9/22(金)からヒューマントラストシネマ渋谷で先行して劇場公開になる映画『MAMAMOO: MY CON THE MOVIE』の上映劇場に、北海道 ユナイテッド・シネマ札幌も参加が決定しました。



『MAMAMOO: MY CON THE MOVIE 』は9/22(金)からヒューマントラストシネマ渋谷で2週間上映され、その最終日に当たる10/5(木)に大阪や福岡などの劇場で1日限りの上映が予定されています。今回、その10/5の上映にユナイテッド・シネマ札幌が追加され、1日限定上映劇場は全部で、イオンシネマ茅ヶ崎、イオンシネマ富士宮、イオンシネマ松本、イオンシネマ名古屋茶屋、イオンシネマシアタス心斎橋、イオンシネマ加古川、イオンシネマ宇多津、イオンシネマ福岡と、ユナイテッド・シネマ札幌の9館での公開となりました。ぜひお近くの劇場でお楽しみください。







映画『MAMAMOO: MY CON THE MOVIE 』は、

メンバーのソラ、ムンビョル、フィイン、ファサの舞台裏の様子を余すことなく捉えたが映画を通して特別な旅に誘います秘蔵映像と、。MAMAMOOの魅惑的なボーカルとダイナミックなパフォーマンスを堪能できるコンサート映像を組み合わせた本作で、、そして舞台裏を垣間見ることができるこれまでにないパーソナルでハートフルなMAMAMOOのストーリーをご覧いただけます。



<予告編>







MAMAMOO WORLD TOUR <MY CON> - SEOULを皮切りに、彼らの物語は始まります。圧倒的な歌唱力とダンス、そして彼女たちの素顔を覗くことができる特別映像の大スクリーンでの鑑賞は、最高の劇場体験になるでしょう。





なお、MAMAMOOのソラとムンビョルが組んだユニットMAMAMOO+の1ST FAN CONCERT [TWO RABBITS CODE] - ASIA TOUR 日本公演が大阪・オリックス劇場で10/8(日)と10/9(月・祝)に開催される予定です。チケットぴあにて独占で先行受付が本日9月16日(土)18時から開始になりました(URL:https://w.pia.jp/t/mamamooplus-1st/)。こちらもぜひ、ご注目ください。





公開劇場

★9/22(金)~10/5(木) 2週間限定上映

ヒューマントラストシネマ渋谷



★10/5(木)のみ1夜限定上映

ユナイテッド・シネマ札幌(NEW!)

イオンシネマ茅ヶ崎

イオンシネマ富士宮

イオンシネマ松本

イオンシネマ名古屋茶屋

イオンシネマシアタス心斎橋

イオンシネマ加古川

イオンシネマ宇多津

イオンシネマ福岡



映画作品概要

作品名: 『MAMAMOO: MY CON THE MOVIE 』 (タイトルは英語のままで)

素材フォーマット: 2D DCP サウンド: 5.1

上映時間: 約124分

出演:ソラ(Solar)、ムンビョル(Moon Byul)、フィイン(Whee In)、ファサ(Hwa Sa)

公開表記:9/22(金)ヒューマントラストシネマ渋谷ほか公開

映画クレジット:

(C)️ 2023 RBW and kt alpha Co., Ltd and SOULEM ENM and WYS EN SCENE. All Rights Reserved.





鑑賞料:2300円一律

チケット販売スケジュール:上映日の2~3日前から劇場HPにて販売開始。*劇場によりスケジュールが異なります。詳しくはご鑑賞劇場へお問い合わせください

公開作HP: https://www.culture-ville.jp/mamamoo





Mamamoo プロフィール

MAMAMOOは韓国出身の4人組女性グループで、ソラ(Solar)、ムンビョル(Moon Byul)、フィイン(Whee In)、ファサ(Hwa Sa)がメンバーです。

2014年に結成され、力強いライブ・ヴォーカル、ハーモニー、パワフルなステージングで知られるMAMAMOOは、K-POP界のトップ女性グループとして知られています。

2022年11月には千葉・幕張メッセでの日本公演も大成功を収め、アジア9都市、アメリカ9都市を回り、グループ初の米国ツアーでは約7万人の動員を達成。

- 2019年アルバム『Reality in Black』のタイトル曲「HIP」は、リリース以来Spotifyで2億3,000万回以上聴かれ、ビルボードのワールド・デジタル・ソング・セールス・チャートで1位を獲得しました。

- ゴールデンディスク・アワーズベスト グループ賞/デジタル音源部門本賞、Mnet Asian Music Awardベストボーカルパフォーマンスグループ賞、ソウル歌謡大賞での複数の栄誉、Gaon Chart Music Award今年の新人賞など、数々の栄誉に輝いています。



