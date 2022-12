[コンラッド大阪]

トレンドのパープルカラーとポップな韓国スイーツがテーマ、2023年1月13日(金)~3月21日(火・祝)



コンラッド大阪(大阪市北区中之島)「アトモス・ダイニング」では、例年ご好評いただいている韓国のスイーツをストロベリーで楽しむスイーツビュッフェの第3弾として2023年1月13日(金)~3月21日(火・祝)の期間「All About Korea」ストロベリースイーツビュッフェを開催します。







コロナ禍で外出自粛が続き、動画配信サービスの需要が増したこともあり2020年から今も熱を保ち続けている「第4次韓流ブーム」。可愛らしいビジュアルや色使いが特徴の韓国スイーツは、若者を中心にカジュアルグルメを牽引する存在です。また、人気の海外旅行先総合ランキングでは1位にソウル(韓国)がランクインするなど、高い人気を誇っています。 ※トラベルコ 2022年10月調べ



スイーツは、話題になった韓国スイーツを中心に旬のストロベリーでアレンジして創作しました。フランス生まれのマカロンを進化させた韓国発祥のスイーツ「トゥンカロン」は、ストロベリー、ラズベリーとブルーベリーの3種を生クリームのミルク量や植物性クリームの%にこだわって仕上げました。クリームやフルーツを挟んだり盛り付けて楽しむ韓国ワッフルやドーナツは自由にトッピングして楽しめるスタイルに。チョコチップクッキーを、コーヒーやラテにディップして楽しむスタイルで人気を博したスイーツ「ルベンクッキー」は、しっとりと焼き上げたストロベリーチョコチップクッキーにラテソースを注いで楽しめるようアレンジしました。韓国で根強い人気のティラミスのストロベリーバージョンや、韓国の伝統菓子「カンジョン」もストロベリーソースで仕上げてご用意いたします。また、フォトジェニックなケーキに名前を記載して楽しむ文化が近年話題となった「センイルケーキ」(バースデーケーキ)は、CONRAD OSAKAの文字を刻んだストロベリーケーキとしてビュッフェ台を彩ります。韓国スイーツを盛り上げるパステルカラーを使用した可愛らしいビジュアルのスイーツ「ギャラクシーメレンゲ」や、「パブロバストロベリー」、「ストロベリームース」、「ドリーミーカラーコーン」なども合わせてお楽しみください。



更に、毎年人気のセイボリーアイテムも、「海鮮とストロベリーのビビンメン」、「プルコギエッグサンドイッチ」、「ミニチーズドック」、「トッポギとソーセージの串」、「コリアンハニーバターチキン」、「スンドゥブチゲ」、キムチやナムル各種を含め韓国料理をふんだんにご用意させていただきます。コンラッド大阪の韓国出身のチームが提案する本場の味をご堪能ください。



た、今回の韓国スイーツビュッフェでは、疲れた心を癒してくれる優しい色合いで、「パントン・カラー・オブ・ザ・イヤー 2023」にも選ばれたデジタルラベンダーカラーを起用。ビュッフェ台全体を淡いパープル色で装飾し、フォトジェニックな空間をご用意します。



<スイーツ例>



「トゥンカロン」

フランス生まれのマカロンを進化させた韓国発祥のスイーツ。ストロベリー、ラズベリー、ブルーベリーの3種を生クリームの細部の%にまでこだわって仕上げました。



「CONRAD OSAKA センイルケーキ」

CONRAD OSAKAの文字を刻んだストロベリーケーキ。可愛らしいケーキにデコレーションや名前を入れて楽しむのが韓国風。



「ギャラクシーメレンゲ」

パステルカラーのメレンゲをさっくりと焼き上げたスイーツ。可愛らしいビジュアルとその軽やかな食感をお楽しみください。



「パブロバストロベリー」

口に入れた瞬間からとろけるような食感のパブロバに、ストロベリーの生クリームをサンド。甘酸っぱいフレッシュストロベリーで味を引き締めます。



「ストロベリームース」

ストロベリーのコンフィチュールを忍ばせたストロベリームース。小さなカヌレのような可愛らしい見た目に仕上げました。



「ドリーミーカラーコーン」

イチゴジャム、イチゴシャンティ―をコーンに入れ、真っ赤なストロベリーとハートのチョコレーで華やかに。

















<特典>

インスタグラムにてコンラッド大阪のオフィシャルカウントをフォローし、@conradosakaと「#allaboutkorea」のハッシュタグを付けてその場でお写真をご自身のインスタグラムアカウントにご投稿いただいたお客様にはグラススパークリングワイン(またはソフトドリンク)1杯を差し上げます。



「All About Korea」ストロベリースイーツビュッフェ

期間:2023年1月13日(金)~3月21日(火・祝)

時間:平日14:30~16:30(2時間制)、土日祝 14:30~16:00(90分制)

料金:大人 7,400円、お子様 3,700円

場所:アトモス・ダイニング(40F)

