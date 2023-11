[LINEヤフー株式会社]



LINEヤフー株式会社は、当社が展開するパズルゲーム「LINE ポコパン」(iPhone・Android対応/無料)において、アニメ『天才バカボン』とコラボレーションを開始しました。



【イベント開催期間】2023年11月22日(水)~ 12月13日(水)11:00まで

※各種イベント詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。



■召喚に「バカボンのパパ」、「バカボン」、「ウナギイヌ」などのキャラクターが登場

期間中、召喚に「バカボンのパパ」、「バカボン」、「ウナギイヌ」、「ハジメちゃん」が登場します。



【期間】2023年11月22日(水) ~ 12月13日(水)11:00まで



■【予告】コラボミュージアムイベントが登場

期間中、『天才バカボン』コラボミュージアムイベントを開催します。ミッションをクリアして報酬を手に入れましょう。



【期間】2023年11月24日(金)11:00 ~ 12月1日(金)11:00まで



■【予告】コラボ限定ボス「本官さん」が登場

期間限定のボスバトルに「本官さん」が登場します。鍵を集めて「本官さん」に挑戦しましょう。倒すと使用できるボスモンスターとして「本官さん」を獲得することができます。



【期間】2023年11月27日(月)11:00 ~ 12月6日(水)11:00まで



■【予告】救出大作戦イベント開催

期間中、一定確率で出現するエピックボスを討伐してさらわれた「ハジメちゃん」を助けましょう。



【期間】2023年11月29日(水)11:00 ~ 12月4日(月)11:00まで



【『天才バカボン』とは】

のんきな少年バカボンと、ハチマキ、ハラマキ、鼻の下のヒゲがトレードマークの破天荒なパパ、 天才的頭脳を持つ赤ちゃんのハジメに、優しいママのバカボン一家。

バカボンのパパがいるところ、いつでもどこでも大騒動が巻き起こる!

時代がいくら変わろうと、常識が全く通用しないパパは、単なるバカなのか、それとも一種の天才なのか?

目ン玉つながりのおまわりさん、レレレのおじさん、ウナギイヌからバカ田大学の先輩・後輩まで、

個性的なキャラクターたちをみんな巻き込み、画面狭しと暴れまわるドタバタホームコメディ!

赤塚不二夫の『天才バカボン』を原作とした、怒涛のギャグアニメーション!!







(C)赤塚不二夫/ぴえろ



「LINE ポコパン」概要

タイトル名:LINE ポコパン

対応端末:iPhone/Android

対応言語:日本語 英語

サービス地域:全世界

サービス開始日:2013年5月23日

価格:無料(アイテム課金)

開発:Treenod Inc.

運営:LINEヤフー株式会社

著作権表記:(C) Treenod, Inc. All rights reserved.

LINE公式アカウント: https://line.me/R/ti/p/%40pokopang(LINE ID: @pokopang)

公式X(旧Twitter)アカウント: https://twitter.com/LINE_PKPN_JP

▼App Store ダウンロードページ:https://itunes.apple.com/jp/app/id609427383

▼Google Play ダウンロードページ:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.naver.SJLGPP

