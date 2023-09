[東大IPC]

MBA生のディープテック系スタートアップ参画へのキャリアパスを支援



東京大学協創プラットフォーム開発株式会社、一橋大学の大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻(ICS)が提携し、一橋ICSに在籍するグローバルなバックグラウンドを持つMBA生と東大IPCの支援先であるディープテック系スタートアップとのミートアップイベントを2023年10月17日(火)に開催致します。

今回の提携を通じて、一橋ICSで実業を学ぶMBA生が、大学発シーズの事業化や大学関連スタートアップに参画する機会を創出し、世界を舞台に活躍するスタートアップとビジネスプロフェッショナルの育成を目指します。





東京大学協創プラットフォーム開発株式会社(本社:東京都文京区本郷、代表取締役社長:植田浩輔、以下「東大IPC」)と、一橋大学の大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻(ICS)(以下「一橋ICS」)は、一橋ICSに在籍するグローバルなバックグラウンドを持つMBA生と東大IPCの支援先であるディープテック系スタートアップとのミートアップイベントを2023年10月17日(火)に開催致します。





今回の提携を通じて、一橋ICSで実業を学ぶMBA生が、大学発シーズの事業化や大学関連スタートアップに参画する機会を創出し、世界を舞台に活躍するスタートアップとビジネスプロフェッショナルの育成を目指します。















研究シーズの社会実装に経営プロフェッショナル人材





一橋ICSは、日本初の全て英語によるMBAプログラムを提供しており、ハーバード大学やスタンフォード大学をはじめ世界30か国以上が認証を受けているAACSB国際認証(※1)を国内公立大学として初めて取得、またQSグローバルMBAランキングで日本の一位(※2)にも選ばれています。プログラムに参加する学生の8割近くが外国人であり、”キャプテンズ・オブ・インダストリー”にふさわしい実業人の育成を目標とする一橋大学の理念と同様に、グローバルに活躍するビジネスプロフェッショナルを目指す能力開発に注力しています。





東大IPCは、東京大学周辺のイノベーション・エコシステムの更なる発展を目指し、投資や、国内最大規模を誇る複数大学共催の起業支援プログラム「1stRound」等の活動を展開しています。またハンズオン支援の一環として、支援・投資先企業は無償で利用可能な求人マッチングプラットフォーム「DEEPTECH DIVE」を開発・提供するなど、支援先企業への人材面での成長支援にも力を入れています。





東大IPCの支援先企業は、いずれもアカデミア発の先進的な研究シーズとユニークな技術を保有しています。また、企業として大きく成長し、研究成果を社会実装させていくためには、アカデミアの力のみならず、経営のプロフェッショナル人材が不可欠です。





この度の一橋ICSと東大IPCの連携によって、世界を舞台に活躍するディープテックスタートアップを創出・育成することを目指します。





東大IPCは、大学関連スタートアップや大学関連シーズの成長にとって重要な「人材」への支援を通じて、アカデミア周辺のイノベーション・エコシステムの発展に貢献します。





主催者コメント





一橋大学大学院 経営管理研究科国際企業戦略専攻 専攻長・教授 大薗恵美

一橋ICSは、MBA修了後のキャリアの選択肢の一つとしてスタートアップ企業あるいはその支援側で活躍する事を期待していますので、東大IPCと一緒にMBA生によるインターンシップの取組みができ、嬉しく思っています。より良い社会の形成のために尽力するサイエンスベースのスタートアップの皆さまをリスペクトすると同時に、その一助になれる事を光栄に感じています。





東京大学協創プラットフォーム開発株式会社 パートナー 小澤 彩織

一橋大学の皆さまとは、国内複数大学横断型の起業支援プログラム「1stRound」で共催大学としてご一緒させて頂いており、一橋大学の中でもグローバルな環境で経営を学ぶ一橋ICSとの連携により、将来のビジネスリーダーとなり得るMBA生の皆さまにとって日本の大学関連のディープテック領域のスタートアップをより広く知っていただける機会になると期待しています。







一橋大学の大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻(ICS)について

一橋大学ICSは、日本初の全て英語で行うグローバルなMBAプログラムとして2000年に設立、32校の世界のトップビジネススクールで構成されるグローバルネットワーク GNAM(Global Network for Advanced Management)の国内唯一の加盟校です。

2021年には、ハーバード大学やスタンフォード大学をはじめ世界30か国以上が認証を受けているAACSB国際認証(※1)を国内国公立大学として初めて取得、またQSグローバルMBAランキングで日本第一位(※2)の座を獲得しています。





※1

AACSB(The Association to Advance Collegiate Schools of Business)1916年にアメリカで設立され100年以上の歴史をもつMBAを評価し認定する国際認証の代表的な機関





※2

https://www.ics.hub.hit-u.ac.jp/jp/whatson/2022/10/27/hitotsubashi_ics_ranked_no1_mba_in_japan_qs_ranking_2023_1.html





東京大学協創プラットフォーム開発株式会社(東大IPC)について

事業概要 東京大学周辺のイノベーション・エコシステムの発展を目指す投資事業会社

設立 2016年1月

株主 国立大学法人東京大学(100%)

所在地 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学南研究棟アントレプレナーラボ261

代表者 代表取締役社長 植田浩輔

URL https://www.utokyo-ipc.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/20-20:16)