です。



<左上から>

・SMOGGIE /バイオレット | 10,860円~

https://jp.pinkoi.com/product/4QxSseE5

・NATALIE'S FOREVER ONE / アイリッシュグリーン | 11,670

https://jp.pinkoi.com/product/dLAGixD7

・エイプリルプールデイ/セルキー/オーシャンシュリンプ | 11,670円

https://jp.pinkoi.com/product/bDSHF3gG



■ Waterandothers シンプルなデザインにフェミニンなアクセント

バンコクに拠点を持つ3人のデザイナーが2016年に立ち上げた「Waterandothers」は、フェミニンさと機能性を兼ね備えたデザインが特徴です。色味や形にさりげない個性が光る水着が並び、シンプルだけど人とは違ったおしゃれを意識したい方にぴったりなブランド。2023年も日本で注目されているシアー素材の透け感が可愛いスリーピース水着が人気です。



<左上から>

・アイリス水着 | 7,470円~

https://jp.pinkoi.com/product/tWSyPuhM

・ブラックワンピース水着 | 7,230円~

https://jp.pinkoi.com/product/ZSbWbtk8

・パステル水着Waterandothersヨーグルト | 7,630円~

https://jp.pinkoi.com/product/ZTxfAZMH



■ NYNE 安心の紫外線カットと優しい素材

生後3ヶ月の娘のために水着をデザインしたことをきっかけとして、2015年に生まれたブランド「NYNE」。

UPF50+の紫外線カット効果がありながら化学繊維を含まない優しい素材を使用しているので、赤ちゃんから大人まで安心して海やプールを満喫することができます。地味になりがちなラッシュガードもポップで楽しいデザインが見つかります。



<左上から>

・トロピカルラッシュガード:トリプルギンガムUV耐性長袖水着 | 9,640円~

https://jp.pinkoi.com/product/pHhXGb6i

・トロピカルラッシュガード:ギンガム愛好家のUVプロテクション長袖水着 | 10,130円~

https://jp.pinkoi.com/product/7nwTtgVG

・Bow Bow Baby : ワンピース | 7,220円~

https://jp.pinkoi.com/product/4Yc5yY8v



※価格は、為替レートにより変動する場合があります。



キャンペーン【タイの水着セレクション】対象ショップ全品7%OFF





本プレスリリースにて紹介された以下ショップの商品が、期間限定で全品7%OFFにてご購入いただけます。

お得にタイ水着をゲットして、その魅力を感じていただけるチャンスです!



【期間】2023年6月29日(木)~7月12日(水)

【対象ショップ】

Bullet by Army of Interns | https://jp.pinkoi.com/store/bulletbyaoi

APRILPOOLDAY | https://jp.pinkoi.com/store/aprilpoolday

MAILLOT CO. | https://jp.pinkoi.com/store/maillotco

Waterandothers | https://jp.pinkoi.com/store/waterandothers

NYNE | https://jp.pinkoi.com/store/nynebrand



【特設ページ】https://jp.pinkoi.com/search?q=%40thai-swim7off-jp





Pinkoiとは









「Pinkoi(ピンコイ)」は台湾発・アジア最大級(商品数:230万点以上、ショップ数:32,000店以上 *審査制)のグローバル通販サイトです。お客様と世界のデザイナーを繋ぎ、デザインの国境をなくすことをコンセプトとした「越境ECサイト」として、世界各地のデザインプロダクトをデザイナーから直接購入することができます。台湾、香港、中国、タイ、韓国、日本などアジアの最新の雑貨やファッションに出会うことができ、会員数は全世界で500万人以上、発送実績は93の地域にのぼります。AIとデータ分析に基づいたECサイト事業のほかにも、ワークショップ、文化創造産業への投資などのサービスをグローバルに展開しています。



<会社概要>

日本支社

会社名:ピンコイ株式会社

代表者:顏君庭(ピーター・イェン)

所在地:東京都渋谷区渋谷1-23-21 渋谷キャスト2F

設立:2015年3月(日本版サイトオープン:2014年9月)



台湾本社

会社名:香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司

代表者:顏君庭(ピーター・イェン)

所在地:台湾台北市大同區承徳路三段 285 之 2 號 D.Lab 103

*他香港、中国、タイに拠点を展開

設立:2011年8月

従業員数:186名(2022年3月時点、グループ合計数)



ピンコイグループ:香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司(台湾本社)、ピンコイ株式会社(日本支社)、iichi株式会社