URL:https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/sweetsbuffet/atmos-strawberry

ご予約:HPもしくは、お電話 06-6222-0111 (代表)にて承ります。

内容:スイーツ約20種類(フレッシュストロベリー有り)セイボリーアイテム約10種類(コーヒー・紅茶付き)



スイーツ

· トゥンカロン・ストロベリー、ラズベリー、ブルーベリー

· ドリーミーカラーコーン

· ストロベリーマフィン

· ギャラクシーメレンゲ

· ドーナツ、ホイップクリーム、ストロベリーソース

· ストロベリームース

· ストロベリーバターサンド

· CONRAD OSAKA センイルケーキ

· カンジョン

· ストロベリーティラミス

· ストロベリーパンナコッタ、ローズジュレ

· パブロバストロベリー

· カラーワッフル

· ストロベリースティック、ゆずチョコレート

· ストロベリーフィナンシェ

· チョコレートタブレット

· ストロベリールベンクッキー、ラテソース

· ストロベリーテリーヌ

· ストロベリーペクソルギ

· フレッシュストロベリー



セイボリー

· ナムル2種(ほうれん草、豆もやし)

· キムチ2種(白菜キムチ、山芋キムチ)

· オニギラズ 豚ミンチのコチュジャン炒め、えごま、卵焼き

· 冬野菜の水キムチ

· 海鮮とストロベリーのビビンメン

· プルコギエッグサンドイッチ

· ミニチーズドック

· トッポギとソーセージの串

· 韓国式野菜の天ぷら ティギム

· コリアンハニーバターチキン

· スンドゥブチゲ(浅利と豆腐のチゲ鍋)



※大阪府のガイドライン規定に従って営業しています。

※ビュッフェをお取りいただく際には皆さまにマスクや手袋の着用をお願いしています。

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

※ビュッフェは、お子様(6歳から12歳)は大人通常料金の半額、5歳以下は無料でご利用いただけます。

※今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況により、営業時間は変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。

※2時間制のご利用時は、14:30~14:40の最初の10分間を撮影時間とさせていただきます。



また、本「All About Korea」ストロベリースイーツビュッフェではヒルトンのゲスト・ロイヤルティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ」のダイニング特典「Like a Member」をご利用いただけます。ホテルに宿泊をしないヒルトン・オナーズ会員の皆様も利用することができる本特典には、ヒルトンがアジア太平洋地域で運営するレストランやバーでのボーナス・ポイント付与や、最大25%の割引が含まれます。特典の詳細はこちらをご参照ください。この機会にぜひ「ヒルトン・オナーズ」にご登録いただき、特典をご利用ください。※除外日有り



コンラッド大阪について

水都大阪の新たなランドマーク「中之島フェスティバルタワー・ウエスト」の最高層階(33~40階)に2017年6月9日に開業したコンラッド大阪は、ビジネスとプライベートをシームレスに楽しみ人生の歓びを謳歌する「スマート・ラグジュアリー・トラベラー」をターゲットとした次世代型のスマート・ラグジュアリーホテルです。“Your Address in the Sky - 雲をつきぬけて–” をコンセプトに地上200メートルから壮大なパノラマビューを眼下に見渡すホテルには、50平方メートル ~の広さを誇る客室(164室)、天下の台所大阪らしさとコンラッドならではのインスピレーションに満ちた4つのレストランとバー&ラウンジ、最新鋭の設備を備える2つのバンケット施設、スパ、プール、フィットネスクラブ、ウエディングチャペルなど、充実の設備を擁しています。コンラッド大阪は、人と人、人と街、アート、そして文化をコネクトし、従来のラグジュアリーを超えた正真正銘のラグジュアリーを提供します。コンテンポラリーテイストと和の伝統が融合したアート作品を散りばめたコンラッド大阪に足を踏み入れた時、ゲストはインスピレーションを感じ、そこに新たなスマート・ラグジュアリーが生まれることでしょう。コンラッド大阪に関する詳細は、conradosaka.jp をご覧ください。



コンラッド・ホテルズ&リゾーツについて

ホスピタリティ業界のグローバルリーダーであるヒルトンの1ブランドとして、世界5大陸に40軒以上のホテルを展開しているコンラッド・ホテルズ&リゾーツは、コンテンポラリーなデザインや先進的なイノベーション、キュレーションアートで、新しいことに挑戦する世界中のお客様の感性を刺激します。またコンラッドでは、ローカルや世界の文化に触れながら、お客様に満足いただけるサービスを体験することができます。コンラッド・ホテルズ&リゾーツのご予約は、公式サイト(https://conrad.hiltonhotels.jp/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリから。ヒルトンの公認予約チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新の情報はこちらをご覧ください。newsroom.hilton.com/conradhotels, www.facebook.com/conradhotels, www.instagram.com/conradhotels, www.twitter.com/conradhotels.









