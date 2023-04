[認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ]

写真展の開催期間中に、世界的フォトグラファーのレスリー・キー氏によるトークイベントも開催予定。







認定NPO法人グッド・エイジング・エールズは、世界的フォトグラファーのレスリー・キー氏とともに、2015年から日本におけるLGBTQ+などの性的マイノリティ(以降、LGBTQ+)のポジティブな可視化を目指し、市井に暮らすLGBTQ+のポートレートを撮影し、WEBサイト・写真展・写真集などで広く公開するプロジェクト「OUT IN JAPAN」を推進してきました。





これまでに、東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・東北・広島・瀬戸内・沖縄・金沢、計10都市21回の撮影会を開催し、更にシンガポールや台湾に輪を広げ、2,000人を超えるLGBTQ+の当事者が参加しています。タレントの佐藤かよさん、IVANさん、アーティストの中村中さん、声優の三ツ矢雄二さん、元アスリートの滝沢ななえさんなどの著名人、自治体のパートナーシップ宣誓制度を利用しているカップルの方々を含めた、様々な年齢・職業・性のあり方の参加者とともに創り上げてきたプロジェクトです。





この度、渋谷キャットストリートにある「X8 GALLERY」のご協力のもと、『OUT IN JAPAN 2023 Spring 写真展』の開催が決定しました。日本最大級のLGBTQ+関連イベントである「東京レインボープライド2023」が実施されるタイミングにあわせて、2023年4月15日(土)~5月12日(金)の約1ヶ月間、日本全国での撮影会の写真の多くがギャラリー1階・2階を利用して展示される予定です。スペースの関係上、全写真ではありません。ご了承いただけますと幸いです。





なお、写真展開催期間中に、フォトグラファーのレスリー・キー氏を交えたトークイベントも開催予定です。詳細については、追ってお知らせいたします。





概要



●タイトル:

『OUT IN JAPAN 2023 Spring 写真展』by LESLIE KEE



●会期:

2023年4月15日(土)~5月12日(金)



●会場:

X8 GALLERY

東京都渋谷区5-27-7 アルボーレ神宮前1F/2F

https://www.x8-gallery.com



●開館時間:

11:00~19:00



●休館日:

毎週火曜日



●入場料:

無料



●主催:

認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ



