株式会社βace(東京都渋谷区、代表取締役:山下貴嗣)が展開する、日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」(https://mini-mal.tokyo/)は、2022年11月より、本格素材を取り扱うブランドとコラボレーションし、素材の可能性を追及する限定特別な生チョコレートの発売を開始しました。

第二弾となる今回は、千葉県のピーナッツブランド「Bocchi」(https://bocchi-peanut.jp/)のピーナッツを使った「生チョコレート ピーナッツ -Bocchi-」を12月6日より順次発売します。







本格素材との出会いを楽しむ「Minimal Collaboration シリーズ」



Minimalでは、「良い素材、良い人、良いチョコレート」をテーマとして、本格素材を扱うブランドとコラボレーションした特別な生チョコレートを発売する「Minimal Collaboration シリーズ」を11月より開始しました。

私たちMinimalは、ブランド自体をチョコレートの体験を新しくする”場”と捉えています。「Minimal Collaboration シリーズ」とは、その”場”に良い素材、良い人が集まり、チョコレートと出会うことで、美味しく新しい"何か"を生み出すプロジェクトです。

私たち自身がその化学反応を心から楽しみながら、一切妥協なくものづくりしていきます。本格素材を存分に活かした、チョコレートのさらなる可能性を広げるプロダクトをぜひお楽しみください。



▼ラインアップ

11月:紅茶専門店「Uf-fu」のダージリンを使った生チョコレート ※完売

12月:千葉県のピーナッツブランド「Bocchi」のピーナッツを使った生チョコレート

1月:香川県の「いちご家めい」の"女峰"を使った生チョコレート

2月:「丸山珈琲」のエチオピア産アナエロビックのコーヒー豆を使った生チョコレート

3月:「GEN GEN AN幻」の佐賀県・嬉野の在来種である特別な茶葉を使った生チョコレート

4月以降も、様々な素材にこだわるブランドとコラボレーションを行う予定です。



ピーナッツの甘味と香りを最大限に活かした「生チョコレート ピーナッツ -Bocchi-」







ピーナッツ本来の甘味や香り、素材そのものが持つピュアな味わいを楽しめるBocchiのピーナッツペーストに、ナッツのような風味を感じるオリジナルチョコレートをあわせました。ナッツ感と甘さ、そしてコクと苦味、チョコレートとピーナッツがお互いに相互補完して最大限に活かし合うハーモニーをお楽しみください。



・砂糖不使用でピーナッツ本来の甘さを楽しめるピーナッツペースト



今回使用しているピーナッツペーストは千葉・九十九里の畑で丹精込めて落花生を育てるBocchiの砂糖不使用のものです。砂糖不使用なのに甘いピーナッツペーストは、素材本来の美味しさを引き出すために、手塩にかけて栽培・加工されています。細心の注意を払って焙煎され、さらに丁寧に選別しペーストに加工されます。素材のおいしさをより一層際立たせる、なめらかな舌触りも特徴のひとつです。

ピーナッツは「ナカテユタカ」という品種で、すっきりとした甘味はピーナッツ本来の旨味を主張しながら、さまざまな素材の邪魔をせず幅広い用途に向いている万能型品種です。



・ピーナッツの味わいに寄り添う、ナッツのようなフレーバーのチョコレート



チョコレートはハイチ産とガーナ産カカオ豆をブレンドし、ピーナッツのもつ素材本来の味わいを活かすために、ナッツのような香りとチョコレートらしい心地よい油分の甘味と苦味を感じる味わいとしました。ピーナッツとチョコレートの味わいの最適なバランスを探り配合を何度も調整することで、一口食べるとピーナッツの素材そのものの甘味ある味わいを感じ、余韻にはチョコレートをしっかり感じる味わいに仕上げています。



▼販売情報

【価格】2,484円(税込)

【発売日】

オンラインストア:12月6日(火)

店舗:12月9日(金)

※なくなり次第終了

【販売チャネル】オンラインストア、富ヶ谷本店、代々木上原店





千葉の落花生産業を次の世代へと繋げていく「Bocchi」を運営する株式会社セガワ







千葉・九十九里の畑で丹精込めて育てた落花生を、みなさんの毎日のテーブルへ。ブランド名の“Bocchi(ぼっち)”とは、収穫した豆を畑に積む「野積み」を意味する地の言葉で、浜の秋の風物詩。野積み、手むき、天日干し、昔ながらの丁寧な手仕事が、落花生の本当の美味しさを引き出します。有機資材による栽培ノウハウを利用した農家支援、地域の高齢者や福祉作業所との連携、お客様へのよい商品の普及を通じて、環境配慮・地域・人々の笑顔に貢献しています。

公式サイト:https://bocchi-peanut.jp/



加瀬 宏行

株式会社セガワ 3代目。

幼少期より、本当に美味しい千葉県産落花生の甘納豆を食べて育つ。

現在は2児の父として、環境に配慮した落花生栽培を通し、子どもたちに本当に食べさせてあげたい商品作りに没頭する。





素材と製法を探求するチョコレートの職人チーム「Minimal」







Minimal は世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークでMinimalのチョコレートやスイーツをつくります。

素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質高単価に適うフレーバーの開発を行います。プランテーションの名残があるカカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、技術支援やフェアでエシカルな取引を行います。2019年は JICA の ODA 案件化調査プロジェクトでニカラグアにおいてカカオの調査を行いました。



素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で 7年連続73賞を受賞。基本に忠実に、一方で伝統や手法にはとらわれない自由な発想で皆さまの生活に彩りを加える、“また食べたい!”と思っていただける「こころに遺るチョコレート」をお届けしたいと思います。



Minimal 店舗情報

カフェスペースを併設。コーヒーとチョコレート、パフェなどもお楽しみいただけます。



■Minimal 富ヶ谷本店

住所:東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 1F

アクセス:小田急線「代々木八幡駅」、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩 6分

営業時間:11:30~19:00(L.O 18:30) 定休日無



■Minimal The Baking 代々木上原

住所:東京都渋谷区上原 1-34-5

アクセス:各線「代々木上原駅」 徒歩2分

営業時間:11:00~19:00 定休日無



株式会社 βace概要

社名:株式会社 βace

代表者:代表取締役 山下貴嗣

所在地:151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 アーバンテラス 21

従業員数:40 人(アルバイト含む)

業務内容:チョコレート製品の製造、販売

チョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate - 」の運営



