SCデジタル株式会社(東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員CEO:柿木 弾、以下「SCデジタル」)は、トレジャーデータ株式会社(東京都千代田区、社長執行役員:三浦 喬、以下「トレジャーデータ」)が2023年12月20日(水)に開催する「Treasure Data Connected World 2023 Online」において、オフライン開催にて満員御礼となった株式会社グラニフ(東京都渋谷区、代表取締役 村田 昭彦、以下「グラニフ」)の高松貴宏氏、岩田篤士氏との特別対談が放映されることをお知らせします。





Treasure Data Connected World 2023 とは







未来を創造していく「開かれた世界、つながっていく世界をここから」



Treasure Data Connected World 2023は、トレジャーデータがクライアント企業様とパートナー企業のビジネス、そして業界社会へのさらなる貢献に向けて、フラッグシップイベントとして開催されるイベントです。トレジャーデータのビジョンは”Put Connected Customer Experiences at the heart of every business”。データ、情報、過去から未来、そして人、あらゆるものをConnectedする機会にしたいという想いがイベント名称に込められています。コロナ時代を経て、世の中の進化が引き続き加速している今、ビジネスも次の時代に向けて進化を続けなくてはならず、顧客データの活用の重要性はすでに認識されており、多くの企業が推進・実現しています。



2023年11月21日、フォーシーズンズホテル東京大手町にて開催され、大盛況のうちに幕を閉じた本イベントの好評をいただいた当日のセッションを、オンラインで改めてお届けします。当日ご参加できなかった方はもちろん、ご参加された方にも、顧客データ活用に関する最新の深い学びを得ていただけるでしょう。みなさまの未来を実現する実践的なヒントやインスピレーション、そして刺激が得られるはずです。



イベント概要





名称 :Treasure Data Connected World 2023 Online

開催日:2023年12月20日(水)

実施方法:オンライン開催(詳しくはお申込み後、メールにてご案内します)

参加費:無料(申込制)

対象者:CEO/COOなどのビジネスリーダー、CDOなどデジタルによる事業改革担う部門のリーダー、新規事業開発/商品開発を担当する部門のリーダー、マーケティング部門のリーダー、顧客情報をビジネスの源泉としている部門のリーダー、Treasure Data CDPご利用中企業の方、導入を検討している方

主催 :トレジャーデータ株式会社

お申込み:https://hubs.li/Q02bCM0Q0



講演概要





■ 講演タイトル

顧客体験価値強化に向けたグラニフのデータ活用戦略と実施施策とは



■ 講演内容

アフターデジタルの時代、リアルとデジタルの境界は薄れ、ただのトレンドではなく新しい消費の形となり、顧客データの利活用の重要性がさらに増しています。

全国100舗以上を誇る「グラフィックライフストア」グラニフと、CXとDXを融合し、戦略策定からシステム導入、運用まで伴走支援を行うデータ活用の専門家集団SCデジタルが一緒に取り組んだ挑戦。

今回の特別対談で、データを駆使して生み出される新しいデジタル顧客体験創造の秘密に迫ります。



■ 登壇日時

2023年12月20日(水)12:50~13:20(30分)

※ 登壇時間は多少前後する可能性があります。ご了承ください。



■ 登壇者紹介



志村 秀夫

SCデジタル株式会社 データマーケティングBU マーケティングプロデュース

データマーケター



高松 貴宏 様

株式会社グラニフ EコマースDiv.

ゼネラルマネージャー



岩田 篤士 様

株式会社グラニフ EコマースDiv デジタルコミュニケーションSec

マネージャー



■ 申込方法

下記の公式サイトからお申し込みください。

https://hubs.li/Q02bCM0Q0



SCデジタルについて











SCデジタルは、デジタル顧客体験創造の専門家集団です。

事業成長のための課題を発見・明確化し、顧客中心の解決策をクリエイティブとデジタルの力で遂行します。



名称 :SCデジタル株式会社(SC Didigtal Co., Ltd.)

所在地 :東京都渋谷区

代表者 :代表取締役 社長執行役員 CEO 柿木 弾

株主構成:住友商事株式会社100%

設立 :2017年12月

事業内容:マーケティングDXをはじめとしたDX支援事業

コンサルティング、CDP・MA等のシステム導入・運用・活用支援、

映像・動画制作、XR Studio/ライブ配信、SNSアカウント運用、

ウェブサイト制作、広告出稿・運用、等



本件に関するお問い合わせ





SCデジタル株式会社

広報担当:山本 長武

Mail:pr@scdigital.co.jp









